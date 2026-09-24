Deniz Yavuzyılmaz: AKP, Emre Tezmen'i tutuklayarak koruyor

Her büyük olayda olduğu gibi ne tesadüf sahip erdoğan yine yurt dışında. Cumhurbaşkanı'nın haberi olmayabilir yani adını koyalım ben bunları tabii soruyorum ama şeklen böyle söylüyorum tabi ki haberleri var hepsinin haberi var akp kendi payına düşeni cumhurbaşkanlığı sarayı kendi payına düşeni eee siyasi ayağı kendi payına düşeni en başından beri almak durumunda fon vurgunu suç örgütünün 3 tane ayağı var bunlardan biri kon şirketleri ayağı bu emre tezmen vesaire filan işte tutuklandı onun gibi kon şirketleri ile ilgili olan kısım bir diğer ayağı siyasi ayağı bir diğeri de bürokrasi ayağı.Dolayısıyla bu 3'ünü aynı anda ortaya çıkarmak gerekiyor. Emre tezmenin şöyle bir özelliği var emre tezmen de bu işe dahil olan siyasi ayakta ve bürokrasi ayağında kimler olduğunu biliyor. O nedenle emre tezmen yaptığı verdiği ifade de bir ifade vermenin ötesinde dalga geçiyor.Yani haberim yok diyor fon alımlarından haberim yok dediği kısımlar. Evet dalga geçiyor. O zaten kendi geleceğini garanti altına almış durumda ihtiyacı olan tek şey şu anda korunmak.Onu şu anda türkiye'de hiçbir koruma şirketi veya çeşitli sayıda koruma emre tezmenin bu 511 bin fon mağduru yatırımcısından koruyamaz. Kimin dışında akp'nin dışında akp'de nasıl koruyabilir onu tutuklayarak tutuklayarak alarak onu bir köşeye alarak hem istediği kadar şimdi tutulduğu yerde bağıra bağıra biraz önce söyledim siyasi ayağı veya bürokrasi ayağını bağıra bağıra söylesin. Kim duyacak? Yani bu sorunu bilerek yaratanlar bu sorunu çözemezler, çözmeyecekler de kurulan bir tuzağı 131 fondaki 7 şirkete ait bir fondaki 511 bin mağdur fon yatırımcısının düşürülmesi olayıdır.