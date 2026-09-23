https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/erhan-kocabas-yapay-zekdan-gelen-musterilerin-yuzde-40i-urun-satin-aliyor-1108976163.html

Erhan Kocabaş: “Yapay zekâdan gelen müşterilerin yüzde 40'ı ürün satın alıyor”

Erhan Kocabaş: “Yapay zekâdan gelen müşterilerin yüzde 40'ı ürün satın alıyor”

Sputnik Türkiye

Bilarna Kurucu Ortağı Erhan Kocabaş, yapay zekâ sonuçlarında görünür olmanın şirketler için giderek daha önemli hale geldiğini söyledi. Kocabaş, yapay zekâdan... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T17:34+0300

2026-09-23T17:34+0300

2026-09-23T17:35+0300

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Bilarna Kurucu Ortağı Erhan Kocabaş, yapay zekânın şirketlerin dijital görünürlüğü ve satış süreçleri üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kocabaş, yapay zekâ sonuçlarında daha fazla görünür olan firmaların önemli bir avantaj elde ettiğini belirterek, yapay zekâ kaynaklı müşteri dönüşüm oranlarının Google'a kıyasla çok daha yüksek olduğunu söyledi.Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi programına konuk olan Kocabaş, internetin yaygınlaşmaya başladığı 2000'li yılların başındaki rekabetle yapay zekâ alanındaki mevcut yarış arasında benzerlik olduğunu ifade etti.Kocabaş şunları söyledi:“Yapay zekâ sizin yerinize karar veriyor”Kocabaş, geleneksel internet aramalarında kullanıcının farklı kaynakları inceleyerek karar verdiğini, yapay zekânın ise araştırma ve analiz sürecini kullanıcı adına gerçekleştirerek doğrudan öneride bulunduğunu belirtti:“Yapay zekâdan gelen müşterilerin yüzde 40'ı ürünü satın alıyor”Kocabaş, yapay zekâ üzerinden gelen önerilerin satışlara dönüşme oranının da dikkat çekici olduğunu söyledi:“Yapay zekâ otoritesi bulunmayan içerikleri eliyor”Kocabaş, arama motorlarında kullanılan ve algoritmaları manipüle etmeye yönelik içerik yöntemlerinin yapay zekâ sistemlerinde aynı şekilde karşılık bulmadığını savundu. Yapay zekânın, otoritesi bulunmayan ve düşük kaliteli içerikleri elediğini belirten Kocabaş, bu yöntemleri kullanan firmaların geriye düşebileceğini ifade etti.Kocabaş sözlerini şöyle bitirdi:

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2026

Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

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