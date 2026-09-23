Ekonomist Güldem Atabay vurgundaki 12 kişiyi bilenleri tek tek açıkladı!

Türkiye Sermaye Piyasalar Kurulu tarihinin en yüksek bir vurgunundan söz ediyoruz. Kendisi açıkladı, SPK 455.758 kişi, fonlardaki yatırımcı sayısı diye. Buradan kim ne götürdü bilinmeye olabilir mi? Mümkün değil.Şimdi SPK'nın izni olmadan biliyorsunuz hiçbir fon kurulamaz ve tefası açılamaz. Dolayısıyla burada SPK'nın ağır bir görev ihmali var. Bunlara kim bu izinleri BDDK'dan vermiş? Ramazan Başak iki defa gözaltına alındığında bu işleri ifşa etmek için kimler doğruların söylenmesini adli sistem içinde ya da hukuk sistemi, adalet sistemi içinde kimler bu fonlardan yararlanmış ki bu sistem devletin adalet bakanlığı tarafında ki Ramazan Başak gözaltına alınmış, neyse ki tutuklanmamış.BDDK'yı, SPK'yı, Borsa İstanbul'u, adalet birimi içindeki bazı suçlamayı yapan tutuklamaları öneren kişileri ve tabii ki bu kadar büyük bir güce neden bu kadar insanlar hem izin vermiş hem de arkası dönülmüş siyasetle bağlantıları var. Biz bu isimlere ulaşma açık kaynaktan ulaşma şansımız yok mu? Yok, yok çünkü hem kapalı bir fon ama bu SPK için o kadar kolay ki izin verdiği güne dönecek. O belgeleri kimlere imzalamış ona bakacak.Her işlem yapanın biliyorsunuz hesap açılır, hesaplar kayıtlarda tutulur. Bu kayıtları isteyecek. Hani böyle bir gün bile almayacak.Bana göre hani düğmeye basıp bilgisayarında sistemde bir dakikada ortaya çıkacaklar. Bu 12 kişiyi kim biliyor şu anda? SPK Başkanı biliyor mu? Biliyor tabii. Savcılık biliyor mudur? Biliyordur.Maliye Bakanı biliyor mudur? Biliyordur. Adalet Bakanımı ve yetkili kadrolar biliyordur. Borsa İstanbul'da biliyordur.Öğrenmiştir ama asıl SPK biliyordur ve bu işi yetkililerin imza atanlar biliyordur. Asıl bu tezgahın kurulduğu 2021 ve belki de öncesi 2020-2024 arasında yani tam da bu kapalı dönemi, yani tam da bu 12 kişi 159 kişiye çıktığı döneme masak incelemesine alınmaması. Bu neyi değiştirir? Bu paraların geri gelmesini, mağdurlara ödemelerin yapılmasını orada yaratabilecek değeri çok değiştirir.Çünkü bu insanların mal varlıklarını, yurt dışına kaçırdıkları parayı, yurt dışında menkul olarak işte at, yat, kat neyse adı onları aldıkları bunların geri getirilme, nakde çevrilme, mağdurlara teslimat süresinin ya da teslimat miktarının çok büyük eksik kalmasına sebep olur. Giderken söylediğiniz şekilde finans piyasasındaki en büyük vurgun ve skanda değil. Türkiye'nin başına gelen belki de en büyük vurgun ve skandal. Çünkü bahsettiğimiz kurumlar, devlet kurumları onların arkasını döndüğü, görevlerini ihmal ettiği, kim bilir hangi siyasi ve çıkar ilişkiler için bunu uzunca bir süre yaptığı çok büyük bir skandal bu. Yani bu öyle kolay kolay yenip yutulacak, hani 6 ayda biz tasviye sürecini yaptık kapattık denebilecek boyutta bir olay değil.