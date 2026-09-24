https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/abdulkadir-selvi-cumhurbaskanligi-secimi-simdiden-erdogana-hayirli-olsun-1108991524.html
Abdulkadir Selvi: Cumhurbaşkanlığı seçimi şimdiden Erdoğan’a hayırlı olsun
Abdulkadir Selvi: Cumhurbaşkanlığı seçimi şimdiden Erdoğan’a hayırlı olsun
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Abdulkadir Selvi Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasının ardından politik olarak süreci yorumladı ve "Cumhurbaşkanlığı seçimi şimdiden Erdoğan’a hayırlı olsun"... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T09:21+0300
2026-09-24T09:21+0300
2026-09-24T09:21+0300
poli̇ti̇ka
mansur yavaş
recep tayyip erdoğan
abdulkadir selvi
seçim
cumhurbaşkanlığı seçimi
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'den istifa eden ve bağımsız olarak yola devam edeceğini açıklayana Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kararını değerlendirdi.Selvi bugünkü yazısında şu noktalara dikkat çekti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/mansur-yavas-chpden-istifa-etti-1108966389.html
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mansur yavaş, recep tayyip erdoğan, abdulkadir selvi, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi
mansur yavaş, recep tayyip erdoğan, abdulkadir selvi, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi
Abdulkadir Selvi: Cumhurbaşkanlığı seçimi şimdiden Erdoğan’a hayırlı olsun
Abdulkadir Selvi Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasının ardından politik olarak süreci yorumladı ve "Cumhurbaşkanlığı seçimi şimdiden Erdoğan’a hayırlı olsun" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'den istifa eden ve bağımsız olarak yola devam edeceğini açıklayana Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kararını değerlendirdi.
Selvi bugünkü yazısında şu noktalara
dikkat çekti:
Mansur Yavaş’ın istifa edip bir süre bağımsız kalacağını yazarken, yazılarım üzerinden program yapan muhalif haber kanalları vardı. Ne oldu? Kim haklıymış? Kimin yazdığı kulisler doğruymuş? Mansur Yavaş, CHP’den istifa etti ve bağımsız kalacağını açıkladı. Mansur Yavaş’ın bu kararıyla birlikte cumhurbaşkanlığı seçiminde dengeler değişti. Cumhurbaşkanlığı seçimi şimdiden Erdoğan’a hayırlı olsun. Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa etmesi sürpriz olmadı ama Mansur Yavaş bu kararıyla cumhurbaşkanlığı yarışından da çekilmiş oldu. Demek ki neymiş Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sadece Ankara metrosu için gitmemiş.