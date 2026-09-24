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OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemin nabzını tutuyoruz.Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini Gün Ortası’nda konuşuyoruz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/chpde-mansur-yavas-depremi-1109009820.html
CHP’de Mansur Yavaş depremi
CHP’de Mansur Yavaş depremi
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konularından biri Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş’ın istifa etmesi oldu. Aslan, “İstifa... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T15:48+0300
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa ettiğini açıklamasının ardından, başkent siyasetinde çok konuşulacak bir domino etkisi yaşandı. Yavaş'a yakınlıklarıyla bilinen Beypazarı, Kalecik, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şereflikoçhisar, Elmadağ ve Nallıhan belediye başkanları CHP'den istifa ettiklerini duyurdu.Konuyu Gün Ortası’nda değerlendiren Okan Aslan, şöyle konuştu:
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radyo sputnik, radyo, radyo, mansur yavaş, ekrem i̇mamoğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), yeni parti, chp, ankara

CHP’de Mansur Yavaş depremi

15:48 24.09.2026 (güncellendi: 16:06 24.09.2026)
gün ortası
gün ortası - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
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Okan Aslan
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Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konularından biri Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş’ın istifa etmesi oldu. Aslan, “İstifa eden isimlerin hangi siyasi partiye yöneleceği tartışılıyor ama Yeni Parti’ye yönelik bir adım da görmüyoruz” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa ettiğini açıklamasının ardından, başkent siyasetinde çok konuşulacak bir domino etkisi yaşandı.
Yavaş'a yakınlıklarıyla bilinen Beypazarı, Kalecik, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şereflikoçhisar, Elmadağ ve Nallıhan belediye başkanları CHP'den istifa ettiklerini duyurdu.
Konuyu Gün Ortası’nda değerlendiren Okan Aslan, şöyle konuştu:

“Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde Mansur Yavaş depremi yaşandı. İlçe belediye başkanlarının da istifalarını gördük. Bazı sorular var tabi, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ne olacak, Cumhurbaşkanı aday olacak mı, olmayacak mı olursa, kimden aday olacak gibi… Tabi Mansur Yavaş ismi güçlü bir isim. Hali hazırda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı söz konusu. Yani Cumhurbaşkanı yeniden cumhurbaşkanlığına aday olacak gibi. Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu zaten tutuklu. Zaman her şeyi gösterecek. Şimdi Yavaş'a yakınlıklarıyla bilinen Beypazarı, Kalecik, Gülül, Polatlı, Ayaş, Şerefli Koçhisar, Elmadağ ve Nallıhan belediye başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini açıkladılar. Mansur Yavaşla bağlantılı sürecin ve parti içi dengelerinin ardından Ankara'nın bazı ilçe başkanlarının ve belediye meclis üyelerinin peş peşe istifa kararı aldığını görüyoruz. İstifa eden başkan ve meclis üyelerinin yola bağımsız olarak mı devam edeceği yoksa başka bir siyasi oluşuma mı yöneleceği tartışılıyor. Çünkü bir tarafta da yeni parti var ama Yeni Parti’ye yönelik bir adım da görmüyoruz.”

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