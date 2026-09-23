https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/son-dakika-haberleri-harvey-weinsteina-agir-cinsel-suctan-15-yil-hapis-cezasina-carptirildi-1108980703.html

Harvey Weinstein’a ‘ağır cinsel suçtan’ 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Harvey Weinstein’a ‘ağır cinsel suçtan’ 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Sputnik Türkiye

ABD'li eski film yapımcısı Harvey Weinstein, 2006 yılında eski televizyon prodüksiyon asistanı Miriam Haley'e yönelik cinsel saldırı suçundan New York'ta 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2026-09-23T19:11+0300

2026-09-23T19:11+0300

2026-09-23T19:11+0300

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metoo

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New York'ta çarşamba günü görülen duruşmada hakim, 74 yaşındaki Weinstein'ı birinci derece ağır cinsel suçtan 15 yıl hapse mahkum etti. Weinstein, Haley'e Manhattan'daki dairesinde cinsel saldırıda bulunmakla suçlanmıştı.Haley, duruşmada yaptığı konuşmada saldırının hayatı ve güvenlik duygusu üzerinde kalıcı bir etki bıraktığını söyledi. Weinstein'ın kendisine yönelik eylemleri nedeniyle yıllarca korku yaşadığını belirten Haley, adalet arama kararının ardından yaşadıklarının da kendisini etkilediğini ifade etti.#MeToo hareketinin sembol isimlerindenBir dönem Hollywood'un en ünlü yapımcılarından biri olan Weinstein, ‘Shakespeare in Love’, ‘Pulp Fiction’ ve ‘Chocolat’ gibi filmlerin yapımcılığını üstlenmiş ve Oscar kazanmıştı.2017'de çok sayıda kadının Weinstein hakkında cinsel saldırı ve taciz iddialarında bulunması, yapımcının kariyerinin sona ermesine ve dünya çapında #MeToo hareketinin büyümesine yol açmıştı.Weinstein'ın New York'taki cezasının yanı sıra Kaliforniya'da da ayrı bir tecavüz davasından aldığı mahkumiyet bulunuyor. Bu dosyada 2022'de verilen 16 yıllık hapis cezasının yeniden belirlenmesi bekleniyor.

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