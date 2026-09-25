https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/3-yasindaki-cocugun-mide-ve-bogazindan-21-parca-miknatisli-top-cikarildi-akcigere-kacsa-sonuclari-1109033141.html

3 yaşındaki çocuğun mide ve boğazından 21 parça mıknatıslı top çıkarıldı: Akciğere kaçsa sonuçları daha ağır olurdu

3 yaşındaki çocuğun mide ve boğazından 21 parça mıknatıslı top çıkarıldı: Akciğere kaçsa sonuçları daha ağır olurdu

Sputnik Türkiye

Kocaeli'de oynadığı mıknatıslı topların bir bölümünü yutan 3 yaşındaki çocuğun mide ve boğazındaki 21 parça, Kocaeli Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T11:52+0300

2026-09-25T11:52+0300

2026-09-25T11:52+0300

yaşam

mıknatıs

oyuncak

mide

çocuk

kocaeli

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3 yaşındaki çocuğun midesinden ve boğazından 21 parça mıknatıslı top çıkarıldı.Öksürük şikayetiyle hastaneye gittilerÖksürük şikayeti üzerine ailesi tarafından Kocaeli Şehir Hastanesine getirilen çocuğa yapılan tetkiklerde, yuttuğu 25 parçadan oluşan oyuncağın renkli mıknatıslarının midesi ile boğazında ve bağırsak bölgesinde olduğu belirlendi.Çocuk cerrahisi ile çocuk gastroenteroloji ekiplerince hemen müdahale edilen çocuğun solunum yoluna kaçma riski bulunan 2 mıknatıslı top çıkarıldı.4 mıknatıs doğal yolla atıldıMidedeki 19 cisim de endoskopik işlemle alındı. Bağırsaklara ulaşan 4 mıknatıs için ise uzman ekipler hastanede yakın takip kararı verdi.Takip sürecinde mıknatısların doğal yolla vücuttan atıldığı belirlenirken tedavi ve takibi tamamlanan çocuk, taburcu edildi.'Çok ciddi komplikasyonları olabilecek bir konuydu'Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Fadime Nurdan Narlı, 3 yaşındaki çocuğun oynarken manyetik toplardan oluşan bir oyuncağı yutması sonrası ailenin öksürük şikayetiyle hastaneye başvurduğunu söyledi.Narlı, gastroenteroloji birimiyle hastaya işlem yaptıklarını belirterek "Midedekileri çıkardık. Boğazdakiler trakeaya (soluk borusu) girmek üzereydi onları çıkardık ve bağırsaktakileri de takip etme kararı aldık çünkü o an için bir delinme olasılığı gözükmüyordu. Takibimizdeki hasta 4-5 günün sonunda bağırsaktakileri doğal yolla çıkardı ama çok ciddi komplikasyonları olabilecek bir konuydu. Bu durum bağırsakta ve midede delinmeye sebep olabilirdi. Ağız içindekiler eğer akciğerine kaçsaydı çocuk bize ulaşamadan yolda ölebilirdi." diye konuştu.'Akciğere kaçsa olabilecekleri düşünmek istemezdik'Hastanelerinde her türlü imkanın bulunduğuna işaret eden Narlı, sözlerini şöyle tamamladı:'Bunları almayın'Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ayşe Burcum Sertel de Narlı'nın haber vermesi üzerine vakit kaybetmeden solunum yolunu koruyarak endoskopik işleme başladıklarını, midedeki mıknatısları henüz mide duvarını perfore (delme) etmediği için endoskopik yöntemle çıkardıklarını anlattı.Bu tür oyuncakların yasaklanması gerektiğini savunan Sertel, "Bu oyuncakların renkli olması, çocukların ilgisini çekiyor. Küçük çocuklar, bunları gördüklerinde genellikle ağızlarına şeker diye atıyorlar. Bu oyuncakların satışının durdurulması gerekiyor. Mıknatıs diğer yabancı cisimlere benzemiyor. Mıknatıs en ciddi olanı. Ailelerin bu tarz oyuncakları satın almamasını öneriyorum." ifadelerini kullandı.

kocaeli

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mıknatıs, oyuncak, mide, çocuk, kocaeli