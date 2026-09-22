https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/kapadokyada-orta-cag-atmosferi-sovalyeler-urgup-sokaklarinda-1108937076.html
Kapadokya'da Orta Çağ atmosferi: Şövalyeler Ürgüp sokaklarında
Kapadokya'da Orta Çağ atmosferi: Şövalyeler Ürgüp sokaklarında
Sputnik Türkiye
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde dördüncüsü düzenlenen Orta Çağ Panayırı, dönemin kostümleri, el yapımı aksesuarları ve şövalye gösterileriyle ziyaretçileri geçmişe... 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T14:29+0300
2026-09-22T14:29+0300
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фото, fotoğraf, orta çağ, festival, fotoğraf
фото, fotoğraf, orta çağ, festival, fotoğraf
Kapadokya'da Orta Çağ atmosferi: Şövalyeler Ürgüp sokaklarında
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde dördüncüsü düzenlenen Orta Çağ Panayırı, dönemin kostümleri, el yapımı aksesuarları ve şövalye gösterileriyle ziyaretçileri geçmişe götürdü.
© Behçet Alkan
Ürgüp'ün Temenni Mahallesi'nde düzenlenen Orta Çağ Panayırı, yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırladı.
Ürgüp'ün Temenni Mahallesi'nde düzenlenen Orta Çağ Panayırı, yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırladı.
© Behçet Alkan
Katılımcılar, Orta Çağ dönemine ait kostümleriyle sokaklarda renkli görüntüler oluşturdu.
Katılımcılar, Orta Çağ dönemine ait kostümleriyle sokaklarda renkli görüntüler oluşturdu.
© Behçet Alkan
Etkinlik alanında dönemin günlük yaşamında kullanılan giysi, aksesuar ve çeşitli eşyalar sergilendi.
Etkinlik alanında dönemin günlük yaşamında kullanılan giysi, aksesuar ve çeşitli eşyalar sergilendi.
© Behçet Alkan
Zırhlı şövalyelerin dövüş gösterisi, panayırın dikkat çeken etkinlikleri arasında yer aldı.
Zırhlı şövalyelerin dövüş gösterisi, panayırın dikkat çeken etkinlikleri arasında yer aldı.
© Behçet Alkan
Kapadokya'nın tarihi atmosferinde gerçekleştirilen panayır, ziyaretçilere Orta Çağ kültürünü deneyimleme fırsatı sundu.
Kapadokya'nın tarihi atmosferinde gerçekleştirilen panayır, ziyaretçilere Orta Çağ kültürünü deneyimleme fırsatı sundu.