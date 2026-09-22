https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/trafik-kazasi-magdurlarinin-bilgileri-mi-sizdirildi-1108926630.html
Trafik kazası mağdurlarının bilgileri mi sızdırıldı?
Trafik kazası mağdurlarının bilgileri mi sızdırıldı?
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konu başlıklarından biri, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin çalınarak... 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T10:01+0300
2026-09-22T10:01+0300
2026-09-22T10:01+0300
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gün ortasi
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Trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel bilgilerinin, iddiaya göre bazı hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı ortaya çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuyla ilgili 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını açıklarken, soruşturma kapsamında çok sayıda adres ve iş yerinde arama yapıldı.Konuyu Gün Ortası’nda değerlendiren Okan Aslan, şöyle anlattı:
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Okan Aslan
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, akın gürlek, masak, gün ortasi, trafik kazası
radyo sputnik, radyo, radyo, akın gürlek, masak, gün ortasi, trafik kazası
Trafik kazası mağdurlarının bilgileri mi sızdırıldı?
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konu başlıklarından biri, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin çalınarak hukuk bürolarına aktarılması oldu. Aslan, "Kaza yaptıktan sonra benim bilgilerimi başkalarıyla neden paylaşıyorsunuz?" diye sordu.
Trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel bilgilerinin, iddiaya göre bazı hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı ortaya çıktı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuyla ilgili 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını açıklarken, soruşturma kapsamında çok sayıda adres ve iş yerinde arama yapıldı.
Konuyu Gün Ortası’nda değerlendiren Okan Aslan, şöyle anlattı:
“Adalet Bakanı Gürlek, trafik kazası geçiren kişilerin kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde temin edilerek hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığını tespit ettiklerini söyledi. 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Siz bir trafik kazası geçirip mağdur oluyorsunuz. Bu kaza aracınızda değer kaybına neden oluyor. Hasarın durumuna göre parayı sigorta şirketinden talep edebiliyorsunuz. Daha önce kaza olduğu anda ekspertiz çağırıp değer kaybını tespit ettiriyordunuz, şimdi sistem değişti. Sigorta şirketinin atadığı eksper geldiğinde rapora değer kaybını yazıyor. İş biraz kolaylaştı. Kaza yaptıktan sonra benim bilgilerimi başkalarıyla neden paylaşıyorsunuz? Telefon numaram, adresim, kimlik numaram… Yaşadığım bir hasardan dolayı bir avukat sürekli arıyor, üstelik işimizi bir türlü çözemeyen bir servisin avukatı arıyor. Hem işimizi çözememiş bir de utanmadan avukatına numaramı yönlendirmiş. MASAK tarafından incelemeler gerçekleştiriliyor. Şebekenin içinde kolluk kuvvetleri, tahkim hakemleri, eksperler, kaporta ve boya ustaları var. 6 avukatlık ofisinde ve 20 şirkette eş zamanlı arama başlatılmış. 253 bin kişiden vekaletname alınmış.”