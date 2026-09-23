https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/gorevden-uzaklastirilan-akcakoca-belediye-baskani-albayrak-yeniden-tahliye-oldu-1108983665.html

Görevden uzaklaştırılan Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak yeniden tahliye oldu

Görevden uzaklaştırılan Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak yeniden tahliye oldu

Sputnik Türkiye

'İcbar suretiyle irtikap' suçundan tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, yurt dışına çıkış yasağı... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T22:17+0300

2026-09-23T22:17+0300

2026-09-23T22:17+0300

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tahliye operasyonu

belediye başkanı

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Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'icbar suretiyle irtikap' suçundan yargılanan Fikret Albayrak'ın duruşmasına, kendisi ve avukatı Emre Güleç katıldı.Suçlamaları kabul etmeyen Albayrak ve avukatı, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Albayrak'ın yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak tahliyesine karar verirken, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.Albayrak, 'icbar suretiyle irtikap' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta tutuklanmış, 24 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı. Daha sonra 'konutu terk etmeme' adli kontrolüyle tahliye edilen Albayrak, savcılığın itirazı üzerine 17 Temmuz'da yeniden tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260523/chpli-akcakoca-belediye-baskani-fikret-albayrak-tutuklandi-1105974681.html

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akçakoca belediye başkanı fikret albayrak, tahliye, şartlı tahliye, tahliye operasyonu, belediye başkanı