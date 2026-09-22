https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/trumpin-medya-yasagi-geri-tepti-abdnin-dev-kanallari-birlesti-yayinlari-durdurdu-1108925776.html

Trump'ın medya yasağı geri tepti: ABD'nin dev kanalları birleşti, yayınları durdurdu

Trump'ın medya yasağı geri tepti: ABD'nin dev kanalları birleşti, yayınları durdurdu

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın CNN, MS NOW ve Politico'yu Beyaz Saray'dan men etmesi, Amerikan medyasında benzeri az görülen bir ortak tepkiye yol açtı. ABC, CBS... 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T09:39+0300

2026-09-22T09:39+0300

2026-09-22T09:39+0300

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ABD Başkanı Donald Trump ile ülkenin önde gelen medya kuruluşları arasındaki gerilim yeni bir boyuta taşındı. Trump'ın CNN, MS NOW ve Politico gazetecilerinin Beyaz Saray'a girişini yasaklamasının ardından beş büyük televizyon ağı ortak bir karar aldı.ABC, CBS, CNN, Fox ve NBC, başkanın etkinliklerini dönüşümlü olarak görüntüleyen Beyaz Saray televizyon basın havuzunun faaliyetlerini askıya aldı. Karar, kanalların Trump hakkındaki tüm haberlerini durdurduğu anlamına gelmiyor; protesto, ortak havuz sistemi kapsamında gerçekleştirilen başkanlık etkinliği çekimlerini kapsıyor.Trump üç medya kuruluşunu Beyaz Saray'dan men ettiKrizin fitilini Trump'ın 18 Eylül Cuma günü yaptığı açıklama ateşledi. ABD Başkanı, CNN, MS NOW ve Politico'yu “sahte haber” ve “kurmaca” içerikler yayımlamakla suçlayarak gazetecilerinin Beyaz Saray'a girişini yasakladığını duyurdu.Kararın ardından üç kuruluşun gazetecilerinin Beyaz Saray'a girişine izin verilmedi. Trump ayrıca benzer yaptırımların başka medya kuruluşlarına da uygulanabileceğinin sinyalini verdi.ABC, CBS, CNN, Fox ve NBC'den ortak hamleBeyaz Saray'ın CNN'i planlanan televizyon havuzu görevinden çıkarmasının ardından ABC, CBS, CNN, Fox ve NBC, mevcut koşullarda ortak başkanlık havuzu görevlerine devam etmeme kararı aldı.Televizyon havuzu sistemi, Beyaz Saray'daki alan ve güvenlik kısıtlamaları nedeniyle her kanalın ayrı ekip göndermesi yerine, büyük televizyon kuruluşlarının dönüşümlü olarak başkanın etkinliklerini görüntülemesine dayanıyor. Çekilen görüntü ve ses daha sonra diğer medya kuruluşlarıyla paylaşılıyor.Kanallar ortak tutumlarında, kamuoyunun hükümet hakkında doğru ve bağımsız bilgi edinmesinin önemini vurgularken, bir yönetimin haber içeriklerine itiraz ettiği gerekçesiyle bir yayın kuruluşunun erişimini kısıtlamaması gerektiğini savundu.İlk sonuç Beyaz Saray'daki törende ortaya çıktıMedya krizi kısa süre sonra Beyaz Saray'daki bir etkinliğe de yansıdı. Trump'ın yeni helikopter pistinin açılışı için düzenlenen kurdele kesme töreninde, geleneksel televizyon havuzu ekibinin bulunmaması nedeniyle başkanın konuşmasının sesinin sağlıklı biçimde aktarılamadığı bildirildi.Etkinliği canlı yayımlayan Newsmax görüntüleri ekrana getirirken, alanda havuz kameralarının bulunmaması nedeniyle Trump'ın söylediklerini izleyicilere aktarmakta güçlük yaşandı.Böylece izleyiciler ABD Başkanı'nı ekranda görebilirken konuşmasını net biçimde duyamadı. Olay, ortak televizyon havuzunun Beyaz Saray haberlerinin görüntü ve sesinin diğer kuruluşlara ulaştırılmasındaki rolünü de görünür hale getirdi.CNN, MS NOW ve Politico mahkemeye gittiKrizin bir diğer cephesi ise yargıya taşındı. CNN, MS NOW ve Politico, Beyaz Saray'a girişlerinin engellenmesinin ardından Trump yönetimine karşı dava açtı.Üç medya kuruluşu, yasağın haberlerinin içeriği nedeniyle uygulandığını savunarak kararın ABD Anayasası'nın Birinci Değişikliği kapsamında güvence altına alınan basın özgürlüğünü ihlal ettiğini ileri sürdü.Kuruluşlar ayrıca erişim izinlerinin yeterli bir süreç işletilmeden kaldırılmasının anayasal haklarını ihlal ettiğini savunarak mahkemeden yasağın uygulanmasının durdurulmasını ve Beyaz Saray erişimlerinin yeniden sağlanmasını istedi.Trump: “Ulusal güvenliğe tehdit”Trump ise geri adım atmadı. ABD Başkanı, yasakladığı medya kuruluşlarının “sahte haber” yayımladığını öne sürerek kararını savundu.Trump, söz konusu yayın kuruluşlarını “ulusal güvenliğe tehdit” olarak nitelendirirken, Beyaz Saray yönetimi de başkanlık yerleşkesine erişimin bir “hak” değil “ayrıcalık” olduğu görüşünü dile getirdi.Böylece Washington'daki tartışma yalnızca üç medya kuruluşunun Beyaz Saray'a girip giremeyeceği meselesinin ötesine geçti. Beyaz Saray'a basın erişiminin sınırları, yönetimin gazetecileri haber içeriklerine göre dışlayıp dışlayamayacağı ve Birinci Değişiklik'in sağladığı korumanın kapsamı şimdi açılan davanın merkezinde yer alıyor.

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