https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/hasan-atilla-ugurun-avukati-radyo-sputnikte-kamera-kayitlarini-anlatti-acil-durum-plani-yapmislardi-1108944800.html
Hasan Atilla Uğur’un avukatı Radyo Sputnik’te kamera kayıtlarını anlattı: ‘Acil durum planı yapmışlardı’
Hasan Atilla Uğur’un avukatı Radyo Sputnik’te kamera kayıtlarını anlattı: ‘Acil durum planı yapmışlardı’
Sputnik Türkiye
Avukat Özdemir, Uğur, Ataman ve Kozinoğlu’nun sağlık sorunlarına karşı bir acil durum planı yaptığını söyledi ve yaşananları adım adım anlattı. Kayıtlarda... 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T17:48+0300
2026-09-22T17:48+0300
2026-09-22T17:48+0300
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Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan avukat Adnan Özdemir, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmayı değerlendirdi. Müvekkili Hasan Atilla Uğur’un eski ifadesine yönelik itirazlarını anlatan Özdemir, savcılıkta izlediği kamera kayıtlarına dayanarak Kozinoğlu’nun rahatsızlandığı sırada koğuşta yaşananları aktardı.‘Hasan Atilla Uğur dosyanın açılmasından mutlu’Özdemir, Hasan Atilla Uğur’un Kaşif Kozinoğlu’nun 2011’deki ölümünü başından beri şüpheli bulduğunu söyledi. Uğur’un bu görüşünü mahkemeye ve kitabına da taşıdığını belirten Özdemir, dosyanın yeniden açılmasını memnuniyetle karşıladığını aktardı:‘Tanık ifadelerine ekleme yapılmış’Hasan Atilla Uğur’un o dönemki ifadesinde görevlilerinin sorumluluğu bulunmadığını belirten bir cümlenin Uğur’un bilgisi dışında eklendiğini savunan Özdemir, bununla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını aktardı:‘Kamera görüntülerinin tamamı yayınlanırsa gerçek görülür’Özdemir, savcılıkta izledikleri kamera görüntülerinin Hasan Atilla Uğur’un 2011’den bu yana verdiği ifadelerle uyumlu olduğunu savundu. Sosyal medyada çelişki olarak sunulan ayrıntıların soruşturmanın sonucunu etkilemeyeceğini belirten Özdemir, görüntülerin Uğur’un anlatımını destekleyen bölümlerinin kamuoyuna yansıtılmadığını öne sürdü:‘Kamera kayıtlarına göre görevliler yaklaşık 10 dakika gelmedi’Avukat Adnan Özdemir, Kaşif Kozinoğlu rahatsızlandığında Hasan Atilla Uğur ve koğuştakilerin yardım çağırmak için defalarca butona bastığını, kapıya tencere ve tavalarla vurduğunu belirtti. İzledikleri görüntülerde görevlilerin yaklaşık 10 dakika sonra geldiğini ifade eden Özdemir, kayıtların tamamı görüldüğünde Uğur’un önceki ifadesiyle uyumlu olduğunun anlaşılacağını söyledi:‘Işığın kapatılması olağan bir hareketti’Hasan Atilla Uğur’un ışığı kapattığı sırada koğuşun karanlık olduğu yönündeki haberlerin kamera görüntüleriyle örtüşmediğini söyleyen Özdemir, olayın gündüz saatlerinde yaşandığını ve Uğur’un mutfağa geçerken ışığı kapatıp masaya döndüğünde yeniden açtığını belirten Özdemir, bu davranışa şüpheli bir anlam yüklenemeyeceğini dile getirdi:‘Uğur, Ataman ve Kozinoğlu daha önce acil durum planı yapmıştı’Hasan Atilla Uğur’un sağlık sorunları nedeniyle koğuş arkadaşları Kaşif Kozinoğlu ve Hasan Ataman’la bir acil durum planı hazırladığını anlatan Özdemir, Kozinoğlu rahatsızlandığında bu plana göre Uğur’un dilaltı hapı verdiğini, Ataman’ın ise yardım çağırmak için butona bastığını aktardı:
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İsmet Özçelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
radyo, fetö, kaşif kozinoğlu, hasan atilla uğur
radyo, fetö, kaşif kozinoğlu, hasan atilla uğur
Hasan Atilla Uğur’un avukatı Radyo Sputnik’te kamera kayıtlarını anlattı: ‘Acil durum planı yapmışlardı’
Avukat Özdemir, Uğur, Ataman ve Kozinoğlu’nun sağlık sorunlarına karşı bir acil durum planı yaptığını söyledi ve yaşananları adım adım anlattı. Kayıtlarda, görevlilerin yaklaşık 10 dakika sonra geldiğinin görüldüğünü belirten Özdemir, Uğur’un eski ifadesine kendisine ait olmayan bir bölüm eklendiğini ve suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan avukat Adnan Özdemir, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmayı değerlendirdi. Müvekkili Hasan Atilla Uğur’un eski ifadesine yönelik itirazlarını anlatan Özdemir, savcılıkta izlediği kamera kayıtlarına dayanarak Kozinoğlu’nun rahatsızlandığı sırada koğuşta yaşananları aktardı.
‘Hasan Atilla Uğur dosyanın açılmasından mutlu’
Özdemir, Hasan Atilla Uğur’un Kaşif Kozinoğlu’nun 2011’deki ölümünü başından beri şüpheli bulduğunu söyledi. Uğur’un bu görüşünü mahkemeye ve kitabına da taşıdığını belirten Özdemir, dosyanın yeniden açılmasını memnuniyetle karşıladığını aktardı:
“Hasan Atilla Uğur bu durumu memnuniyetle, heyecanla karşıladı. Çünkü 2011’de bu vefat gerçekleştikten sonra hemen bu ikinci Ergenekon Davası diye nitelendirilen, komutanın kendisinin de kumpas neticesinde sanık yapıldığı davanın ilk duruşmasında hem sözlü hem de yazılı olarak bu ölümün olağan karşılanmayacağını, bunun şüpheli bir ölüm olduğunu ve soruşturulması gerektiğini mahkemeye bildirmişler.
Yine kendileri bu yargılama bittikten sonra da katıldığı programlarda bunu defalarca dile getirdiği gibi bunu sayın savcılığa da sunduk. 2018’de yazdığı ‘Dün, bugün, yarın’ isimli kitabın 135 ve 138. Sayfalar arasında, Kaşif Kozinoğlu başlığıyla açtığı bir bölümde, bu ölümün neden şüpheli olduğunu detaylarıyla anlatmış ve ‘Dileğim, bu soruşturmanın yeniden açılmasıdır’ diye beyanda bulunuyor kendisi.”
‘Tanık ifadelerine ekleme yapılmış’
Hasan Atilla Uğur’un o dönemki ifadesinde görevlilerinin sorumluluğu bulunmadığını belirten bir cümlenin Uğur’un bilgisi dışında eklendiğini savunan Özdemir, bununla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını aktardı:
“Hasan Atilla Uğur bu soruşturmaya şüpheli sıfatıyla dahil edildi. Biz bu soruşturmada tanık olarak bizim beyanımıza başvurulmasını dilerdik. Ancak şunu özellikle belirtmek isterim; Hasan Atilla Uğur dosyaya giren bir delil sebebiyle, görüntülerin incelenmesi sebebiyle, ortada bir şaibe var düşüncesiyle dosyaya şüpheli olarak eklenmedi. Savcılığın bize ifade ettiği ve ifademiz sırasında gördüğümüz, konuştuğumuz şuydu; 2011 yılında FETÖ tarafından kapatılmış bir soruşturma dosyası var. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı’nın yürüttüğü dosya 2011’de başlatılıp 2012’de alelacele kapatılıyor. Bu dosya kapsamında da tutuklandı kendisi. Bizce FETÖ etkisi ile üzeri kapatılmış olan o soruşturma dosyasına Hasan Atilla Uğur’un tanık sıfatıyla beyanı alınıyor. Müvekkil tutukluyken Başsavcı odasına çağrılıyor, o beyan bittiğinde beyanın bağlanan son cümlesine matbu olarak bir ifade yerleştirilmiş; burada cezaevi idaresinin ve tüm ilgili kişilerin, en alt kademesinden en üst kademesine kadar hiç kimsenin en ufak bir sorumluluğu yoktur, herkes görevini layıkıyla yerine getirmiştir, kimsenin bir ihmali yoktur gibi anlamsız, müvekkilin üslubuyla, diliyle bile uyumlu olmayacak şekilde ve aynısı hem Hasan Ataman’a hem Hasan Atilla Uğur’a kopyala yapıştır şekilde eklenmiş bir beyanın var olduğunu bu soruşturmada bize sorulunca öğrendik. Bugün soruşturmayı yürüten sayın savcı ‘O tarihte böyle söylemişsiniz. Ama bugün bu ölümün şüpheli olduğunu söylüyorsunuz. Bu çelişkinin nedenini açıklar mısınız?’ dedi. Biz şok olduk. Görmek istedik, ilgili kısmı gördük ve bu beyanın bize ait olmadığını söyledik. Suç duyurusunda bulunduk.”
‘Kamera görüntülerinin tamamı yayınlanırsa gerçek görülür’
Özdemir, savcılıkta izledikleri kamera görüntülerinin Hasan Atilla Uğur’un 2011’den bu yana verdiği ifadelerle uyumlu olduğunu savundu. Sosyal medyada çelişki olarak sunulan ayrıntıların soruşturmanın sonucunu etkilemeyeceğini belirten Özdemir, görüntülerin Uğur’un anlatımını destekleyen bölümlerinin kamuoyuna yansıtılmadığını öne sürdü:
“Kamera görüntülerine gelince; soruşturmada sayın savcı bize bu konuda bazı sorular yöneltti. Biz de sorduğu sorular ile ilgili görüntüleri izlemek istediğimizi ifade ettik. Kendisi de bize bu görüntüleri izletti. Gayet de memnun olduk. Çünkü müvekkilin bu soruşturmada verdiği ifade dilinin 2011’den bu yana istikrarlı bir şekilde anlatımlarının uyumlu olduğunu gördük. Sosyal medyada çelişki var diye ifade edilen hususlar aslında çelişki değil, sadece ‘sağ ayakla mı sol ayakla mı girdin?’ gibi soruşturmanın gidişatına ya da sonucuna etkisi olmayacak konularda ‘hatırlamıyorum. Aradan çok zaman geçti, ikisi de olabilir’ gibi beyan verdiğinde bunu maksatlı bir şekilde ‘Hatırlamadı. Kaçamak cevap verdi’ gibi aleyhe şüphe oluşturacak yorumlarla servis ettiklerini gördük. Kaldı ki iki ihtimal var: bu görüntüler için konuşuyorum. Ya tamamı medyaya servis edilmedi ya da maksatlı bir şekilde servis edilmesine rağmen Hasan Atilla’nın anlatımını doğrulayan diğer kısımlar söz konusu bile edilmiyor, anlatılmıyor.”
‘Kamera kayıtlarına göre görevliler yaklaşık 10 dakika gelmedi’
Avukat Adnan Özdemir, Kaşif Kozinoğlu rahatsızlandığında Hasan Atilla Uğur ve koğuştakilerin yardım çağırmak için defalarca butona bastığını, kapıya tencere ve tavalarla vurduğunu belirtti. İzledikleri görüntülerde görevlilerin yaklaşık 10 dakika sonra geldiğini ifade eden Özdemir, kayıtların tamamı görüldüğünde Uğur’un önceki ifadesiyle uyumlu olduğunun anlaşılacağını söyledi:
“Kaşif Kozinoğlu’nun rahatsızlandığı dakika Hasan Atilla’nın nasıl koğuştan hızlıca çıkıp aşağıya seslendiği, Hasan Ataman’ın çağrı butonuna bastığı, kendisinin hemen arkasına dönüp odada tekrar Kaşif Kozinoğlu’nu kontrol ettiği, ardından yine yaklaşık en fazla 1 dakika içerisinde tekrar koşarak merdivenlerden aşağı indiği, çağrı butonuna defalarca bastığı, kimse gelmeyince ortak alandaki açık mutfaktan ellerine aldıkları tencere ve tavalarla nasıl canhıraş bir şekilde demir kapıya vurduklarının hepsi görüntülerle sabit. Hasan Atilla 15 yıl önceki beyanında ‘En az 10 dakika görevliler gelmedi’ demişti. Gerçekten de izledik; 9 dakika 50 saniyeydi sanırım, yani 10 dakika kimsenin gelmediğini görüyoruz. Nitekim o güne dair bu koğuşta bulunanların ‘Cezaevinin yıkılacağı kadar yüksek bir sesle kapılara vurulduğunu duyduk. Herhalde birisine bir şey oldu endişesini yaşadık, anladık zaten’ dediğini anlatımlarından teyit edebiliyoruz zaten.
Soruşturmada bu dosyayı incelemeye ve evrak almaya ilişkin özel bir kısıtlama kararı var. Ama bu görüntüler ne yazık ki kısmi olarak servis edildi ya da tamamı servis edildiyse de kısmi olarak yayınlandığı için böyle bir durum ortaya çıkıyor. Soruşturma nihayete geldiğinde bu görüntülerin gizliliği kalmadığı ve aleni hale geldiğinde bizim anlatımlarımızın diğer görüntüler ve devamıyla da örtüştüğü ortaya çıkacak zaten.”
‘Işığın kapatılması olağan bir hareketti’
Hasan Atilla Uğur’un ışığı kapattığı sırada koğuşun karanlık olduğu yönündeki haberlerin kamera görüntüleriyle örtüşmediğini söyleyen Özdemir, olayın gündüz saatlerinde yaşandığını ve Uğur’un mutfağa geçerken ışığı kapatıp masaya döndüğünde yeniden açtığını belirten Özdemir, bu davranışa şüpheli bir anlam yüklenemeyeceğini dile getirdi:
“Bu işi biraz sulandırmaya, biraz da siyaset magazini haline getirmeye çalıştıkları için böyle manşetler attılar. Onun üzerine biz de açıklama gereği duyduk. Bir kere karanlık değil. Saat 16.18 civarı ve aydınlık. O sırada Kaşif Kozinoğlu ile Hasan Ataman avluda yürüyüş yapıyorlar. Sadece içeriyi çeken kameralar değil, avluyu çeken kamerayı da ayrı bir pencereden izledik. Güpegündüz, loş bile olmayacak şekilde karanlık olmadığını, aydınlık olduğunu görüyoruz zaten. Biz izledik bunu. Sayın Savcı da bunu müşade etti. ‘Bu sorumu yanlış anlamayın lütfen. Merak ettim, bir şey var mı diye merak ettim, sizden duymak istedim sadece’ dedi. Hep birlikte izlediğimiz için yorumluyoruz bu sırada.
Hasan Atilla Uğur mutfağa geçiyor. Kendisine bir şeyler hazırlayacak. O sırada salondaki ışığı kapatıyor ve mutfağa geçiyor. Diğer iki kişi zaten avluda yürüyüş yapıyorlar. Kendisine yiyecek bir şeyler hazırlıyor. Aradan sanırım bir 10-15 dakika geçiyor, sonra masaya geldiğinde tekrar ışığı açıyor ve hazırladığı şeyleri yiyor. Bu kadar. Yani gerekli olmadığı zaman ışığı kapatmış. Bunda bir şaibe varmış gibi algı yaratmak inanın dehşet verici. Olağan günlük hareketlerden farklı bir davranış görmüyoruz orada.”
‘Uğur, Ataman ve Kozinoğlu daha önce acil durum planı yapmıştı’
Hasan Atilla Uğur’un sağlık sorunları nedeniyle koğuş arkadaşları Kaşif Kozinoğlu ve Hasan Ataman’la bir acil durum planı hazırladığını anlatan Özdemir, Kozinoğlu rahatsızlandığında bu plana göre Uğur’un dilaltı hapı verdiğini, Ataman’ın ise yardım çağırmak için butona bastığını aktardı:
“Hasan Atilla Uğur’un o tarihte göğsünün sıkışması, tansiyon yüksekliği mevcut. O tarihte raporlu. 4 kez hastanede yatmış. Bu kayıtların hepsini biz dosyaya verdik. O tarihte Hasan Atilla Uğur’un yine yüksek tansiyon şikayetleri artıyor, göğsünde sıkışmalar çoğalıyor ve hastaneye götürülmek istediğini söylüyor. Ama cezaevi idaresi, o dönemki yönetim Silivri Devlet Hastanesi’ne göndermek istiyor. Hasan Atilla Uğur da kendi can güvenliğinden endişe ettiği için ve kendi ifadesiyle ‘Silivri Devlet Hastanesi FETÖ’nün karargâhı haline gelmiş adeta. Bütün yöneticiler, doktorlar FETÖ’cü olanlarla değiştirilmişti. Dolayısıyla ‘bir askeri hastaneye sevk edin’ diyor. Ancak cezaevi idaresi bunu uygun görmüyor. O tarihteki cezaevi hekimi de ‘şahsın talebi gibi daha donanımlı olan askeri hastaneye sevki uygundur’ diyor. Ancak ona rağmen bu sevk gerçekleştirilmiyor.
Kaşif Kozinoğlu ve Hasan Ataman Hasan Atilla Uğur’un başında sabaha kadar nöbetleşe bekliyorlar. Çünkü sağlık durumu hiç iyi değil, kendisini kötü hissediyor, koğuşunda dinleniyor. Bu 3 koğuş arkadaşı kendi arasında bir acil durum planı yapmış. Tansiyonu yükselirse hemen çağrı butonuna basıyoruz, birimiz dilaltı hapını veriyoruz, yardım çağırıyoruz.’ Bunu zaten kendi aralarında konuşmuşlar. Ancak ne var ki o akşam Kaşif Kozinoğlu bu rahatsızlığını dile getirince zaten 3 koğuş arkadaşının öncesinden oluşturduğu acil durumu planı gibi hareket ediyorlar. Kaşif Kozinoğlu Hasan Atilla Uğur’a ‘Ato’ diye sesleniyor. ‘Ato bana hemen dilaltı hapını ver’ diyor. Onu veriyor kendisine. Oradan Hasan Atilla Uğur Hasan Ataman’a sesleniyor. Hasan Ataman da çağrı butonuna basıyor.”