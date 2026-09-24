Tuncay Özkan, Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki son saatlerini anlattı
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Yeni Parti İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybetmeden hemen önce cezaevinde yaşananları anlattı. Özkan, iki ambulansın sevk sürecine ve cezaevi kampüsündeki doktorun olaydan haberdar edilmemesine dikkat çekti.
Gazeteci Fethi Yılmaz'la Yazı-Yorum programına konuk olan Yeni Parti İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybetmeden önce cezaevinde yaşananları anlattı.
Özkan, Kozinoğlu'nun rahatsızlanmasının ardından yaşananları aktarırken, cezaevi kampüsünde doktor bulunmasına rağmen doktorun olaydan haberdar edilmediğini ve iki ambulansın kullanıldığını söyledi.
"Feryatlarını duyuyorduk"
Özkan şunları söyledi:
"Kapılar kapandıktan sonra, demek ki saat 17.00'den sonra çalmaya başladı, 18.00 gibiydi. Bunun üzerine biz de zile bastık, hatta Mustafa kapıyı yumruklamaya başladı. Çünkü Hasan Ataman Yıldırım'la Hasan Atilla Uğur'un feryatlarını duyuyorduk, bağırmalarını duyuyorduk."
Özkan, yaklaşık 20-30 dakika sonra zil seslerinin kesildiğini ve koridorda hareketlilik başladığını ifade etti. Kendilerinin de olayın ne olduğunu öğrenmek için görevlilere soru yönelttiğini aktaran Özkan, kendilerine Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı ve hastaneye götürüldüğünün söylendiğini belirtti.
"Ertesi gün duyuldu"
O gece gelişmeleri öğrenmeye çalıştıklarını anlatan Özkan, cezaevine avukat gelmesini beklediklerini ancak kimsenin gelmediğini söyledi.
Özkan şöyle konuştu:
"Televizyonu açtık, haberleri takip etmeye çalıştık. Avukatlar gece yarısına kadar gelebiliyorlar cezaevine. Bir avukat gelmesi hâlinde bilgi almak için baktık ama kimse gelmedi. Haberlerde de bir şey görmedik, ertesi gün duyuldu."
"Ölümünün soruşturulmasını istediler"
Özkan, daha sonra duruşma salonunda Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur'un Kozinoğlu'nun ölümünün araştırılması gerektiğini dile getirdiklerini aktardı.
Özkan, iki ismin ambulansın hastaneye ulaşma sürecine ilişkin de soru işaretleri dile getirdiğini belirterek şunları söyledi:
"Niye birinci ambulanstan... Yani ambulans gider bizim bildiğimiz. Hani kalp krizi geçiren bir insanı hastaneye yetiştirme telaşı çok önemli bir telaş. Niye durdu ambulans? Sonra bekliyor, arkadan bir ambulans geliyor. O ambulansa hasta taşınıyor, onunla hastaneye gidiyor ve ölüyor, rahmetli oluyor."
"Kampüsün içinde doktor var"
Özkan, Kozinoğlu'nun hastaneye sevk edilmesi sırasında cezaevi yerleşkesinde bulunan doktorun olaydan haberdar edilmediğini de söyledi.
Özkan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kaşif Kozinoğlu olayında yalnız şöyle çok ilginç bir şey var: O kampüsün içinde doktor var. Ama o yerleşkedeki doktorun bu olaydan haberi yok, çok ilginç. Dışarıya doğru giderken o doktora görseler daha farklı olur. Gitmiyorlar, doktoru çağırmıyorlar. Doktorun haberi yok. Ama iki ambulans, biri duruyor, diğerini bekliyor; ikisinin içinde de doktor yok."