Turgutlu’da okul saldırısı: Silaha erişim yeniden gündemde

“Manisa Turgutlu’da 15 yaşındaki saldırganın okulda ateş açmasıyla ikisi ağır 11 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Çiftçi’nin de bu konuyla ilgili açıklamaları oldu. Olayı gerçekleştiren şüpheli yakalandı. Buradan yetkililere seslenmek istiyoruz. Keşke bu haberleri yapmak durumunda kalmasak. Silaha bu kadar kolay ulaşabiliyor olmak çok sıkıntılı bir durum. Av silahı diye satıyorlar. Hayvanları öldürmek için alıp ona bir de spor diyorlar. İnternette av silahlarına ulaşımın çok kolay olduğunu görüyoruz. 9 bin TL gibi bir rakama satılıyor, yetkililere seslenelim bu kadar kolay olmamalı. Ondan sonra böyle olaylarla karşılaşıyoruz. Okul güvenlikleri konusunda Ankara’da protokol imzalandı. Okullar risk derecesine göre ayrılıp riskli okullarda sürekli polis görevlendirilecek. Metruk binalar, internet kafeler ve okul servisleri düzenli olarak denetlenecek.”