https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/tera-yatirimin-sahibi-emre-tezmenin-ifadesi-ortaya-cikti-280-milyar-liralik-bedel-hala-ucuz-1108991917.html

Tera Yatırım'ın sahibi Emre Tezmen’in ifadesi ortaya çıktı: '280 milyar liralık bedel hala ucuz'

Tera Yatırım'ın sahibi Emre Tezmen’in ifadesi ortaya çıktı: '280 milyar liralık bedel hala ucuz'

Sputnik Türkiye

Tera Yatırım'ın patronu Emre Tezmen şirketin 1,4 milyar liralık piyasa değerinin bir yılda 280 milyar liraya çıkmasını soran savcılara "Bedel halen ucuz."... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T09:56+0300

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturma kapsamında, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen tutuklanmıştı.Tezmen'in ifadesi ortaya çıktı.Tezmen'e yöneltilen ilk sorularda “Fonlarda toplanan paraların Tera’nın kendi hisselerini yükseltmek için kullanılıp kullanılmadığını, şirket sahiplerinden hisse fiyatını yükseltme karşılığında elden para alınıp alınmadığını, yaklaşık 9 milyar liralık toplam değeri 620 milyar liraya çıkan şirketlerdeki yükselişin nasıl gerçekleştiğini ve MASAK’ın tespit ettiği milyarlarca liralık para hareketleri” öne çıktı.İfadesinde Emre Tezmen , yaklaşık 40 şirketten oluşan Tera Grubu’nda stratejik yatırım kararlarını kendisinin verdiğini söyledi. Ancak fonların hangi hisseleri alıp sattığıyla ilgisinin bulunmadığını savundu.Savcılık Tezmen’e Tera Yatırım’ın yaklaşık 1,4 milyar liralık piyasa değerinin bir yılda 280 milyar liraya çıkmasını da sordu. Tezmen, yükselişi şirketin büyümesi ve yatırımlarıyla kendisini savunmaya çalıştı, “Bu bir şişme yükseliş değildir. Bu bedel bile hâlen ucuz.” dedi. Savcılık diğer şirketlerdeki artışları da sorguladı ve bunların açıklanmasına istedi. Sorgu tutanağına göre; TRHOL 450 milyon liradan 135 milyar liraya, TEHOL 1,9 milyar liradan 103 milyar liraya, PEKER yaklaşık 5 milyar liradan 100 milyar liraya yükseldi.Savcılık, Tezmen’in sahibi olduğu dört şirketin toplam piyasa değerinin yaklaşık 9 milyar liradan 620 milyar liraya çıkmasını nasıl açıkladığını sordu. Tezmen artışı şirket faaliyetleri, büyüme ve yatırımcı güveniyle açıkladı.Fon parasıyla kendi hisselerini mi aldılar?Soruşturmanın en dikkat çekici sorularından biri Tera fonlarının grup şirketlerine yatırım yapmasına ilişkin oldu. Savcılık Tezmen’e özetle “Fonlarda toplanan paralar sizin kontrolünüzdeki şirketlerin hisselerini almak ve fiyatlarını yükseltmek için mi kullanıldı?” diye sordu. Tezmen bu soruya yanıt verirken, “Tera fonlarının grup şirketlerinin hisselerini almasının hukuken yasak olmadığını ve fiyat artışlarının kendisine menfaat sağlamadığını” savundu.1 milyar 159 milyon liralık transfer sorusuSavcılık MASAK raporuna göre Tezmen’in, 28 Ağustos 2026’da Özen Kuzu’ya tek seferde 1 milyar 159 milyon 772 bin lira gönderdiğini belirterek “Bu para neden gönderildi, karşılığında ne alındı, sözleşmesi ve belgesi nerede? diye sordu.Tezmen işlemin Prive Sigorta’nın satın alınmasıyla ilgili olduğunu düşündüğünü ancak ayrıntıları hatırlamadığını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/tera-holding-yonetim-kurulu-uyelerine-tutuklama-1108990968.html

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