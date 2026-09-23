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Harvey Weinstein’a ‘ağır cinsel suçtan’ 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Harvey Weinstein’a ‘ağır cinsel suçtan’ 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Sputnik Türkiye
ABD'li eski film yapımcısı Harvey Weinstein, 2006 yılında eski televizyon prodüksiyon asistanı Miriam Haley'e yönelik cinsel saldırı suçundan New York'ta 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2026-09-23T19:11+0300
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New York'ta çarşamba günü görülen duruşmada hakim, 74 yaşındaki Weinstein'ı birinci derece ağır cinsel suçtan 15 yıl hapse mahkum etti. Weinstein, Haley'e Manhattan'daki dairesinde cinsel saldırıda bulunmakla suçlanmıştı.Haley, duruşmada yaptığı konuşmada saldırının hayatı ve güvenlik duygusu üzerinde kalıcı bir etki bıraktığını söyledi. Weinstein'ın kendisine yönelik eylemleri nedeniyle yıllarca korku yaşadığını belirten Haley, adalet arama kararının ardından yaşadıklarının da kendisini etkilediğini ifade etti.#MeToo hareketinin sembol isimlerindenBir dönem Hollywood'un en ünlü yapımcılarından biri olan Weinstein, ‘Shakespeare in Love’, ‘Pulp Fiction’ ve ‘Chocolat’ gibi filmlerin yapımcılığını üstlenmiş ve Oscar kazanmıştı.2017'de çok sayıda kadının Weinstein hakkında cinsel saldırı ve taciz iddialarında bulunması, yapımcının kariyerinin sona ermesine ve dünya çapında #MeToo hareketinin büyümesine yol açmıştı.Weinstein'ın New York'taki cezasının yanı sıra Kaliforniya'da da ayrı bir tecavüz davasından aldığı mahkumiyet bulunuyor. Bu dosyada 2022'de verilen 16 yıllık hapis cezasının yeniden belirlenmesi bekleniyor.
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harvey weinstein, abd, metoo
harvey weinstein, abd, metoo

Harvey Weinstein’a ‘ağır cinsel suçtan’ 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

19:11 23.09.2026
© Dean MosesHarvey Weinstein
Harvey Weinstein - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© Dean Moses
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ABD'li eski film yapımcısı Harvey Weinstein, 2006 yılında eski televizyon prodüksiyon asistanı Miriam Haley'e yönelik cinsel saldırı suçundan New York'ta 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Weinstein'ın cezası, 2020'deki mahkumiyetinin bozulmasının ardından yeniden görülen davada geçen yıl suçlu bulunmasının ardından geldi.
New York'ta çarşamba günü görülen duruşmada hakim, 74 yaşındaki Weinstein'ı birinci derece ağır cinsel suçtan 15 yıl hapse mahkum etti. Weinstein, Haley'e Manhattan'daki dairesinde cinsel saldırıda bulunmakla suçlanmıştı.
Haley, duruşmada yaptığı konuşmada saldırının hayatı ve güvenlik duygusu üzerinde kalıcı bir etki bıraktığını söyledi. Weinstein'ın kendisine yönelik eylemleri nedeniyle yıllarca korku yaşadığını belirten Haley, adalet arama kararının ardından yaşadıklarının da kendisini etkilediğini ifade etti.
Weinstein ise mahkemede Haley'nin yaşadığı acıdan dolayı pişmanlık duyduğunu söylerken suçsuz olduğunu savundu.

#MeToo hareketinin sembol isimlerinden

Bir dönem Hollywood'un en ünlü yapımcılarından biri olan Weinstein, ‘Shakespeare in Love’, ‘Pulp Fiction’ ve ‘Chocolat’ gibi filmlerin yapımcılığını üstlenmiş ve Oscar kazanmıştı.
2017'de çok sayıda kadının Weinstein hakkında cinsel saldırı ve taciz iddialarında bulunması, yapımcının kariyerinin sona ermesine ve dünya çapında #MeToo hareketinin büyümesine yol açmıştı.
Weinstein'ın New York'taki cezasının yanı sıra Kaliforniya'da da ayrı bir tecavüz davasından aldığı mahkumiyet bulunuyor. Bu dosyada 2022'de verilen 16 yıllık hapis cezasının yeniden belirlenmesi bekleniyor.
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