https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/gazzede-ogrenciler-uc-yillik-aranin-ardindan-ilk-kez-egitime-donus-yapti-1108977587.html
Gazze’de öğrenciler üç yıllık aranın ardından ilk kez eğitime dönüş yaptı
Gazze’de öğrenciler üç yıllık aranın ardından ilk kez eğitime dönüş yaptı
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'nde öğrenciler, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail savaşından bu yana ilk kez yüz yüze eğitim için sınıflarına dönerek, 2026-2027 eğitim-öğretim... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T18:41+0300
2026-09-23T18:41+0300
2026-09-23T18:41+0300
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gazze şeridi
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gazze
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Bu geri dönüş yıkım, kitlesel göç ve eğitim kaynakları yetersizliği gibi olağanüstü koşullar altında gerçekleşti. Eğitime geri dönmek, uzun süren aksaklıkların yanı sıra uzaktan eğitim ile geçici eğitim merkezleri arasında mekik dokunan yılların ardından öğrenciler ve velileri tarafından uzun zamandır beklenen bir an oldu.
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Gazze’de öğrenciler üç yıllık aranın ardından ilk kez eğitime dönüş yaptı
Sputnik Türkiye
Gazze’de öğrenciler üç yıllık aranın ardından ilk kez eğitime dönüş yaptı
2026-09-23T18:41+0300
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vi̇deo, gazze şeridi, i̇srail, видео, gazze, okul
vi̇deo, gazze şeridi, i̇srail, видео, gazze, okul
Gazze’de öğrenciler üç yıllık aranın ardından ilk kez eğitime dönüş yaptı
Gazze Şeridi'nde öğrenciler, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail savaşından bu yana ilk kez yüz yüze eğitim için sınıflarına dönerek, 2026-2027 eğitim-öğretim yılına başladı.
Bu geri dönüş yıkım, kitlesel göç ve eğitim kaynakları yetersizliği gibi olağanüstü koşullar altında gerçekleşti. Eğitime geri dönmek, uzun süren aksaklıkların yanı sıra uzaktan eğitim ile geçici eğitim merkezleri arasında mekik dokunan yılların ardından öğrenciler ve velileri tarafından uzun zamandır beklenen bir an oldu.