https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/oecdnin-turkiye-icin-2026-ve-2027-enflasyon-tahminleri-yukseldi-1108994228.html
OECD’nin Türkiye için 2026 ve 2027 enflasyon tahminleri yükseldi
OECD’nin Türkiye için 2026 ve 2027 enflasyon tahminleri yükseldi
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, Türkiye’nin enflasyon görünümü oldu. OECD’nin 2026 ve... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T10:20+0300
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OECD, Türkiye ekonomisine ilişkin enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etti. 2026 yılı için daha önce yüzde 28,4 olan enflasyon tahmini yüzde 31,5’e, 2027 tahmini ise yüzde 18,3’ten yüzde 24,7’ye yükseldi. OECD, Türkiye için büyüme tahminini de yüzde 2,7’den yüzde 3,6’ya çıkardı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın beklenti anketlerinde de enflasyon beklentileri yüksek seviyesini koruyor. Eylül 2026 verilerinde piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,7, hanehalkının beklentisi ise yüzde 45,6 olarak kaydedildi.Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, OECD’nin tahminlerindeki yükseliş ile Merkez Bankası’nın beklenti verilerine dikkat çekti.Özgan, şöyle konuştu:
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Güçlü Özgan
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Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, merkez bankası, oecd
radyo sputnik, radyo, radyo, merkez bankası, oecd
OECD’nin Türkiye için 2026 ve 2027 enflasyon tahminleri yükseldi
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, Türkiye’nin enflasyon görünümü oldu. OECD’nin 2026 ve 2027 için enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmesine dikkat çeken Özgan, “Aradaki 3 puanlık fark, dünyanın bazı ülkelerindeki yıllık enflasyona karşılık geliyor” dedi.
OECD, Türkiye ekonomisine ilişkin enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etti. 2026 yılı için daha önce yüzde 28,4 olan enflasyon tahmini yüzde 31,5’e, 2027 tahmini ise yüzde 18,3’ten yüzde 24,7’ye yükseldi. OECD, Türkiye için büyüme tahminini de yüzde 2,7’den yüzde 3,6’ya çıkardı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın beklenti anketlerinde de enflasyon beklentileri yüksek seviyesini koruyor. Eylül 2026 verilerinde piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,7, hanehalkının beklentisi ise yüzde 45,6 olarak kaydedildi.
Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, OECD’nin tahminlerindeki yükseliş ile Merkez Bankası’nın beklenti verilerine dikkat çekti.
“Türkiye ekonomisine ilişkin enflasyon beklentilerini değiştirdi OECD. 2026 yılı enflasyon tahmini daha önce yüzde 28,4 idi. Yüzde 31,5’e yükseldi. Aradaki 3 puanlık fark, yani yüzde 3’lük revizyon bile dünyanın bazı ülkelerindeki yıllık enflasyona karşılık geliyor. 2027 yılı için de OECD enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etti. Daha önce yüzde 18,3 olarak açıklanan tahmin yüzde 24,7’ye yükseltildi. Orada biraz daha kötümser bir tablo var. Büyüme tahminini de yüzde 2,7’den yüzde 3,6’ya yükseltti. Burada hemen İnan Mutlu’yu hatırlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde onun bir paylaşımını sizlere aktarmıştım. ‘Büyüme rakamları yüzde 5’in altına düştüğü anda AK Parti hükümet seçime gitmez. Bunu bir kere yaptı’ demişti. O da 2015 seçimleri. OECD beklentilerini yükseltiyor da yurttaşlar ne düşünüyor bununla ilgili? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yine bir anket yayınladı. Orada da aslında enflasyon beklentisinin yükseldiğini görebiliriz. Piyasa katılımcıları yüzde 23,70 öngörüyor. Merkez Bankası’nın yaptığı bu ankete göre hanehalkının enflasyon beklentisi yüzde 45,60.''