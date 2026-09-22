“Kaşif Kozinoğlu'nu etkisiz hale getirmek kimin işine yaradı?”
bölgenin kalbi
Abone ol
Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü Kaan Arslan, Kaşif Kozinoğlu'nun 1995'ten itibaren Enver Altaylı ve Mehmet Eymür tarafından hedef alındığını söyledi. Arslan, Kozinoğlu'nun ölümünün ardından yürütülen soruşturma ve dava süreçlerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü Kaan Arslan, Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arslan, Kozinoğlu'nun 1995'ten itibaren Enver Altaylı ve Mehmet Eymür tarafından hedef alındığını öne sürerek, Kozinoğlu'nun ölümünün ardından Odatv soruşturmasında yapacağı savunmanın ve hazırladığı notların önemine dikkat çekti.
Arslan şunları söyledi:
“Bu soruşturmanın en önemli ayağı bence o. Yani Enver Altaylı, Mehmet Eymür ile birlikte sistematik bir şekilde Kaşif Kozinoğlu'nu 1995'ten itibaren başlayarak 2011'e kadar sistematik şekilde hedef almış. 1995'te asılsız iddialarla, iftiralarla Mehmet Eymür'ün, o dönem MİT'teyken Mehmet Eymür'ün altında çalışıyor. Mehmet Eymür, ağza alınmayacak yakışıksız iftiralarla Kaşif Kozinoğlu'na iftiralar attı ve bunun üzerine disiplin cezası verdi, kınama cezası verdi teşkilat içinde.”
“Kozinoğlu'nun çalışmaları FETÖ okullarının kapatılmasında etkili oldu”
Arslan, Kozinoğlu'nun özellikle Orta Asya'daki faaliyetlerine dikkat çekerek, Özbekistan ve Rusya'daki FETÖ okullarının kapatılmasına ilişkin şunları söyledi:
“2001 yılında Özbekistan devleti, Kaşif Kozinoğlu'nun verdiği raporla bütün FETÖ okullarını kapatıyor. Yani demek ki 2000 öncesinde Asya'da Fetullahçılığa karşı bir şey, çalışma yapmış ki Rus devletine de bir rapor veriyor. Rusya da 2007'de kapatıyor.”
“Etkisiz hale getirilmeli, durdurulmalı”
Arslan, Enver Altaylı'nın Fethullah Gülen'e yazdığı mektuplarda Kozinoğlu'na yönelik tehdit olarak yorumladığı ifadelerin bulunduğunu söyledi:
“Kaşif Kozinoğlu tutuklanmadan önce Enver Altaylı'nın Fethullah Gülen'e yazdığı mektuplar var. Doğrudan etkisiz hale getirilmesi... Eğer öyle olmazsa, MİT'in başına geçerse, ‘Allah muhafaza’ diyor, ‘bu cemaat için de Fethullah Gülen Hoca için de çok kötü olur. Zaten çalışma yapıyor, Özbekistan devletine okulları kapattı. Sizin oradaki işte 20 tane adamınız için vize iptali kararı çıkarttı. Yani aleyhinize çalışıyor. Allah muhafaza MİT'in başına geçerse çok kötü olur. Etkisiz hale getirilmeli, durdurulmalı.’ diye açık açık birden fazla mektubu var.”
“Kaşif Kozinoğlu'nu öldürmek kimin işine yaradı?”
Arslan, Kozinoğlu'nun ölümünün Odatv soruşturmasında yapması beklenen savunma öncesinde gerçekleştiğine şu sözlerle dikkat çekti:
“Kaşif Kozinoğlu'nu öldürmek, bu kimin işine yaradı? Ölümünden 13 gün sonra Odatv, onun yargılandığı, işte o kumpasta tutuklu olduğu soruşturma Odatv soruşturmasıydı. Odatv soruşturmasında konuşacaktı, ifade, savunma yapacaktı. Mahkemede, aynen. Ve o mahkemede de notlar hazırlamıştı, onlar da kayıp biliyorsunuz. Ortada yok. Bunların ortaya çıkmaması, Odatv soruşturmasında duruşmada konuşamaması kimin işine yaradı? FETÖ'nün işine yaradı.”
“İşin birinci faili Enver Altaylı'dır”
Arslan, Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin değerlendirmelerde Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım isimlerinin öne çıkarılmasının meseleyi dağıttığını şu sözlerle anlattı:
“Dolayısıyla Hasan Atilla Uğur meselesi, Hasan Ataman Yıldırım meselesi, ne açıkçası biz işin biraz sulandırma boyutunda olduğunu düşünüyoruz. İşin birinci faili Enver Altaylı'dır. İkinci faili, az önce siz söylediniz, hayatını kaybetti, Mehmet Eymür. Birinci fail Enver Altaylı'dır, ‘Etkisiz hale getirilmeli.’ diyor.”
“Enver Altaylı'nın başka bir misyonu daha var”
Arslan, Enver Altaylı'nın Türkiye'deki ülkücü hareket üzerindeki faaliyetlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu:
“Ve kim Enver Altaylı? Sizin dediğiniz gibi CIA ajanı, artı FETÖ mensubu. Artı Enver Altaylı'nın başka bir misyonu daha var. 1970'lerden beri Türkiye'deki ülkücü hareketi CIA lehine bölmek, parçalamak. Bahsettiğimiz Fethullah Gülen'e mektuplarında kendi yazmış. ‘Sayın Alparslan Türkeş hayatını kaybettikten sonra MHP'nin başına geçmek için de girişimde bulundum.’ diyor. Bunu kendi söylüyor. Ve bunu kim önlüyor? Sayın Devlet Bahçeli. İzin vermiyor bir CIA ajanının MHP'nin başına geçmesine.”