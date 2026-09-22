Trafik kazası mağdurlarının bilgileri mi sızdırıldı?

“Adalet Bakanı Gürlek, trafik kazası geçiren kişilerin kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde temin edilerek hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığını tespit ettiklerini söyledi. 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Siz bir trafik kazası geçirip mağdur oluyorsunuz. Bu kaza aracınızda değer kaybına neden oluyor. Hasarın durumuna göre parayı sigorta şirketinden talep edebiliyorsunuz. Daha önce kaza olduğu anda ekspertiz çağırıp değer kaybını tespit ettiriyordunuz, şimdi sistem değişti. Sigorta şirketinin atadığı eksper geldiğinde rapora değer kaybını yazıyor. İş biraz kolaylaştı. Kaza yaptıktan sonra benim bilgilerimi başkalarıyla neden paylaşıyorsunuz? Telefon numaram, adresim, kimlik numaram… Yaşadığım bir hasardan dolayı bir avukat sürekli arıyor, üstelik işimizi bir türlü çözemeyen bir servisin avukatı arıyor. Hem işimizi çözememiş bir de utanmadan avukatına numaramı yönlendirmiş. MASAK tarafından incelemeler gerçekleştiriliyor. Şebekenin içinde kolluk kuvvetleri, tahkim hakemleri, eksperler, kaporta ve boya ustaları var. 6 avukatlık ofisinde ve 20 şirkette eş zamanlı arama başlatılmış. 253 bin kişiden vekaletname alınmış.”