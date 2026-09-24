https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/chpde-mansur-yavas-depremi-1109009820.html
CHP’de Mansur Yavaş depremi
CHP’de Mansur Yavaş depremi
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konularından biri Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş’ın istifa etmesi oldu. Aslan, “İstifa... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T15:48+0300
2026-09-24T15:48+0300
2026-09-24T16:06+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
radyo sputnik
radyo
radyo
mansur yavaş
ekrem i̇mamoğlu
cumhuriyet halk partisi (chp)
yeni parti
chp
ankara
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa ettiğini açıklamasının ardından, başkent siyasetinde çok konuşulacak bir domino etkisi yaşandı. Yavaş'a yakınlıklarıyla bilinen Beypazarı, Kalecik, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şereflikoçhisar, Elmadağ ve Nallıhan belediye başkanları CHP'den istifa ettiklerini duyurdu.Konuyu Gün Ortası’nda değerlendiren Okan Aslan, şöyle konuştu:
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Okan Aslan
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, mansur yavaş, ekrem i̇mamoğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), yeni parti, chp, ankara
radyo sputnik, radyo, radyo, mansur yavaş, ekrem i̇mamoğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), yeni parti, chp, ankara
CHP’de Mansur Yavaş depremi
15:48 24.09.2026 (güncellendi: 16:06 24.09.2026)
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konularından biri Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş’ın istifa etmesi oldu. Aslan, “İstifa eden isimlerin hangi siyasi partiye yöneleceği tartışılıyor ama Yeni Parti’ye yönelik bir adım da görmüyoruz” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa ettiğini açıklamasının ardından, başkent siyasetinde çok konuşulacak bir domino etkisi yaşandı.
Yavaş'a yakınlıklarıyla bilinen Beypazarı, Kalecik, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şereflikoçhisar, Elmadağ ve Nallıhan belediye başkanları CHP'den istifa ettiklerini duyurdu.
Konuyu Gün Ortası’nda değerlendiren Okan Aslan, şöyle konuştu:
“Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde Mansur Yavaş depremi yaşandı. İlçe belediye başkanlarının da istifalarını gördük. Bazı sorular var tabi, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ne olacak, Cumhurbaşkanı aday olacak mı, olmayacak mı olursa, kimden aday olacak gibi… Tabi Mansur Yavaş ismi güçlü bir isim. Hali hazırda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı söz konusu. Yani Cumhurbaşkanı yeniden cumhurbaşkanlığına aday olacak gibi. Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu zaten tutuklu. Zaman her şeyi gösterecek. Şimdi Yavaş'a yakınlıklarıyla bilinen Beypazarı, Kalecik, Gülül, Polatlı, Ayaş, Şerefli Koçhisar, Elmadağ ve Nallıhan belediye başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini açıkladılar. Mansur Yavaşla bağlantılı sürecin ve parti içi dengelerinin ardından Ankara'nın bazı ilçe başkanlarının ve belediye meclis üyelerinin peş peşe istifa kararı aldığını görüyoruz. İstifa eden başkan ve meclis üyelerinin yola bağımsız olarak mı devam edeceği yoksa başka bir siyasi oluşuma mı yöneleceği tartışılıyor. Çünkü bir tarafta da yeni parti var ama Yeni Parti’ye yönelik bir adım da görmüyoruz.”