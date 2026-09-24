https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/corum-merkezli-4-ilde-operasyon-15-supheli-tutuklandi-1109017154.html
Çorum merkezli 4 ilde operasyon: 15 şüpheli tutuklandı
Çorum merkezli 4 ilde operasyon: 15 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Çorum merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, internet üzerinden araç alım satımı yapmak isteyen kişileri dolandırdıkları tespit edilen 18 şüpheliden 15'i... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T19:44+0300
2026-09-24T19:44+0300
2026-09-24T19:44+0300
türki̇ye
çorum
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
internet dolandırıcılığı
e-dolandırıcılık
banka dolandırıcılığı
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Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, araç satın almak isteyen kişilerden kapora adı altında para alındığı ve araçlarını satmak isteyen kişilerin ise kendilerini noter görevlisi olarak tanıtan şüphelilerce dolandırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.Ekiplerin çalışmaları sonucunda şüphelilerin, 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu 55 ilde gerçekleştirdikleri belirlendi.Çorum merkezli Mersin, İzmir ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alınırken, noter görünümü verilen bir villada yapılan aramada sıramatik zili, ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, cep telefonu, SIM kart ve bir miktar para ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Y.G, S.K.P, B.A, M.S, V.A, B.T, D.Ş, D.Ç, E.A, M.A.K, S.A, Y.S, B.A.A, B.C. ve Ö.S. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/emlak-alim-satiminda-yeni-kurallar-geliyor-1108991173.html
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çorum, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, e-dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı
çorum, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, e-dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı
Çorum merkezli 4 ilde operasyon: 15 şüpheli tutuklandı
Çorum merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, internet üzerinden araç alım satımı yapmak isteyen kişileri dolandırdıkları tespit edilen 18 şüpheliden 15'i tutuklandı.
Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, araç satın almak isteyen kişilerden kapora adı altında para alındığı ve araçlarını satmak isteyen kişilerin ise kendilerini noter görevlisi olarak tanıtan şüphelilerce dolandırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda şüphelilerin, 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu 55 ilde gerçekleştirdikleri belirlendi.
Çorum merkezli Mersin, İzmir ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alınırken, noter görünümü verilen bir villada yapılan aramada sıramatik zili, ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, cep telefonu, SIM kart ve bir miktar para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Y.G, S.K.P, B.A, M.S, V.A, B.T, D.Ş, D.Ç, E.A, M.A.K, S.A, Y.S, B.A.A, B.C. ve Ö.S. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.