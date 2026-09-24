https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/zonguldakta-gokgol-magarasini-su-basti-saganak-sonrasi-ziyarete-kapatildi-1109006490.html

Zonguldak'ta Gökgöl Mağarasını su bastı, sağanak sonrası ziyarete kapatıldı

Zonguldak'ta Gökgöl Mağarasını su bastı, sağanak sonrası ziyarete kapatıldı

Sputnik Türkiye

Zonguldak'ta Gökgöl Mağarası sağanak sonrası geçici olarak ziyarete kapatıldı 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T14:06+0300

2026-09-24T14:06+0300

2026-09-24T14:06+0300

türki̇ye

zonguldak

sel

gökgöl mağarası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/18/1109005445_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_b72ddeb58505a483fad335190a9c004a.jpg

Zonguldak'ta etkili olan sağanağın ardından içindeki derenin yükselmesi sonucu çamur ve suyla dolan Gökgöl Mağarası, geçici olarak ziyarete kapatıldı.Sağanakta su girdiYaklaşık 3 bin 350 metre uzunluğuyla Türkiye'nin 10'uncu, Zonguldak'ın ise 2'nci en uzun mağarası olan 350 milyon yıllık mağara, kentte dün etkili olan sağanaktan olumsuz etkilendi.Mağaranın içerisinden geçen derenin yükselmesi sonucu ziyaretçi yürüyüş yolları su ve balçıkla kaplandı.Ziyarete kapalıBunun üzerine mağara geçici olarak ziyarete kapatıldı.Suların çekilmesinin ardından mağaranın 875 metrelik gezi güzergahında İl Özel İdaresi ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.Çalışmalar tamamlandıktan sonra mağara yeniden ziyarete açılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/saganak-yagis-rizede-sel-ve-heyelanlara-neden-oldu-yollar-kapandi-arabalar-su-altinda-kaldi-1108870931.html

türki̇ye

zonguldak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zonguldak, sel, gökgöl mağarası