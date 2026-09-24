“New York’taki şovların sebebi güvenlik mimarisinin çöküşü, Mekke İttifakı’nın boşluğu doldurabilmesi şüpheli”

“Amerika, Suriye’den sonra bir adım daha atarak İran’da Hamaney’i katletti. Mesafe alacağını düşünse de durum tersine döndü. Ancak bu hamleyle ABD geçmişten daha geriye düştü. Güvenlik mimarisi Körfez için neredeyse çökmüş oldu. Körfez ülkeleri son derece zorda. Mekke İttifakı’nın da bir zorluğu var. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın, Amerikan saldırısının sonucunda oluşan boşluğu doldurabilecek kapasiteye sahip olup olmadıkları bir soru işareti. Bu doğrudan Türkiye ve Pakistan’ın İsrail’in yanında konumlanması demek. Bunu kamuoyuna nasıl anlatacaklar? Mekke Paktı ile ilgili hukuken bir anlaşma yok ancak fiilen var. Hukuken Türkiye açısından anlaşma belli. Anayasa’nın 90’ıncı maddesine göre anlaşma metni gelir ve Meclis tartışıp uygun görürse onama işlemi olur. Sonrasında da yürürlüğe girer. Elimizde anlaşma olsaydı ve imzalanmış olsaydı dahi bu hukuki bir anlaşma sayılmazdı. Elimizde metin olduğu konusu dahi şüpheli. Elimizde bir metin varmış, imzalanmış ve onama işlemlerinden geçmiş gibi üç ülkenin savunma ve dış işleri bakanları bu anlaşmanın uygulanmasına ilişkin teknik detayları görüşen toplantılar yapıyorlar. Gerek New York’taki şovlar gerek de Mekke Paktı’ndaki belirsizlik bununla ilgili. Anlaşma yok ve belki de olmayacak. Ancak bu çerçevede bir hareketlilik göreceğiz. Anayasa’nın 90’ıncı maddesindeki onama işlemi yapılamayacağı için kullanılmak üzere bir metin olabilir elimizde. Türkiye’nin neredeyse her ülkeyle bir askeri iş birliği anlaşması var. Suudi Arabistan ile de var. Suudi Arabistan saldırıya uğradığı zaman bu saldırıya Türkiye’nin de karşı çıkacağı anlamı çıkartılamaz. Diplomatik şovla başlayan ve Mekke Paktı’na varan gelişmeleri Türkiye’de yapılan NATO toplantılarından bağımsız okuyamayız. Toplantıda dile getirilen anlayış çerçevesinde Rusya-Ukrayna ile ilgili bir yapı oluşturulması ve Adana’da bir NATO karargahının kurulması da bu güvenlik mimarisiyle ilgili. Mekke Paktı’ndan bahsederken iki konuda şüphemiz olduğunu gördük. Bu ülkelerin, Amerika’nın boşaltmak istediği eksiklikleri olan güvenlik mimarisini doldurmaya dönük yeterli kapasitesi var mı? Bu Türkiye için de Pakistan için de geçerli. Öte yandan Pakistan’ın ciddi bir Şii nüfusu da var. Ordu içinde de öyle. Türkiye’den farklı olarak Pakistan’ın Şii başbakanları da oldu. Bir taraf Trump’ın, Suudi Arabistan ve İsrail’in hoşuna gidecek şekilde konuşuyor ancak diğer taraf ‘Biz ne yapıyoruz?’ diyor. Türkiye’de bu kadar keskin bir ayrım yok ancak Türkiye’de de ciddi bir kamuoyu var. Türkiye’nin de Pakistan’ın da Yemen’de bir şey yapabilecek kapasitesi var mı? Bu konuda bedel ödeyecek güçteler mi? Örneğin Türkiye-İran ile savaşmayı göze alamaz. Çünkü orada büyük zarar görür. İran’a beş yumruk atarsınız ancak dört yumruk yiyeceğinizi de kabul etmeniz lazım. Ancak Türkiye’nin bir yumruk yiyecek gücü dahi yok ekonomik olarak. ABD-İsrail’in yapamadığı bir şeyi bu ülkelerin yapacağını sanmıyorum. Ancak bu ülkeler teknik yardımlarda bulunabilirler”