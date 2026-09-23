https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/fransada-akilli-gozlukler-sorusturmalari-kayda-alinan-kadinlar-sikayetci-oldu-1108971192.html

Fransa'da, akıllı gözlükler soruşturmaları: Kayda alınan kadınlar şikayetçi oldu

Fransa'da, akıllı gözlükler soruşturmaları: Kayda alınan kadınlar şikayetçi oldu

Sputnik Türkiye

Fransa’da, akıllı gözlük kullanıcıları tarafından kamusal alanda rızaları dışında kayda alınan kadınların şikayette bulunmasıyla yıl başından bu yana çok sayıda soruşturma açıldığı bildirildi.

2026-09-23T15:35+0300

2026-09-23T15:35+0300

2026-09-23T15:36+0300

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Fransa merkezli Le Figaro’nun haberine göre, Paris Savcılığı yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medya platformlarında sokakta yürüyen kadınları akıllı gözlükler ile kayda alma ve bu kayıtları yayımlama yönünde artan bir eğilim olduğunu bildirdi.Kadınların, akıllı gözlük kullanıcılarının özel hayatlarının mahremiyetini ihlal etmesinden şikayetçi olmaları üzerine çok sayıda soruşturma açıldığını kaydeden savcılık, rızası dışında bir kişinin görüntüsünü ya da sözlerini kullanarak üretilen içerikleri yaymanın cezaları konusunda da uyarmıştı.2 yıla kadar hapis, 45 bin euro hapis cezasıÜlkede, rıza dışı kayıt alanlar için 2 yıla kadar hapis ve 45 bin euro para cezası bulunuyor.Çocukların ve gençlerin çevrimiçi ortamda korunması ve siber zorbalıkla mücadele için hizmet veren Fransa merkezli e-Enfance derneği de akıllı gözlüklerle çekilerek internete yüklenen sakıncalı içeriklerin sayısındaki artışa ilişkin uyarıda bulunmuştu.Dernek bu videoların genelde kamusal alandaki bir genç kadını ya da kız çocuğunu küçük düşürmeye ve rahatsız etmeye yönelik olduğunu bildirmişti.Ayrıca dernek sene başından bu yana bu konuda 20 civarında ihbar aldıklarını açıklamıştı.

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