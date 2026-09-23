Erhan Kocabaş: “Yapay zekâdan gelen müşterilerin yüzde 40'ı ürün satın alıyor”
17:34 23.09.2026 (güncellendi: 17:35 23.09.2026)
Serhat Ayan
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Bilarna Kurucu Ortağı Erhan Kocabaş, yapay zekâ sonuçlarında görünür olmanın şirketler için giderek daha önemli hale geldiğini söyledi. Kocabaş, yapay zekâdan gelen müşterilerde dönüşüm oranının Google'a kıyasla çok daha yüksek olduğunu belirtti.
Bilarna Kurucu Ortağı Erhan Kocabaş, yapay zekânın şirketlerin dijital görünürlüğü ve satış süreçleri üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kocabaş, yapay zekâ sonuçlarında daha fazla görünür olan firmaların önemli bir avantaj elde ettiğini belirterek, yapay zekâ kaynaklı müşteri dönüşüm oranlarının Google'a kıyasla çok daha yüksek olduğunu söyledi.
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi programına konuk olan Kocabaş, internetin yaygınlaşmaya başladığı 2000'li yılların başındaki rekabetle yapay zekâ alanındaki mevcut yarış arasında benzerlik olduğunu ifade etti.
Kocabaş şunları söyledi:
“2000'li yılların başında biliyorsunuz, internet sektörü daha büyümeye başladı. Web siteleri oluşmaya başladı. İlk bu web sitelerini yapan, uyum sağlayan firmalar daha çok iş aldılar, daha çok büyüdüler, sektörlerin liderleri oldular. Kısacası köşe başlarını kaptılar.
Şimdi yapay zekâ tarafında da aynı böyle bir yarış söz konusu. Daha bomboş bir alan. Firmaların birçoğu bu alanda çalışmaları çok fazla önemsemiyor, yapmıyor. Ve yapan firmalar, arama sonuçlarında, yapay zekânın sonuçlarında daha fazla görünür oluyorlar.”
“Yapay zekâ sizin yerinize karar veriyor”
Kocabaş, geleneksel internet aramalarında kullanıcının farklı kaynakları inceleyerek karar verdiğini, yapay zekânın ise araştırma ve analiz sürecini kullanıcı adına gerçekleştirerek doğrudan öneride bulunduğunu belirtti:
“Yapay zekâ birçok araştırmayı, analizi yapıp sizin yerinize karar verip size böyle hap gibi, ‘Ben işte şu firmayı senin için uygun gördüm. Bununla çalışabilirsin ya da şu ürünü satın alabilirsin.’ diye bize söylüyor.”
“Yapay zekâdan gelen müşterilerin yüzde 40'ı ürünü satın alıyor”
Kocabaş, yapay zekâ üzerinden gelen önerilerin satışlara dönüşme oranının da dikkat çekici olduğunu söyledi:
“Yapılan araştırmalar da gösteriyor ki buradan alınan öneriler, hem satışlarda... Normalde işte Google'da yüzde 2 iken dönüşüm oranları, yapay zekâ tarafında yüzde 40. Yani 100 tane yapay zekâdan gelen müşterinin 40 tanesi ürünümüzü satın alıyor. Ve bu istatistikler çok önemli.”
“Yapay zekâ otoritesi bulunmayan içerikleri eliyor”
Kocabaş, arama motorlarında kullanılan ve algoritmaları manipüle etmeye yönelik içerik yöntemlerinin yapay zekâ sistemlerinde aynı şekilde karşılık bulmadığını savundu. Yapay zekânın, otoritesi bulunmayan ve düşük kaliteli içerikleri elediğini belirten Kocabaş, bu yöntemleri kullanan firmaların geriye düşebileceğini ifade etti.
Kocabaş sözlerini şöyle bitirdi:
“Evet, var. Şimdi yapay zekâ... Google'ın algoritmasını, tabii bu bahsettiğimiz şey içerikler çok ideal içerikler değil ve bu, yaklaşık 15 senedir bu tarz Google'ı kandırma yöntemleri kullanılıyor. Fakat yapay zekâ çok daha akıllı. Bu tip otoritesi bulunmayan içerikleri direkt eliyor. Hatta bunu bizim için mevcut otorite puanımızı düşürerek yapıyor. Ve bu tarz yollara başvuran firmalar, bu tarz kalitesiz, yine yapay zekâ üretimi içerikleri kullanan firmalar mutlaka geriye düşüyorlar.”