https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/turgutluda-okul-saldirisi-silaha-erisim-yeniden-gundemde-1108942155.html
Turgutlu’da okul saldırısı: Silaha erişim yeniden gündemde
Turgutlu’da okul saldırısı: Silaha erişim yeniden gündemde
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konu başlıklarından biri, Manisa Turgutlu’da meydana gelen okul saldırısı oldu. Yetkililere... 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T17:00+0300
2026-09-22T17:00+0300
2026-09-22T17:00+0300
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radyo
gün ortasi
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silahlı saldırı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde bir lisenin önüne gelen saldırgan, silahla çevreye rastgele ateş açtı. Adalet Bakanı Gürlek, okul sokağında meydana gelen ve 2'si ağır 11 öğrencinin yaralandığını, saldırıyı gerçekleştiren çocuğun yanı sıra anne, baba ve dedesinin de gözaltına alındığını duyurdu.Gün Ortası programında konuyu değerlendiren Okan Aslan, şöyle konuştu:
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Okan Aslan
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, gün ortasi, saldırı, silahlı saldırı, akın gürlek
radyo sputnik, radyo, radyo, gün ortasi, saldırı, silahlı saldırı, akın gürlek
Turgutlu’da okul saldırısı: Silaha erişim yeniden gündemde
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konu başlıklarından biri, Manisa Turgutlu’da meydana gelen okul saldırısı oldu. Yetkililere seslenen Aslan, “Silaha bu kadar kolay erişilemiyor olması gerek” dedi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde bir lisenin önüne gelen saldırgan, silahla çevreye rastgele ateş açtı. Adalet Bakanı Gürlek, okul sokağında meydana gelen ve 2'si ağır 11 öğrencinin yaralandığını, saldırıyı gerçekleştiren çocuğun yanı sıra anne, baba ve dedesinin de gözaltına alındığını duyurdu.
Gün Ortası programında konuyu değerlendiren Okan Aslan, şöyle konuştu:
“Manisa Turgutlu’da 15 yaşındaki saldırganın okulda ateş açmasıyla ikisi ağır 11 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Çiftçi’nin de bu konuyla ilgili açıklamaları oldu. Olayı gerçekleştiren şüpheli yakalandı. Buradan yetkililere seslenmek istiyoruz. Keşke bu haberleri yapmak durumunda kalmasak. Silaha bu kadar kolay ulaşabiliyor olmak çok sıkıntılı bir durum. Av silahı diye satıyorlar. Hayvanları öldürmek için alıp ona bir de spor diyorlar. İnternette av silahlarına ulaşımın çok kolay olduğunu görüyoruz. 9 bin TL gibi bir rakama satılıyor, yetkililere seslenelim bu kadar kolay olmamalı. Ondan sonra böyle olaylarla karşılaşıyoruz. Okul güvenlikleri konusunda Ankara’da protokol imzalandı. Okullar risk derecesine göre ayrılıp riskli okullarda sürekli polis görevlendirilecek. Metruk binalar, internet kafeler ve okul servisleri düzenli olarak denetlenecek.”