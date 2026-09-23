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Görevden uzaklaştırılan Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak yeniden tahliye oldu
Görevden uzaklaştırılan Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak yeniden tahliye oldu
Sputnik Türkiye
'İcbar suretiyle irtikap' suçundan tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, yurt dışına çıkış yasağı... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
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akçakoca belediye başkanı fikret albayrak
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şartlı tahliye
tahliye operasyonu
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Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'icbar suretiyle irtikap' suçundan yargılanan Fikret Albayrak'ın duruşmasına, kendisi ve avukatı Emre Güleç katıldı.Suçlamaları kabul etmeyen Albayrak ve avukatı, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Albayrak'ın yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak tahliyesine karar verirken, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.Albayrak, 'icbar suretiyle irtikap' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta tutuklanmış, 24 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı. Daha sonra 'konutu terk etmeme' adli kontrolüyle tahliye edilen Albayrak, savcılığın itirazı üzerine 17 Temmuz'da yeniden tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260523/chpli-akcakoca-belediye-baskani-fikret-albayrak-tutuklandi-1105974681.html
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akçakoca belediye başkanı fikret albayrak, tahliye, şartlı tahliye, tahliye operasyonu, belediye başkanı
akçakoca belediye başkanı fikret albayrak, tahliye, şartlı tahliye, tahliye operasyonu, belediye başkanı

Görevden uzaklaştırılan Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak yeniden tahliye oldu

22:17 23.09.2026
© AAAkçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© AA
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'İcbar suretiyle irtikap' suçundan tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'icbar suretiyle irtikap' suçundan yargılanan Fikret Albayrak'ın duruşmasına, kendisi ve avukatı Emre Güleç katıldı.
Suçlamaları kabul etmeyen Albayrak ve avukatı, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Albayrak'ın yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak tahliyesine karar verirken, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Albayrak, 'icbar suretiyle irtikap' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta tutuklanmış, 24 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı. Daha sonra 'konutu terk etmeme' adli kontrolüyle tahliye edilen Albayrak, savcılığın itirazı üzerine 17 Temmuz'da yeniden tutuklanmıştı.
Tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2026
POLİTİKA
CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak tutuklandı
23 Mayıs, 14:34
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