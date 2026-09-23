https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/ozgur-ozelden-mansur-yavasin-istifasi-sonrasi-ilk-aciklama-1108971347.html
Özgür Özel'den Mansur Yavaş'ın istifası sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den Mansur Yavaş'ın istifası sonrası ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Aldığı kararın kendisine ve ülkemiz için hayırlı olsun. Alacağı karara saygılıyız. " dedi. 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T15:49+0300
2026-09-23T15:49+0300
2026-09-23T16:33+0300
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özgür özel
mansur yavaş
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ile görüştü.İki isim, görüşmenin ardından basın toplantısında konuşuyor.Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasına ilişkin, "Kendisine kararından sonra açtığım tebrik telefonunda, kararına duyduğumuz saygıyı ve kararının kendisi ve memleket için hayırlı olmasını dilediğim telefonda da ifade ettiğim gibi bundan sonraki süreçte sayın Mansur Yavaş'ın ve belediye başkanı arkadaşlarımızın her türlü kararına saygılıyız" dedi.Özel, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/mansur-yavasin-istifasinin-ardindan-kemal-kilicdaroglundan-ilk-aciklama-1108967609.html
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özgür özel, mansur yavaş, ankara
özgür özel, mansur yavaş, ankara
Özgür Özel'den Mansur Yavaş'ın istifası sonrası ilk açıklama
15:49 23.09.2026 (güncellendi: 16:33 23.09.2026)
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Aldığı kararın kendisine ve ülkemiz için hayırlı olsun. Alacağı karara saygılıyız. " dedi.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ile görüştü.
İki isim, görüşmenin ardından basın toplantısında konuşuyor.
Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasına ilişkin, "Kendisine kararından sonra açtığım tebrik telefonunda, kararına duyduğumuz saygıyı ve kararının kendisi ve memleket için hayırlı olmasını dilediğim telefonda da ifade ettiğim gibi bundan sonraki süreçte sayın Mansur Yavaş'ın ve belediye başkanı arkadaşlarımızın her türlü kararına saygılıyız" dedi.
"Belediye başkanlarının milletimiz tarafından beldelerine, ilçelerine, illerine hizmet için görevlendirildiklerini, bu motivasyonla alacakları her karara saygılı olduğumuzu ve kendilerini hiçbir karara zorlamayacağımız ifade etmiştim. Yeni Parti bu tutumunu sürdürüyor. Butlan yönetiminin geçtiğimiz günlerde ve bugün yapmış olduğu bir açıklamayla sanki 31 Mart akşamının CHP'si kendileriymiş gibi 'yok efendim bir partiden seçildin, başka partinin genel başkanına nasıl bilgi verirsin...' Başka partinin genel başkanı, 31 Mart akşamının genel başkanıydı. Ya benimsin ya kara toprağın! Öyle bir şey yok. Hiçbir değer 'ya benimsin ya kara toprağın' denilebilecek ve böyle israf edilebilecek bir durumda değil Türkiye'de. Hele hele Mansur Yavaş gibi bir siyasetçinin, seçimsiz gelmiş, iktidar tarafından atanmış butlan yönetiminin kaprisleriyle terbiye edilmesi, oranın siyasetine alet edilmesi söz konusu olamaz."