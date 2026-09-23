https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/fransada-akilli-gozlukler-sorusturmalari-kayda-alinan-kadinlar-sikayetci-oldu-1108971192.html
Fransa'da, akıllı gözlükler soruşturmaları: Kayda alınan kadınlar şikayetçi oldu
Fransa'da, akıllı gözlükler soruşturmaları: Kayda alınan kadınlar şikayetçi oldu
Sputnik Türkiye
Fransa’da, akıllı gözlük kullanıcıları tarafından kamusal alanda rızaları dışında kayda alınan kadınların şikayette bulunmasıyla yıl başından bu yana çok sayıda soruşturma açıldığı bildirildi.
2026-09-23T15:35+0300
2026-09-23T15:35+0300
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Fransa merkezli Le Figaro’nun haberine göre, Paris Savcılığı yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medya platformlarında sokakta yürüyen kadınları akıllı gözlükler ile kayda alma ve bu kayıtları yayımlama yönünde artan bir eğilim olduğunu bildirdi.Kadınların, akıllı gözlük kullanıcılarının özel hayatlarının mahremiyetini ihlal etmesinden şikayetçi olmaları üzerine çok sayıda soruşturma açıldığını kaydeden savcılık, rızası dışında bir kişinin görüntüsünü ya da sözlerini kullanarak üretilen içerikleri yaymanın cezaları konusunda da uyarmıştı.2 yıla kadar hapis, 45 bin euro hapis cezasıÜlkede, rıza dışı kayıt alanlar için 2 yıla kadar hapis ve 45 bin euro para cezası bulunuyor.Çocukların ve gençlerin çevrimiçi ortamda korunması ve siber zorbalıkla mücadele için hizmet veren Fransa merkezli e-Enfance derneği de akıllı gözlüklerle çekilerek internete yüklenen sakıncalı içeriklerin sayısındaki artışa ilişkin uyarıda bulunmuştu.Dernek bu videoların genelde kamusal alandaki bir genç kadını ya da kız çocuğunu küçük düşürmeye ve rahatsız etmeye yönelik olduğunu bildirmişti.Ayrıca dernek sene başından bu yana bu konuda 20 civarında ihbar aldıklarını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/ingilterede-restoranlar-publar-ve-tiyatrolar-gizlilik-endiseleri-nedeniyle-akilli-casus-gozlukleri-1107814908.html
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fransa, akıllı gözlük, haberler
fransa, akıllı gözlük, haberler
Fransa'da, akıllı gözlükler soruşturmaları: Kayda alınan kadınlar şikayetçi oldu
15:35 23.09.2026 (güncellendi: 15:36 23.09.2026)
Fransa’da, akıllı gözlük kullanıcıları tarafından kamusal alanda rızaları dışında kayda alınan kadınların şikayette bulunmasıyla yıl başından bu yana çok sayıda soruşturma açıldığı bildirildi.
Fransa merkezli Le Figaro’nun haberine göre, Paris Savcılığı yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medya platformlarında sokakta yürüyen kadınları akıllı gözlükler ile kayda alma ve bu kayıtları yayımlama yönünde artan bir eğilim olduğunu bildirdi.
Kadınların, akıllı gözlük kullanıcılarının özel hayatlarının mahremiyetini ihlal etmesinden şikayetçi olmaları üzerine çok sayıda soruşturma açıldığını kaydeden savcılık, rızası dışında bir kişinin görüntüsünü ya da sözlerini kullanarak üretilen içerikleri yaymanın cezaları konusunda da uyarmıştı.
2 yıla kadar hapis, 45 bin euro hapis cezası
Ülkede, rıza dışı kayıt alanlar için 2 yıla kadar hapis ve 45 bin euro para cezası bulunuyor.
Çocukların ve gençlerin çevrimiçi ortamda korunması ve siber zorbalıkla mücadele için hizmet veren Fransa merkezli e-Enfance derneği de akıllı gözlüklerle çekilerek internete yüklenen sakıncalı içeriklerin sayısındaki artışa ilişkin uyarıda bulunmuştu.
Dernek bu videoların genelde kamusal alandaki bir genç kadını ya da kız çocuğunu küçük düşürmeye ve rahatsız etmeye yönelik olduğunu bildirmişti.
Ayrıca dernek sene başından bu yana bu konuda 20 civarında ihbar aldıklarını açıklamıştı.
Üretimine ABD'li teknoloji şirketi Meta'nın öncülük ettiği, Facebook ve Instagram platformlarından canlı yayın yapabilme özelliğine sahip
yeni nesil akıllı gözlükler, izinsiz şekilde
kişilerin görüntülerini ve ortamlarını aktarma imkanı sağlaması nedeniyle mahremiyet tartışmalarına yol açmıştı.