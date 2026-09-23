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OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/turkiyede-bakimevi-sorunu-buyuyor-ankarada-solunum-destegi-verebilecek-yer-yok-1108971536.html
Türkiye’de bakımevi sorunu büyüyor: “Ankara’da solunum desteği verebilecek yer yok”
Türkiye’de bakımevi sorunu büyüyor: “Ankara’da solunum desteği verebilecek yer yok”
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konuğu gazeteci Yeliz Koray oldu. Koray, teyzesinin yaşadığı sağlık problemi üzerinden... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T16:01+0300
2026-09-23T16:01+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
radyo sputnik
radyo
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yeliz koray
ankara
gün ortasi
bakım evi
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Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programına konuk olan gazeteci Yeliz Koray, teyzesinin geçirdiği beyin kanamasının ardından karşılaştıkları bakım sorununu gündeme getirdi.Türkiye’de yaşlı ve ağır bakım ihtiyacı bulunan hastalar için yeterli sayıda bakımevi bulunmadığını belirten Koray, Ankara’da dahi solunum desteği verebilecek bir bakım merkezi bulamadıklarını söyledi. Koray, devlet bakım merkezlerinde uzun bekleme listeleri bulunduğunu, özel merkezlerde ise aylık ücretlerin 150 bin liraya kadar çıkabildiğini ifade etti.Yeliz Koray, şöyle konuştu:
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Okan Aslan
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radyo sputnik, radyo, radyo, yeliz koray, ankara, gün ortasi, bakım evi
radyo sputnik, radyo, radyo, yeliz koray, ankara, gün ortasi, bakım evi

Türkiye’de bakımevi sorunu büyüyor: “Ankara’da solunum desteği verebilecek yer yok”

16:01 23.09.2026
gün ortası
gün ortası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
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Okan Aslan
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Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konuğu gazeteci Yeliz Koray oldu. Koray, teyzesinin yaşadığı sağlık problemi üzerinden Türkiye’deki bakımevi yetersizliğini değerlendirdi.
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programına konuk olan gazeteci Yeliz Koray, teyzesinin geçirdiği beyin kanamasının ardından karşılaştıkları bakım sorununu gündeme getirdi.
Türkiye’de yaşlı ve ağır bakım ihtiyacı bulunan hastalar için yeterli sayıda bakımevi bulunmadığını belirten Koray, Ankara’da dahi solunum desteği verebilecek bir bakım merkezi bulamadıklarını söyledi. Koray, devlet bakım merkezlerinde uzun bekleme listeleri bulunduğunu, özel merkezlerde ise aylık ücretlerin 150 bin liraya kadar çıkabildiğini ifade etti.
Yeliz Koray, şöyle konuştu:
“Teyzemin sorunuyla alakalı işin içine dalınca Türkiye’deki bu sorunun ne kadar büyük bir sorun olduğunu gördüm ve artık gördüm ki bu aslında Türkiye’nin problemi. Konuyla ilgili hiçbir şey yapılmıyor olması beni çok rahatsız etti. Şu an beni dinleyenler bu sorunu benim sorunum gibi dinlemesinler, herkes yaşlanıyor, anne babalarımız da yaşlanıyor biz de. Ben gayet sağlıklı ve bir gece önce misafir ağırlamış bir kadından bahsediyorum. Bir gece beyin kanaması geçirdi. 7 aydır camekanlı bir bölümde kalıyor, doktorlar yanına eldiven ve maskeyle giriyor. Doktorlar dedi ki artık yapacak bir şey yok hastanız palyatif bir hasta, bir yere çıkarmanız lazım. Evde bakılacak bir hasta değil, boğazı delik, bilinci kapalı. Devletin bakım evlerine bakalım dedik. Dediler ki devlette yer yok çok beklemeniz lazım. Sadece Ankara için bin 800 kişinin sırada beklediğini duydum. Devlette sıra gelmesi imkansız dediler. Özele yatıralım sıramız kalsın dedik, o sıradan çıktıktan sonra tekrar giremiyormuşuz. Özelleri aramaya başladım, 40 bin lira diyen de var 150 bin lira diyen de var. Meğer bu fiyatların verilmesi de yasakmış ancak Aile Bakanlığı illere fiyat kotası koymuş. Özelleri güvenmediğimiz için kafamızdan sildik. İmkan olsa o 150 bin liralık yerlere yatıracağım ama kim aylık 150 bin lira kazanıyor? Şu an bizi dinleyen 30 yaşında insanlar ben gencim yaşlanmama çok var demesin, bir gün beynine pıhtı attığında ona da yer bulunamayacak. Ankara’da, bu ülkenin başkentinde solunum desteği verebilecek bir bakımevi yokmuş. Araştırırken işin içine girdim, bu işi hangi ülkeler çözmüş diye baktım. İngiltere bu işi çözmüş, 15 bin bakımevi var. En kötüsü hangisi diye baktım nüfusa vurduğumuzda en kötüsü biziz.”
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