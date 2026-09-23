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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/hanehalkinin-enflasyon-ve-dolar-beklentisi-belli-oldu-1108958973.html
Hane halkının enflasyon ve dolar beklentisi belli oldu
Hane halkının enflasyon ve dolar beklentisi belli oldu
Sputnik Türkiye
Hane halkının eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi, geçen aya göre 0.02 puan artarak yüzde 45.60'a yükseldi. 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T10:47+0300
2026-09-23T10:50+0300
ekonomi̇
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
hanehalkı
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Halkın enflasyon beklentisi ve dolar tahmini belli oldu.Enflasyon beklentisi yükseldiHane halkının eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi, geçen aya göre 0.02 puan artarak yüzde 45.60'a yükseldi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 bin 280 hane halkı tarafından yanıtlanan eylül ayına ilişkin "Hanehalkı Beklenti Anketi" verilerini yayımladı.Buna göre, hane halkının eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi, geçen aya göre 0,02 puan artarak yüzde 45.60'a yükseldi.Hanehalkının, son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları "gıda" ile "yakıt ve enerji" oldu. Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 37.8'e geriledi.Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi eylülde ağustos ayına göre 1,44 puan azalarak yüzde 30.69 oldu.Dolar kuru beklentisi de yükseldi12 ay sonrası dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 1,43 lira artarak 55.90 lira olarak gerçekleşti.Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan "altın alırım" diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 43 oldu. İkinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 3,5 puan azalarak yüzde 33,6'ya geriledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/memur-ve-emeklinin-zam-oranlari-belli-oluyor-haziran-ayi-enflasyonu-icin-beklenti-ne-yonde-1106906596.html
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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), hanehalkı
merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), hanehalkı

Hane halkının enflasyon ve dolar beklentisi belli oldu

10:47 23.09.2026 (güncellendi: 10:50 23.09.2026)
© AFP 2023 / OZAN KOSEDolar/TL
Dolar/TL - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© AFP 2023 / OZAN KOSE
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Ayrıntılar geliyor
Hane halkının eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi, geçen aya göre 0.02 puan artarak yüzde 45.60'a yükseldi.
Halkın enflasyon beklentisi ve dolar tahmini belli oldu.

Enflasyon beklentisi yükseldi

Hane halkının eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi, geçen aya göre 0.02 puan artarak yüzde 45.60'a yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 bin 280 hane halkı tarafından yanıtlanan eylül ayına ilişkin "Hanehalkı Beklenti Anketi" verilerini yayımladı.
Buna göre, hane halkının eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi, geçen aya göre 0,02 puan artarak yüzde 45.60'a yükseldi.
Hanehalkının, son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları "gıda" ile "yakıt ve enerji" oldu. Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 37.8'e geriledi.
Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi eylülde ağustos ayına göre 1,44 puan azalarak yüzde 30.69 oldu.

Dolar kuru beklentisi de yükseldi

12 ay sonrası dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 1,43 lira artarak 55.90 lira olarak gerçekleşti.
Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan "altın alırım" diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 43 oldu. İkinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 3,5 puan azalarak yüzde 33,6'ya geriledi.
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