https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/zonguldakta-gokgol-magarasini-su-basti-saganak-sonrasi-ziyarete-kapatildi-1109006490.html
Zonguldak'ta Gökgöl Mağarasını su bastı, sağanak sonrası ziyarete kapatıldı
Zonguldak'ta Gökgöl Mağarasını su bastı, sağanak sonrası ziyarete kapatıldı
Sputnik Türkiye
Zonguldak'ta Gökgöl Mağarası sağanak sonrası geçici olarak ziyarete kapatıldı 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T14:06+0300
2026-09-24T14:06+0300
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Zonguldak'ta etkili olan sağanağın ardından içindeki derenin yükselmesi sonucu çamur ve suyla dolan Gökgöl Mağarası, geçici olarak ziyarete kapatıldı.Sağanakta su girdiYaklaşık 3 bin 350 metre uzunluğuyla Türkiye'nin 10'uncu, Zonguldak'ın ise 2'nci en uzun mağarası olan 350 milyon yıllık mağara, kentte dün etkili olan sağanaktan olumsuz etkilendi.Mağaranın içerisinden geçen derenin yükselmesi sonucu ziyaretçi yürüyüş yolları su ve balçıkla kaplandı.Ziyarete kapalıBunun üzerine mağara geçici olarak ziyarete kapatıldı.Suların çekilmesinin ardından mağaranın 875 metrelik gezi güzergahında İl Özel İdaresi ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.Çalışmalar tamamlandıktan sonra mağara yeniden ziyarete açılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/saganak-yagis-rizede-sel-ve-heyelanlara-neden-oldu-yollar-kapandi-arabalar-su-altinda-kaldi-1108870931.html
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zonguldak, sel, gökgöl mağarası
zonguldak, sel, gökgöl mağarası
Zonguldak'ta Gökgöl Mağarasını su bastı, sağanak sonrası ziyarete kapatıldı
Zonguldak'ta Gökgöl Mağarası sağanak sonrası geçici olarak ziyarete kapatıldı
Zonguldak'ta etkili olan sağanağın ardından içindeki derenin yükselmesi sonucu çamur ve suyla dolan Gökgöl Mağarası, geçici olarak ziyarete kapatıldı.
Yaklaşık 3 bin 350 metre uzunluğuyla Türkiye'nin 10'uncu, Zonguldak'ın ise 2'nci en uzun mağarası olan 350 milyon yıllık mağara, kentte dün etkili olan sağanaktan olumsuz etkilendi.
Mağaranın içerisinden geçen derenin yükselmesi sonucu ziyaretçi yürüyüş yolları su ve balçıkla kaplandı.
Bunun üzerine mağara geçici olarak ziyarete kapatıldı.
Suların çekilmesinin ardından mağaranın 875 metrelik gezi güzergahında İl Özel İdaresi ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.
Çalışmalar tamamlandıktan sonra mağara yeniden ziyarete açılacak.