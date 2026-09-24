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Çorum merkezli 4 ilde operasyon: 15 şüpheli tutuklandı
Çorum merkezli 4 ilde operasyon: 15 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Çorum merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, internet üzerinden araç alım satımı yapmak isteyen kişileri dolandırdıkları tespit edilen 18 şüpheliden 15'i... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
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internet dolandırıcılığı
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banka dolandırıcılığı
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Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, araç satın almak isteyen kişilerden kapora adı altında para alındığı ve araçlarını satmak isteyen kişilerin ise kendilerini noter görevlisi olarak tanıtan şüphelilerce dolandırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.Ekiplerin çalışmaları sonucunda şüphelilerin, 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu 55 ilde gerçekleştirdikleri belirlendi.Çorum merkezli Mersin, İzmir ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alınırken, noter görünümü verilen bir villada yapılan aramada sıramatik zili, ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, cep telefonu, SIM kart ve bir miktar para ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Y.G, S.K.P, B.A, M.S, V.A, B.T, D.Ş, D.Ç, E.A, M.A.K, S.A, Y.S, B.A.A, B.C. ve Ö.S. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/emlak-alim-satiminda-yeni-kurallar-geliyor-1108991173.html
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çorum, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, e-dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı
çorum, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, e-dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı

Çorum merkezli 4 ilde operasyon: 15 şüpheli tutuklandı

19:44 24.09.2026
© AA / Tugay GöktürkÇorum merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı
Çorum merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
© AA / Tugay Göktürk
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Çorum merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, internet üzerinden araç alım satımı yapmak isteyen kişileri dolandırdıkları tespit edilen 18 şüpheliden 15'i tutuklandı.
Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, araç satın almak isteyen kişilerden kapora adı altında para alındığı ve araçlarını satmak isteyen kişilerin ise kendilerini noter görevlisi olarak tanıtan şüphelilerce dolandırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda şüphelilerin, 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu 55 ilde gerçekleştirdikleri belirlendi.
Çorum merkezli Mersin, İzmir ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alınırken, noter görünümü verilen bir villada yapılan aramada sıramatik zili, ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, cep telefonu, SIM kart ve bir miktar para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Y.G, S.K.P, B.A, M.S, V.A, B.T, D.Ş, D.Ç, E.A, M.A.K, S.A, Y.S, B.A.A, B.C. ve Ö.S. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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