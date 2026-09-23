Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya: “Makul süre çoktan aşıldı, hâlâ çoğu davamız yerel mahkemede”
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya oldu. Adalet Bakan Yardımcısı ile yaptıkları görüşmeyi anlatan Kaya, toplantıda çeşitli talimatların verildiğini belirterek, “Tüm bu verilen talimatların bir ay sonra yapılıp yapılmadığını göreceğiz” dedi.
6 Şubat depremlerinin ardından adalet arayışını sürdüren Adalet Peşinde Aileleri Platformu, 11 gün süren adalet nöbetinin ardından Adalet Bakan Yardımcısı ile bir araya geldi. Görüşmede deprem davalarının seyri, bilirkişi raporları, kamu görevlilerinin sorumluluğu ve yargılamalarda yaşanan sorunlar gündeme geldi.
Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya, Bakanlık ile yapılan yaklaşık bir buçuk saatlik görüşmenin ardından bir ay sonrasına yeni randevu verildiğini söyledi. Kaya, toplantıda bölgedeki başsavcılarla ve Bilgi İşlem Başkanlığı yetkilileriyle görüşülmesine yönelik talimatlar verildiğini aktardı.
Kaya, şöyle konuştu:
“Açıkçası bizim muhatap alındığımızı düşünüyorum böyle bir görüşmeyle. Bir sorunu sakinleştirme meselesi olmadığını düşünüyorum.Çünkü aslında bunu ilk taktik olarak denediler bizi. Ağır Ceza Genel Müdürlüğü ile görüştürmek istediler. Biz kabul etmedik, kapısından geri döndük. Çünkü talebimiz Bakan Yardımcısı ile görüşmekti. Ve toplantı bir buçuk saat sürdü. Etkin bir toplantıydı.Randevu sözünü bize verdiler. İletişim bilgilerimizi karşılıklı aldık. Bakan Yardımcısı Can Tuncay da bir heyetle girmişti. Heyete birkaç talimat verdi. Bölgedeki başsavcılarla bir toplantı istedi. Bilgi İşlem Başkanlığındaki başkanlarla bir toplantı istedi ve birkaç konuda araştırma teklifinde bulundu.Tüm bu verilen talimatların aslında bir ay sonra yapılıp yapılmadığını göreceğiz.”
'Makul süre çoktan aşıldı'
Deprem davalarının önemli bölümünün halen yerel mahkemelerde devam ettiğini söyleyen Kaya, Bakanlık heyeti ile bu konuda farklı düşündüklerini belirtti. Deprem sonrası savcılıklara soruşturmaların nasıl yürütüleceğine ilişkin rehber gönderildiğini hatırlatan Kaya, asıl sorunun bu düzenlemelerin sahada uygulanıp uygulanmadığı olduğunu ifade etti:
“Biz dedik ki makul süre çoktan aşıldı bu davalarda. Çünkü hâlâ çoğu davamız yerel mahkemede. Bakanlıktaki heyet ve yardımcısına göre süreç makul bir süreçmiş.Hakim ve savcılar atadıklarını, sürelerini uzattıklarını, belli bir soruşturma rehberi hazırladıklarını anlattılar. Ama mesele bunun uygulanıp uygulanmamasında zaten. Bunun bilgilerinin de kendilerinde olması lazım.”
'Deprem sonrası yargı süreci de hazırlıksızdı'
Kaya, deprem sonrası yalnızca afet yönetiminde değil, yargı süreçlerinde de hazırlıksızlık yaşandığını savundu. Adalet Bakanlığı bünyesinde 2026’da Doğal Afetler ve Kazalar Daire Başkanlığı kurulduğunu aktaran Kaya, bu tür yapıların afetlerden önce oluşturulması gerektiğini söyledi:
''İlla ki başımıza bir şey geldikten sonra mı bu gibi başkanlıkların açılması gerekiyor? Öncesinde açıp önlem almak gerekiyor. Çünkü ilk başlarda hakimler nasıl bir yargılama yapacaklarını bilmiyorlardı. Savcılar nasıl bir soruşturma yürüteceklerini bilmiyorlardı. Avukatlar da nasıl bir savunma vereceklerini bilmiyorlardı. Bunu hazırlıklı olmak gerekirdi. Maalesef deprem anında koordinasyonsuzluk olduğu gibi yargılarda da benzer durumlar devam ediyor.''
'11 gün kapınızda yatmamız gerekiyormuş'
Adalet nöbetinin deprem davalarının yeniden kamuoyunun gündemine gelmesini sağladığını belirten Kaya, Platform olarak yaklaşık üç buçuk yıldır Bakanlık ile görüşmeye çalıştıklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi:
“Ben amacına ulaştığını düşünüyorum topluma karşı. Çünkü biliyorsunuz artık yıl geçtikçe toplumun da ilgisinin azaldığı, sadece 6 Şubat anmasından anmasına hatırlandığı bir duruma gelmişti. Ama bu 11 günlük nöbette artık tekrardan insanların deprem davalarına, depreme yüzlerini çevirmesi amacına ulaşıldığını gösteriyor. Biz de bu aşamaya hemen gelmedik. Üç buçuk yıldır kendileriyle görüşmeye çalışıyoruz. Ancak hiçbir geri dönüş almadık. Ben de dedim ki, ‘Görüşme yapabilmemiz için 11 gün kapınızda yatmamız gerekiyormuş.’ Tebessüm sadece geldi geçti. Bir Türkiye vatandaşı olarak sıradan girip süreçte bakanla görüşmek istediğimi söyledim. Ancak buraya getiren, bir vatandaş olarak beni dikkate alıp bakanla görüştürmemelerinden kaynaklanan bir süreç oldu. Demek ki 11 gün önünde yatmak gerekiyormuş.”