“Kaşif Kozinoğlu'nu etkisiz hale getirmek kimin işine yaradı?”

“Kaşif Kozinoğlu tutuklanmadan önce Enver Altaylı'nın Fethullah Gülen'e yazdığı mektuplar var. Doğrudan etkisiz hale getirilmesi... Eğer öyle olmazsa, MİT'in başına geçerse, ‘Allah muhafaza’ diyor, ‘bu cemaat için de Fethullah Gülen Hoca için de çok kötü olur. Zaten çalışma yapıyor, Özbekistan devletine okulları kapattı. Sizin oradaki işte 20 tane adamınız için vize iptali kararı çıkarttı. Yani aleyhinize çalışıyor. Allah muhafaza MİT'in başına geçerse çok kötü olur. Etkisiz hale getirilmeli, durdurulmalı.’ diye açık açık birden fazla mektubu var.”