https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/abden-bagimsiz-gazeteciligi-etkileyecek-adimlar-1109009094.html
AB’den bağımsız gazeteciliği etkileyecek adımlar
AB’den bağımsız gazeteciliği etkileyecek adımlar
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği'nde resmi belgelere erişimi kısıtlayacak yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığı öne sürüldü. Gazeteci Ceyhun Bozkurt, düzenlemenin belge... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T15:31+0300
2026-09-24T15:31+0300
2026-09-24T15:31+0300
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Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Radyo Sputnik'te yayınlanan "Bölgenin Kalbi" programında AB'deki dijital düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bozkurt, Avrupa Birliği'nde halkın ve medyanın resmi AB belgelerine erişimini kısıtlayabilecek yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığını söyledi. Finlandiya basınında yer alan habere göre düzenleme, gizli bilgilerin sınıflandırılmasını tüm politika alanlarına genişletmeyi ve belgelere erişimi "bilme gerekliliği" ilkesine bağlamayı öngörüyor.Belgelere erişim sınırlandırılabilirBozkurt, Finlandiya gazetesi Helsingin Sanomat'ta yayımlanan bir makalede, AB yetkililerinin resmi belgelere erişimi sınırlandıracak yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığının aktarıldığını belirtti.Bozkurt şunları söyledi:Düzenleme güvenlik kurumları tarafından mı hazırlanıyor?Bozkurt, söz konusu makalenin yazarları arasında Helsinki Üniversitesi'nden uluslararası Avrupa hukuku profesörü Päivi Leino-Sandberg ile Finlandiya Gazeteciler Birliği Başkanı Marjaana Varmavuori'nin bulunduğunu aktardı.Bozkurt, iki ismin düzenleme taslağının güvenlik kurumları tarafından gizlilik içinde hazırlandığına dikkat çektiğini belirterek şöyle konuştu:"Sosyal medyaya yönelik baskı artırılıyor"Bozkurt, AB ülkelerinde sosyal medya ve dijital alanlara yönelik tedbirlerin yanı sıra bağımsız gazeteciliği etkileyebilecek düzenlemelerin de gündeme geldiğini savundu.Bozkurt, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:
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AB’den bağımsız gazeteciliği etkileyecek adımlar
Avrupa Birliği'nde resmi belgelere erişimi kısıtlayacak yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığı öne sürüldü. Gazeteci Ceyhun Bozkurt, düzenlemenin belge şeffaflığı ve bağımsız gazetecilik açısından tartışmalara yol açtığını söyledi.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Radyo Sputnik'te yayınlanan "Bölgenin Kalbi" programında AB'deki dijital düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bozkurt, Avrupa Birliği'nde halkın ve medyanın resmi AB belgelerine erişimini kısıtlayabilecek yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığını söyledi. Finlandiya basınında yer alan habere göre düzenleme, gizli bilgilerin sınıflandırılmasını tüm politika alanlarına genişletmeyi ve belgelere erişimi "bilme gerekliliği" ilkesine bağlamayı öngörüyor.
Belgelere erişim sınırlandırılabilir
Bozkurt, Finlandiya gazetesi Helsingin Sanomat'ta yayımlanan bir makalede, AB yetkililerinin resmi belgelere erişimi sınırlandıracak yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığının aktarıldığını belirtti.
"Şu anda gizli bilgilerin sınıflandırılmasını tüm politik alanlarına genişletecek yeni bir düzenleme geliştiriliyor. Belgelere erişim yalnızca 'bilme gerekliliği' ilkesine dayalı olarak meşru bir ihtiyacı olanlara verilecek."
Düzenleme güvenlik kurumları tarafından mı hazırlanıyor?
Bozkurt, söz konusu makalenin yazarları arasında Helsinki Üniversitesi'nden uluslararası Avrupa hukuku profesörü Päivi Leino-Sandberg ile Finlandiya Gazeteciler Birliği Başkanı Marjaana Varmavuori'nin bulunduğunu aktardı.
Bozkurt, iki ismin düzenleme taslağının güvenlik kurumları tarafından gizlilik içinde hazırlandığına dikkat çektiğini belirterek şöyle konuştu:
"Bu düzenleme ve bu dijital ortamlardaki açıklık tamamen ortadan kaldırılıyor. Avrupa Birliği'nde çok ciddi bir şekilde dijital meselelere yönelik tedbirler artırılıyor."
"Sosyal medyaya yönelik baskı artırılıyor"
Bozkurt, AB ülkelerinde sosyal medya ve dijital alanlara yönelik tedbirlerin yanı sıra bağımsız gazeteciliği etkileyebilecek düzenlemelerin de gündeme geldiğini savundu.
Bozkurt, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:
"Yani sosyal medyaya zaten baskı artırılıyor. Avrupa'da, İngiltere'de mesela okumuştum, bir yapılanma var. Hem baskıyı artırıyor, aynı zamanda işte bağımsız gazeteciliği baskılayacak şeyler öne çıkartıyorlar falan. Yani mesele aslında iyice sıkıntıya girmiş durumda Avrupa Birliği'nde."