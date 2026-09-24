CHP’de Mansur Yavaş depremi

“Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde Mansur Yavaş depremi yaşandı. İlçe belediye başkanlarının da istifalarını gördük. Bazı sorular var tabi, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ne olacak, Cumhurbaşkanı aday olacak mı, olmayacak mı olursa, kimden aday olacak gibi… Tabi Mansur Yavaş ismi güçlü bir isim. Hali hazırda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı söz konusu. Yani Cumhurbaşkanı yeniden cumhurbaşkanlığına aday olacak gibi. Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu zaten tutuklu. Zaman her şeyi gösterecek. Şimdi Yavaş'a yakınlıklarıyla bilinen Beypazarı, Kalecik, Gülül, Polatlı, Ayaş, Şerefli Koçhisar, Elmadağ ve Nallıhan belediye başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini açıkladılar. Mansur Yavaşla bağlantılı sürecin ve parti içi dengelerinin ardından Ankara'nın bazı ilçe başkanlarının ve belediye meclis üyelerinin peş peşe istifa kararı aldığını görüyoruz. İstifa eden başkan ve meclis üyelerinin yola bağımsız olarak mı devam edeceği yoksa başka bir siyasi oluşuma mı yöneleceği tartışılıyor. Çünkü bir tarafta da yeni parti var ama Yeni Parti’ye yönelik bir adım da görmüyoruz.”