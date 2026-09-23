Türkiye’de bakımevi sorunu büyüyor: “Ankara’da solunum desteği verebilecek yer yok”

“Teyzemin sorunuyla alakalı işin içine dalınca Türkiye’deki bu sorunun ne kadar büyük bir sorun olduğunu gördüm ve artık gördüm ki bu aslında Türkiye’nin problemi. Konuyla ilgili hiçbir şey yapılmıyor olması beni çok rahatsız etti. Şu an beni dinleyenler bu sorunu benim sorunum gibi dinlemesinler, herkes yaşlanıyor, anne babalarımız da yaşlanıyor biz de. Ben gayet sağlıklı ve bir gece önce misafir ağırlamış bir kadından bahsediyorum. Bir gece beyin kanaması geçirdi. 7 aydır camekanlı bir bölümde kalıyor, doktorlar yanına eldiven ve maskeyle giriyor. Doktorlar dedi ki artık yapacak bir şey yok hastanız palyatif bir hasta, bir yere çıkarmanız lazım. Evde bakılacak bir hasta değil, boğazı delik, bilinci kapalı. Devletin bakım evlerine bakalım dedik. Dediler ki devlette yer yok çok beklemeniz lazım. Sadece Ankara için bin 800 kişinin sırada beklediğini duydum. Devlette sıra gelmesi imkansız dediler. Özele yatıralım sıramız kalsın dedik, o sıradan çıktıktan sonra tekrar giremiyormuşuz. Özelleri aramaya başladım, 40 bin lira diyen de var 150 bin lira diyen de var. Meğer bu fiyatların verilmesi de yasakmış ancak Aile Bakanlığı illere fiyat kotası koymuş. Özelleri güvenmediğimiz için kafamızdan sildik. İmkan olsa o 150 bin liralık yerlere yatıracağım ama kim aylık 150 bin lira kazanıyor? Şu an bizi dinleyen 30 yaşında insanlar ben gencim yaşlanmama çok var demesin, bir gün beynine pıhtı attığında ona da yer bulunamayacak. Ankara’da, bu ülkenin başkentinde solunum desteği verebilecek bir bakımevi yokmuş. Araştırırken işin içine girdim, bu işi hangi ülkeler çözmüş diye baktım. İngiltere bu işi çözmüş, 15 bin bakımevi var. En kötüsü hangisi diye baktım nüfusa vurduğumuzda en kötüsü biziz.”