https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/gazzede-ogrenciler-uc-yillik-aranin-ardindan-ilk-kez-egitime-donus-yapti-1108977587.html

Gazze’de öğrenciler üç yıllık aranın ardından ilk kez eğitime dönüş yaptı

Gazze’de öğrenciler üç yıllık aranın ardından ilk kez eğitime dönüş yaptı

Sputnik Türkiye

Gazze Şeridi'nde öğrenciler, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail savaşından bu yana ilk kez yüz yüze eğitim için sınıflarına dönerek, 2026-2027 eğitim-öğretim... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T18:41+0300

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Bu geri dönüş yıkım, kitlesel göç ve eğitim kaynakları yetersizliği gibi olağanüstü koşullar altında gerçekleşti. Eğitime geri dönmek, uzun süren aksaklıkların yanı sıra uzaktan eğitim ile geçici eğitim merkezleri arasında mekik dokunan yılların ardından öğrenciler ve velileri tarafından uzun zamandır beklenen bir an oldu.

gazze şeridi

i̇srail

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Gazze’de öğrenciler üç yıllık aranın ardından ilk kez eğitime dönüş yaptı Sputnik Türkiye Gazze’de öğrenciler üç yıllık aranın ardından ilk kez eğitime dönüş yaptı 2026-09-23T18:41+0300 true PT2M25S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vi̇deo, gazze şeridi, i̇srail, видео, gazze, okul