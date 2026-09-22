“Trump kendini Çin korkusuyla satıyor, yapay zekanın yavaşlatılması mümkün değil”

“İnsanlar ‘Yapay zekayı çok hızlı geliştiriyoruz. Kanıksadığımızdan daha hızlı gelişiyor. Bu yüzden bu hızı biraz yavaşlatsak mı?’ diyorlar. ‘Hepimiz öleceğiz’ demek istemiyorlar. Yaptıkları testlerde yapay zekaya ‘Sanal şirket kurduk, bunu ele geçirmeye çalış bakalım yapabilecek misin?’ diyorlar. O da bir yol bulup şirketin ismindeki gerçek bir şirketi ele geçiriyor. Doğru anlatılmazsa dünyayı ele geçirmesi mümkün teknik olarak. Geçtiğimiz haftalarda yapay zekanın kendisiyle bir röportaj yaptım. ‘Biraz hızlı gittik’ dedi. Trump ise bir şekilde yapay zekanın bir numarası olmak istiyor. Trump halkına kendisini satarken Çin korkusuyla satıyor. Trump’ın gözünde yapay zekanın Çin korkusu da üç kat daha büyük oluyor. Trump, ‘Çin’in yapay zekası bizi yiyecek’ diye anlatıyor. O yüzden yapay zekanın yavaşlatılması onun için söz konusu bile değil. Yapay zeka ile sohbetimizde bu yavaşlatmayı herkesin aynı anda yapması gerektiğini konuşmuştuk. ‘Antropic yavaşlattı ancak Open AI yavaşlatmazsa ne olacak?’ dedik yapay zeka da ‘Herkesin anlaşıp aynı anda aynı şeyi yapması lazım’ dedi. Geri dönülebilir noktayı geçtik. Yapay zekaya çok fazla insan çok fazla para bağladı. Bu yüzden Trump, yapay zekanın durdurulması konusunda her fikre karşı. Yapay zekayı icat etmiş insanları aşağılayarak yanıtlıyor. Yapay zekayı Çin’in askeri alanda kullandığına dair Batı medyasında bile doyurucu haberler çıkmadı. Trump, ‘Antropic’i askeri alanda kullanmak istiyorum’ dedi. İnsanlar, kullanamazsın deyince devlet dairelerinde Antropic’i yasakladı. Batı olaya böyle bakıyor. Dünyada bir araya gelip oturup tartışacak bir mekanizma yok. Birleşmiş Milletler Yapay Zeka Komisyonu gibi bir şey yok örneğin. Amerika’da federal eyaletler kendi içlerinde kural koymak istiyorlar ancak Trump bunu siliyor. Federal hükümetlerin bile kendi içinde karar almasını engelliyor. Amerika’da lobi faaliyetleri de var. Dünyanın yapay zeka güvenliğini birkaç lobicinin ve Trump’ın doğru düşünme ihtimallerinin üzerine kurmaya çalışıyoruz. Çin’de de insanlar yapay zekadan son derece memnun değiller. Yapay zeka Çin’de de işsizliğe yol açıyor. İnsanlar da tepki gösteriyor. Ancak Trump ve Çin’i karşı karşıya getirdiğimizde revizyona ve kurallar silsilesine sıcak bakan taraf Çin gibi gözüküyor. ‘Çin bizim yapay zekamızı çalıyor’ diyorlar. Ancak kimse Çin’in ne zamandır ve kaç mühendisle yapay zekayla uğraştığını konuşmuyor. Kimse Amerika’da hiç açık kaynak olmamasını konuşmuyor. Hep kolaycı ‘redneck’ mantığıyla ilerliyorlar. Çin de önüne set çekilsin istemiyor. Ancak dünyada bir akışkanlık olursa bunun regüle edilmesinden yana. Çin, Amerika’dan önce ‘tamam’ der diye düşünüyorum.”