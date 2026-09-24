OECD’nin Türkiye için 2026 ve 2027 enflasyon tahminleri yükseldi

“Türkiye ekonomisine ilişkin enflasyon beklentilerini değiştirdi OECD. 2026 yılı enflasyon tahmini daha önce yüzde 28,4 idi. Yüzde 31,5’e yükseldi. Aradaki 3 puanlık fark, yani yüzde 3’lük revizyon bile dünyanın bazı ülkelerindeki yıllık enflasyona karşılık geliyor. 2027 yılı için de OECD enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etti. Daha önce yüzde 18,3 olarak açıklanan tahmin yüzde 24,7’ye yükseltildi. Orada biraz daha kötümser bir tablo var. Büyüme tahminini de yüzde 2,7’den yüzde 3,6’ya yükseltti. Burada hemen İnan Mutlu’yu hatırlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde onun bir paylaşımını sizlere aktarmıştım. ‘Büyüme rakamları yüzde 5’in altına düştüğü anda AK Parti hükümet seçime gitmez. Bunu bir kere yaptı’ demişti. O da 2015 seçimleri. OECD beklentilerini yükseltiyor da yurttaşlar ne düşünüyor bununla ilgili? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yine bir anket yayınladı. Orada da aslında enflasyon beklentisinin yükseldiğini görebiliriz. Piyasa katılımcıları yüzde 23,70 öngörüyor. Merkez Bankası’nın yaptığı bu ankete göre hanehalkının enflasyon beklentisi yüzde 45,60.''