Abdulkadir Selvi: Cumhurbaşkanlığı seçimi şimdiden Erdoğan’a hayırlı olsun

Mansur Yavaş’ın istifa edip bir süre bağımsız kalacağını yazarken, yazılarım üzerinden program yapan muhalif haber kanalları vardı. Ne oldu? Kim haklıymış? Kimin yazdığı kulisler doğruymuş? Mansur Yavaş, CHP’den istifa etti ve bağımsız kalacağını açıkladı. Mansur Yavaş’ın bu kararıyla birlikte cumhurbaşkanlığı seçiminde dengeler değişti. Cumhurbaşkanlığı seçimi şimdiden Erdoğan’a hayırlı olsun. Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa etmesi sürpriz olmadı ama Mansur Yavaş bu kararıyla cumhurbaşkanlığı yarışından da çekilmiş oldu. Demek ki neymiş Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sadece Ankara metrosu için gitmemiş.