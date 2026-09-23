https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/kuresel-nadir-toprak-elementleri-pazari-ve-cinin-rolu-1108977356.html

Küresel nadir toprak elementleri pazarı ve Çin’in rolü

Küresel nadir toprak elementleri pazarı ve Çin’in rolü

Sputnik Türkiye

Nadir toprak elementleri (NTE), modern teknolojinin ve savunma sanayisinin görünmez kahramanları. 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T19:20+0300

2026-09-23T19:20+0300

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Akıllı telefonlardan elektrikli araçlara, rüzgar türbinlerinden füze sistemlerine kadar pek çok kritik ürünün üretiminde kullanılan bu elementler, küresel güç dengelerini de şekillendiriyor. Dünya NTE madenciliğinde Çin ve ABD lider konumundayken Çin’in üretim hacmi, ABD’nin yaklaşık 6 katı. Çin, yalnızca üretimde değil, aynı zamanda ihracatta da dünyanın en büyük oyuncusu. Başlıca ithalatçıları arasında ABD, Japonya ve Güney Kore yer alıyor. Sputnik, Çin lideri Şi Jinping'in 23-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği ABD ziyareti için hazırladığı infografikte, küresel NTE pazarının yapısını, Çin’in bu pazardaki rolünü ve ticaret akışlarını derledi.

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