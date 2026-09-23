https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/adalet-pesinde-aileleri-platformu-sozcusu-done-kaya-makul-sure-coktan-asildi-hl-cogu-davamiz-yerel-1108959185.html

Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya: “Makul süre çoktan aşıldı, hâlâ çoğu davamız yerel mahkemede”

Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya: “Makul süre çoktan aşıldı, hâlâ çoğu davamız yerel mahkemede”

Sputnik Türkiye

Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya oldu. Adalet Bakan... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T10:49+0300

2026-09-23T10:49+0300

2026-09-23T10:49+0300

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adalet bakanlığı

deprem

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6 Şubat depremlerinin ardından adalet arayışını sürdüren Adalet Peşinde Aileleri Platformu, 11 gün süren adalet nöbetinin ardından Adalet Bakan Yardımcısı ile bir araya geldi. Görüşmede deprem davalarının seyri, bilirkişi raporları, kamu görevlilerinin sorumluluğu ve yargılamalarda yaşanan sorunlar gündeme geldi.Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya, Bakanlık ile yapılan yaklaşık bir buçuk saatlik görüşmenin ardından bir ay sonrasına yeni randevu verildiğini söyledi. Kaya, toplantıda bölgedeki başsavcılarla ve Bilgi İşlem Başkanlığı yetkilileriyle görüşülmesine yönelik talimatlar verildiğini aktardı.Kaya, şöyle konuştu:'Makul süre çoktan aşıldı'Deprem davalarının önemli bölümünün halen yerel mahkemelerde devam ettiğini söyleyen Kaya, Bakanlık heyeti ile bu konuda farklı düşündüklerini belirtti. Deprem sonrası savcılıklara soruşturmaların nasıl yürütüleceğine ilişkin rehber gönderildiğini hatırlatan Kaya, asıl sorunun bu düzenlemelerin sahada uygulanıp uygulanmadığı olduğunu ifade etti:'Deprem sonrası yargı süreci de hazırlıksızdı'Kaya, deprem sonrası yalnızca afet yönetiminde değil, yargı süreçlerinde de hazırlıksızlık yaşandığını savundu. Adalet Bakanlığı bünyesinde 2026’da Doğal Afetler ve Kazalar Daire Başkanlığı kurulduğunu aktaran Kaya, bu tür yapıların afetlerden önce oluşturulması gerektiğini söyledi:'11 gün kapınızda yatmamız gerekiyormuş'Adalet nöbetinin deprem davalarının yeniden kamuoyunun gündemine gelmesini sağladığını belirten Kaya, Platform olarak yaklaşık üç buçuk yıldır Bakanlık ile görüşmeye çalıştıklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi:

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2026

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