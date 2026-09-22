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Kapadokya'da Orta Çağ atmosferi: Şövalyeler Ürgüp sokaklarında
Kapadokya'da Orta Çağ atmosferi: Şövalyeler Ürgüp sokaklarında
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde dördüncüsü düzenlenen Orta Çağ Panayırı, dönemin kostümleri, el yapımı aksesuarları ve şövalye gösterileriyle ziyaretçileri geçmişe... 22.09.2026, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, orta çağ, festival, fotoğraf
фото, fotoğraf, orta çağ, festival, fotoğraf

Kapadokya'da Orta Çağ atmosferi: Şövalyeler Ürgüp sokaklarında

14:29 22.09.2026
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde dördüncüsü düzenlenen Orta Çağ Panayırı, dönemin kostümleri, el yapımı aksesuarları ve şövalye gösterileriyle ziyaretçileri geçmişe götürdü.
© Behçet Alkan

Ürgüp'ün Temenni Mahallesi'nde düzenlenen Orta Çağ Panayırı, yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırladı.

Ürgüp&#x27;ün Temenni Mahallesi&#x27;nde düzenlenen Orta Çağ Panayırı, yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırladı. - Sputnik Türkiye
1/5
© Behçet Alkan

Ürgüp'ün Temenni Mahallesi'nde düzenlenen Orta Çağ Panayırı, yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırladı.

© Behçet Alkan

Katılımcılar, Orta Çağ dönemine ait kostümleriyle sokaklarda renkli görüntüler oluşturdu.

Katılımcılar, Orta Çağ dönemine ait kostümleriyle sokaklarda renkli görüntüler oluşturdu. - Sputnik Türkiye
2/5
© Behçet Alkan

Katılımcılar, Orta Çağ dönemine ait kostümleriyle sokaklarda renkli görüntüler oluşturdu.

© Behçet Alkan

Etkinlik alanında dönemin günlük yaşamında kullanılan giysi, aksesuar ve çeşitli eşyalar sergilendi.

Etkinlik alanında dönemin günlük yaşamında kullanılan giysi, aksesuar ve çeşitli eşyalar sergilendi. - Sputnik Türkiye
3/5
© Behçet Alkan

Etkinlik alanında dönemin günlük yaşamında kullanılan giysi, aksesuar ve çeşitli eşyalar sergilendi.

© Behçet Alkan

Zırhlı şövalyelerin dövüş gösterisi, panayırın dikkat çeken etkinlikleri arasında yer aldı.

Zırhlı şövalyelerin dövüş gösterisi, panayırın dikkat çeken etkinlikleri arasında yer aldı. - Sputnik Türkiye
4/5
© Behçet Alkan

Zırhlı şövalyelerin dövüş gösterisi, panayırın dikkat çeken etkinlikleri arasında yer aldı.

© Behçet Alkan

Kapadokya'nın tarihi atmosferinde gerçekleştirilen panayır, ziyaretçilere Orta Çağ kültürünü deneyimleme fırsatı sundu.

Kapadokya&#x27;nın tarihi atmosferinde gerçekleştirilen panayır, ziyaretçilere Orta Çağ kültürünü deneyimleme fırsatı sundu. - Sputnik Türkiye
5/5
© Behçet Alkan

Kapadokya'nın tarihi atmosferinde gerçekleştirilen panayır, ziyaretçilere Orta Çağ kültürünü deneyimleme fırsatı sundu.

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