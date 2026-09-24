https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/tuncay-ozkan-kasif-kozinoglunun-cezaevindeki-son-saatlerini-anlatti-1109018329.html

Tuncay Özkan, Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki son saatlerini anlattı

Tuncay Özkan, Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki son saatlerini anlattı

Sputnik Türkiye

Yeni Parti İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybetmeden hemen önce cezaevinde yaşananları anlattı. Özkan, iki ambulansın sevk... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T21:17+0300

2026-09-24T21:17+0300

2026-09-24T21:17+0300

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Gazeteci Fethi Yılmaz'la Yazı-Yorum programına konuk olan Yeni Parti İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybetmeden önce cezaevinde yaşananları anlattı.Özkan, Kozinoğlu'nun rahatsızlanmasının ardından yaşananları aktarırken, cezaevi kampüsünde doktor bulunmasına rağmen doktorun olaydan haberdar edilmediğini ve iki ambulansın kullanıldığını söyledi."Feryatlarını duyuyorduk"Özkan şunları söyledi:Özkan, yaklaşık 20-30 dakika sonra zil seslerinin kesildiğini ve koridorda hareketlilik başladığını ifade etti. Kendilerinin de olayın ne olduğunu öğrenmek için görevlilere soru yönelttiğini aktaran Özkan, kendilerine Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı ve hastaneye götürüldüğünün söylendiğini belirtti."Ertesi gün duyuldu"O gece gelişmeleri öğrenmeye çalıştıklarını anlatan Özkan, cezaevine avukat gelmesini beklediklerini ancak kimsenin gelmediğini söyledi.Özkan şöyle konuştu:"Ölümünün soruşturulmasını istediler"Özkan, daha sonra duruşma salonunda Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur'un Kozinoğlu'nun ölümünün araştırılması gerektiğini dile getirdiklerini aktardı.Özkan, iki ismin ambulansın hastaneye ulaşma sürecine ilişkin de soru işaretleri dile getirdiğini belirterek şunları söyledi:"Kampüsün içinde doktor var"Özkan, Kozinoğlu'nun hastaneye sevk edilmesi sırasında cezaevi yerleşkesinde bulunan doktorun olaydan haberdar edilmediğini de söyledi.Özkan sözlerini şöyle sürdürdü:

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Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

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