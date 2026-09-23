Özgür Özel'den Mansur Yavaş'ın istifası sonrası ilk açıklama

"Belediye başkanlarının milletimiz tarafından beldelerine, ilçelerine, illerine hizmet için görevlendirildiklerini, bu motivasyonla alacakları her karara saygılı olduğumuzu ve kendilerini hiçbir karara zorlamayacağımız ifade etmiştim. Yeni Parti bu tutumunu sürdürüyor. Butlan yönetiminin geçtiğimiz günlerde ve bugün yapmış olduğu bir açıklamayla sanki 31 Mart akşamının CHP'si kendileriymiş gibi 'yok efendim bir partiden seçildin, başka partinin genel başkanına nasıl bilgi verirsin...' Başka partinin genel başkanı, 31 Mart akşamının genel başkanıydı. Ya benimsin ya kara toprağın! Öyle bir şey yok. Hiçbir değer 'ya benimsin ya kara toprağın' denilebilecek ve böyle israf edilebilecek bir durumda değil Türkiye'de. Hele hele Mansur Yavaş gibi bir siyasetçinin, seçimsiz gelmiş, iktidar tarafından atanmış butlan yönetiminin kaprisleriyle terbiye edilmesi, oranın siyasetine alet edilmesi söz konusu olamaz."