Hasan Atilla Uğur’un avukatı Radyo Sputnik’te kamera kayıtlarını anlattı: ‘Acil durum planı yapmışlardı’

“Hasan Atilla Uğur bu durumu memnuniyetle, heyecanla karşıladı. Çünkü 2011’de bu vefat gerçekleştikten sonra hemen bu ikinci Ergenekon Davası diye nitelendirilen, komutanın kendisinin de kumpas neticesinde sanık yapıldığı davanın ilk duruşmasında hem sözlü hem de yazılı olarak bu ölümün olağan karşılanmayacağını, bunun şüpheli bir ölüm olduğunu ve soruşturulması gerektiğini mahkemeye bildirmişler.

Yine kendileri bu yargılama bittikten sonra da katıldığı programlarda bunu defalarca dile getirdiği gibi bunu sayın savcılığa da sunduk. 2018’de yazdığı ‘Dün, bugün, yarın’ isimli kitabın 135 ve 138. Sayfalar arasında, Kaşif Kozinoğlu başlığıyla açtığı bir bölümde, bu ölümün neden şüpheli olduğunu detaylarıyla anlatmış ve ‘Dileğim, bu soruşturmanın yeniden açılmasıdır’ diye beyanda bulunuyor kendisi.”