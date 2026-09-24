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Zonguldak'ta Gökgöl Mağarasını su bastı, sağanak sonrası ziyarete kapatıldı
Zonguldak'ta Gökgöl Mağarasını su bastı, sağanak sonrası ziyarete kapatıldı
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Zonguldak'ta Gökgöl Mağarası sağanak sonrası geçici olarak ziyarete kapatıldı 24.09.2026, Sputnik Türkiye
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Zonguldak'ta etkili olan sağanağın ardından içindeki derenin yükselmesi sonucu çamur ve suyla dolan Gökgöl Mağarası, geçici olarak ziyarete kapatıldı.Sağanakta su girdiYaklaşık 3 bin 350 metre uzunluğuyla Türkiye'nin 10'uncu, Zonguldak'ın ise 2'nci en uzun mağarası olan 350 milyon yıllık mağara, kentte dün etkili olan sağanaktan olumsuz etkilendi.Mağaranın içerisinden geçen derenin yükselmesi sonucu ziyaretçi yürüyüş yolları su ve balçıkla kaplandı.Ziyarete kapalıBunun üzerine mağara geçici olarak ziyarete kapatıldı.Suların çekilmesinin ardından mağaranın 875 metrelik gezi güzergahında İl Özel İdaresi ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.Çalışmalar tamamlandıktan sonra mağara yeniden ziyarete açılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/saganak-yagis-rizede-sel-ve-heyelanlara-neden-oldu-yollar-kapandi-arabalar-su-altinda-kaldi-1108870931.html
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zonguldak, sel, gökgöl mağarası
zonguldak, sel, gökgöl mağarası

Zonguldak'ta Gökgöl Mağarasını su bastı, sağanak sonrası ziyarete kapatıldı

14:06 24.09.2026
© Fadime Yılmaz ElmaZonguldak'ta Gökgöl Mağarasını su bastı, sağanak sonrası ziyarete kapatıldı
Zonguldak'ta Gökgöl Mağarasını su bastı, sağanak sonrası ziyarete kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
© Fadime Yılmaz Elma
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Zonguldak'ta Gökgöl Mağarası sağanak sonrası geçici olarak ziyarete kapatıldı
Zonguldak'ta etkili olan sağanağın ardından içindeki derenin yükselmesi sonucu çamur ve suyla dolan Gökgöl Mağarası, geçici olarak ziyarete kapatıldı.
© Fadime Yılmaz ElmaZonguldak'ta Gökgöl Mağarasını su bastı, sağanak sonrası ziyarete kapatıldı
Zonguldak'ta Gökgöl Mağarasını su bastı, sağanak sonrası ziyarete kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
Zonguldak'ta Gökgöl Mağarasını su bastı, sağanak sonrası ziyarete kapatıldı
© Fadime Yılmaz Elma

Sağanakta su girdi

Yaklaşık 3 bin 350 metre uzunluğuyla Türkiye'nin 10'uncu, Zonguldak'ın ise 2'nci en uzun mağarası olan 350 milyon yıllık mağara, kentte dün etkili olan sağanaktan olumsuz etkilendi.
© Fadime Yılmaz ElmaZonguldak'ta Gökgöl Mağarasını su bastı, sağanak sonrası ziyarete kapatıldı
Zonguldak'ta Gökgöl Mağarasını su bastı, sağanak sonrası ziyarete kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
Zonguldak'ta Gökgöl Mağarasını su bastı, sağanak sonrası ziyarete kapatıldı
© Fadime Yılmaz Elma
Mağaranın içerisinden geçen derenin yükselmesi sonucu ziyaretçi yürüyüş yolları su ve balçıkla kaplandı.

Ziyarete kapalı

Bunun üzerine mağara geçici olarak ziyarete kapatıldı.
Suların çekilmesinin ardından mağaranın 875 metrelik gezi güzergahında İl Özel İdaresi ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.
Çalışmalar tamamlandıktan sonra mağara yeniden ziyarete açılacak.
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