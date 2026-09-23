Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/kuresel-nadir-toprak-elementleri-pazari-ve-cinin-rolu-1108977356.html
Küresel nadir toprak elementleri pazarı ve Çin’in rolü
Küresel nadir toprak elementleri pazarı ve Çin’in rolü
Sputnik Türkiye
Nadir toprak elementleri (NTE), modern teknolojinin ve savunma sanayisinin görünmez kahramanları. 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T19:20+0300
2026-09-23T19:20+0300
multi̇medya
i̇nfografi̇k
çin
abd
japonya
halk partisi (güney kore)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/17/1108977201_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_dde955ad3144211f69b30bd2fe22e9ad.png
Akıllı telefonlardan elektrikli araçlara, rüzgar türbinlerinden füze sistemlerine kadar pek çok kritik ürünün üretiminde kullanılan bu elementler, küresel güç dengelerini de şekillendiriyor. Dünya NTE madenciliğinde Çin ve ABD lider konumundayken Çin’in üretim hacmi, ABD’nin yaklaşık 6 katı. Çin, yalnızca üretimde değil, aynı zamanda ihracatta da dünyanın en büyük oyuncusu. Başlıca ithalatçıları arasında ABD, Japonya ve Güney Kore yer alıyor. Sputnik, Çin lideri Şi Jinping'in 23-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği ABD ziyareti için hazırladığı infografikte, küresel NTE pazarının yapısını, Çin’in bu pazardaki rolünü ve ticaret akışlarını derledi.
çin
abd
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/17/1108977201_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_43f431117ac4292f3019cd92fded1c82.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇nfografi̇k, çin, abd, japonya, halk partisi (güney kore), инфографика
i̇nfografi̇k, çin, abd, japonya, halk partisi (güney kore), инфографика

Küresel nadir toprak elementleri pazarı ve Çin’in rolü

19:20 23.09.2026
Abone ol
Nadir toprak elementleri (NTE), modern teknolojinin ve savunma sanayisinin görünmez kahramanları.
Akıllı telefonlardan elektrikli araçlara, rüzgar türbinlerinden füze sistemlerine kadar pek çok kritik ürünün üretiminde kullanılan bu elementler, küresel güç dengelerini de şekillendiriyor. Dünya NTE madenciliğinde Çin ve ABD lider konumundayken Çin’in üretim hacmi, ABD’nin yaklaşık 6 katı. Çin, yalnızca üretimde değil, aynı zamanda ihracatta da dünyanın en büyük oyuncusu. Başlıca ithalatçıları arasında ABD, Japonya ve Güney Kore yer alıyor.
Sputnik, Çin lideri Şi Jinping'in 23-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği ABD ziyareti için hazırladığı infografikte, küresel NTE pazarının yapısını, Çin’in bu pazardaki rolünü ve ticaret akışlarını derledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала