“Körfez istese de Yemen’deki çatışmaya dahil olamaz, Türkiye kendisine macera aramamalı”

“Yemen uğrunda onlarca türkü yazılmış bir coğrafya. Bunu sadece türkülerden biliyorduk ancak Arap Baharı ile beraber tekrar gündeme gelen bir bölge oldu Yemen. Yemen, bazı yanlarda Türk dış politikasının bir unsuru. Bu dengeyi sağlama amaçlı da denilebilecek açıklamalara neden oldu Yemen. Yemen; Osmanlı’yı, Türkleri çok uğraştırmış bir coğrafya. Türkiye’nin 16. Yüzyıldan 19. yüzyıla kadar farklı jeopolitik çıkarları söz konusuydu. Farklı imparatorluklarla beraber bugün olduğu gibi ticaret yollarını koruma ve burada hakimiyet sağlama meselesi de hep masadaydı. Yemen Osmanlı’ya hiç boyun eğmedi diyebiliriz. Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın hatıratı da Yemen üzerine çok önemli şeyler sunuyor. 1870’lerde yaşanan isyanı bastırmak için bölgeye gönderilmiş biri Gazi Ahmet Muhtar Paşa. Orada Türk askerinin nasıl mücadele ettiğini, hayata tutunduğunu görüyoruz. Zor koşullar derken İstanbul’dan ulaşmayan mühimmatı ve coğrafi koşulları kastediyoruz. Bugün Suudiler bölgeye nasıl hakim olmadıysa, Soğuk Savaş döneminde farklı kuvvetler nasıl bütünlük sağlanamadıysa Osmanlı da aynı problemi yaşadı. ‘Coğrafya kaderdir’ ifadesini herkes ezber edindi. Coğrafya hakikaten Yemen için de kader olmuş. Dış kuvvetler için bu coğrafya olumsuz şeylere yol açmış. Yemen’in iki tarafı denizle çevrili ama ülkenin bir kısmı çöllerle kaplı. Dağlık arazilerin de özellikle bugün Husilerin kontrol ettiği bölgede çok daha yaygın olduğunu görüyoruz. Bu da 19. yüzyılda Osmanlı’nın, 20. Yüzyılda İngilizlerin bugün de Suudilerin ve koalisyon güçlerinin bölgeye hakim olamamasını bir nebze açıklıyor. Soğuk Savaş’ta çifte iç savaş yaşamış bir ülke Yemen. Güney Yemen İngilizlerden bağımsızlığını kazanınca orada Marksist, Nasırcı, Pan Arabist hafıza kuvvetlendi. Husiler’i ‘İrancılar’ diyerek bir kenara koyamamamızın sebebi de aslında Yemen’deki bu anti-emperyalist, Nasırcı hafıza. Husiler bugün bu yüzden farklı bir koalisyon olarak karşımıza çıkıyor. Husileri düzensiz ordu olarak görüyoruz ancak Husileri hayata bağlayan ideoloji duruyor. Türkiye ise gergin bir noktada devreye giriyor gibi. Türkiye, 2023 öncesinde gayet dengeli bir politika izliyordu. Ancak 2023 sonrası Orta Doğu’da da giderek hızlanan ABD eksenli bir politika izlenmeye başlandı. Bunun son hamlesi de Mekke Anlaşması gibi duruyor. Anlaşma imzalandığında ‘Neden Mekke?’ sorusu soruldu. Mekke başkent değil ve anlaşma Mekke’de imzalanmadı. Mekke’nin İslam dünyası için önemi var ve üç Sünni tarafın bir araya gelmesinde de bu vurgulanmıştı. Ancak bence geçen hafta yaşadığımız ‘Mekke’ye saldırı’ iddialarıyla Mekke’nin neden bir sembol olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Husiler İslamcı bir örgüt. Mekke’ye saldırmaları akıl dışı bir olay. Türkiye’nin Yemen’e asker göndereceğini sanmıyorum ancak olaylar çok hızlı gelişiyor. Türkiye, Suudilere bir destek sunacaksa bunun küçük şeylerle sınırlı kalacağını düşünüyorum. Türkiye müdahalesinin sözel kalmasını umuyorum.”