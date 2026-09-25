https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/afad-obruk-haritasi-icin-sahayi-taradi-konya-karaman-ve-aksarayda-741-obruk-tespit-edildi-1109032198.html

AFAD obruk haritası için sahayı taradı: Konya, Karaman ve Aksaray’da 741 obruk tespit edildi

AFAD obruk haritası için sahayı taradı: Konya, Karaman ve Aksaray’da 741 obruk tespit edildi

Sputnik Türkiye

AFAD’ın Obruk Duyarlılık Haritası çalışmasında Konya, Karaman ve Aksaray’da 741 obruk kayıt altına alındı. Obrukların 704’ü Konya’da bulunurken, Karapınar 572... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T11:30+0300

2026-09-25T11:30+0300

2026-09-25T11:30+0300

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afad

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yürütülen Obruk Duyarlılık Haritası çalışması kapsamında Konya, Karaman ve Aksaray’da toplam 741 obruk kayıt altına alındı. Saha çalışmalarının tamamlandığı projede obrukların koordinatları belirlenirken, yeni obruk oluşma ihtimali bulunan alanlar üzerinde de çalışmalar yürütülüyor.Konya Kapalı Havzası’nda iklim değişikliği, kuraklık ve kontrolsüz yer altı su kullanımıyla oluşan obrukların tespitine yönelik çalışmalarda kayıt altına alınan 741 obruğun 704’ünün Konya’da, 29’unun Karaman’da, 8’inin ise Aksaray’da bulunduğu belirlendi.Karapınar’da 572 obruk tespit edildiKonya’daki 704 obruğun 390’ı kuyu tipi obruk sınıfında değerlendirildi. Kentte toplam 14 ilçede obruk oluşumu kaydedilirken, Karapınar 572 obrukla ilk sırada yer aldı.Envanter verilerine göre Konya’da ilk obruk 1972 yılında kayıtlara geçti. 1977, 1983 ve 1985’te birer; 1995 ve 2000’de ikişer obruk meydana geldi. 2002’de 3, 2003’te 1, 2005’te 2, 2006’da 9, 2007’de 7, 2008’de 6 ve 2009’da 7 obruk kaydedildi.Obruk oluşumları 2010’dan sonra hızlandıVerilere göre obruk oluşumları 2010’dan sonra hızla artmaya başladı. Konya’da 2010’da 20, 2011’de 12, 2012’de 5, 2013’te 32, 2014’te 6, 2015’te 5, 2016’da 30, 2017’de 9 ve 2018’de 16 obruk oluştu.2019’da 44, 2020’de 25, 2021’de 27, 2022’de 15, 2023’te 13, 2024’te 33, 2025’te 11 ve 2026’da 4 obruk kayıtlara geçti.Envanterde ayrıca hangi tarihte oluştuğu bilinmeyen 354 obruk bulunuyor.'Toplamda tespit ettiğimiz 741 obruk var'AFAD Konya İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, Konya Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmaların uzun soluklu bir süreç olduğunu söyledi. Obruklarla ilgili ilk çalışmaların 2020-2023 yılları arasında gerçekleştirildiğini, 2025’ten bu yana ise çalışmaların ikinci fazının yürütüldüğünü belirten Körpeş, şu ifadeleri kullandı:"Çalışmalar kapsamında Konya Kapalı Havzası'nda toplamda tespit ettiğimiz 741 obruk var. Saha çalışmalarımızı tamamladık. Sahada mevcut obrukların çapında ya da derinliğindeki değişimi de envanterimizde güncelliyoruz. Aslında obruk sayısının 741 olması öteden beri gelen bir durum. Biliyorsunuz obruk günümüzde yaşanan bir problem değil. Şu an tespit ettiğimiz 741 obruğun yaklaşık yüzde 50'si bundan belki de 100 yıl önce oluşan obruklar. Yakın zamanda oluşan obruk sayısını 350 civarında olarak ifade edebiliriz."Obruklar harita üzerinde işaretleniyorKörpeş, obrukların uzman ekipler tarafından yerinde incelendiğini belirterek çalışmaların jeoloji ve inşaat mühendisleri tarafından sürdürüldüğünü söyledi. Bölgede dronlarla görüntüleme yapıldığını da aktaran Körpeş, şöyle konuştu:"Sahada jeoloji ve inşaat mühendislerimiz alanda tarama ve ölçüm yaparak süreci takip ediyor. Aynı zamanda dron vasıtasıyla da bölgede görüntülemeleri gerçekleştiriyoruz. Oluşan obrukların tespitini ihbarsız şekilde yapabiliyoruz. Obrukların harita üzerinde işaretlenmesi ve oluşabilecek muhtemel yerlerin belirlenmesi üzerine bir çalışma."741 obruğun koordinatları belirlendiÇalışmalar tamamlandıktan sonra Obruk Duyarlılık Haritası’nın kamuoyuyla paylaşılacağını bildiren Körpeş, envanterin sürekli güncellendiğini belirtti.Körpeş, çalışmalar kapsamında kuyu analizleri, su seviyesi ölçümleri ve arazideki toprak katman yapılarının da incelendiğini ifade ederek şunları kaydetti:"Bunun yanında sahada yapılan kuyu analizleri, su seviyesi ölçümleri, arazideki toprak katman yapıları gibi teknik konular da inceleniyor. Haritamızda 741 obruğun tamamının koordinatları mevcut. Bununla birlikte olması muhtemel yerlerdeki alanlarda da işaretlemeler yapıyoruz. Süreklilik arz edecek şekilde envanter güncellememizi de gerçekleştiriyoruz."

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