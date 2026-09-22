Eğitim-İş Genel Sekreteri Seher Ergin: Aile bütünlüğü boş norm hesabına indirgenemez

“Bir mazeret ataması bekleyen binlerce öğretmen için bir süreç işliyor. Aşama dediğiniz aslında bizim kaydedebildiğimiz herhangi bir aşama yok. Süreç boyunca ne yazık ki bakanlığın plansızlığı dolayısıyla öğretmen atamaları konusu sendikamızın her an gündeminde oluyor. Eğitim sistemimizin en temel sorunlarından biri bugün öğretmenlerin atama, yer değiştirme ve çalışma koşullarında yaşadığı belirsizliklerdir. Biz Eğitim-İş olarak süreç boyunca sorunları yalnızca konuşmuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'na bu sorunlar konusunda sürekli olarak resmi başvurular yaptık. Bakanlık yetkilileriyle doğrudan görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmelerde bizzat ben de vardım. Mayıs-Haziran döneminde il içi ve il dışı atamalar oluyor. Ama o dönemde yapılması gereken atamalarda görüyoruz ki kıdem yılı, derecesi, puanı her ne kadar yüksek olursa olsun öğretmenlerimiz il içinde yer değiştiremeyebiliyor. Emeklilikten boşalan kadrolarımız mesela boş gösterilmeyebiliyor. Bugüne kadar Ekim-Kasım ayında hesaplanan norm güncellemeleri bu yıl öğrenci kayıtları alınmadan Ağustos ayında gerçekleştirildi. Okul müdürleri nüfus kayıtları verilerine göre okula yapılabilecek öğrenci kayıtlarını hesaplayarak kendilerince öğretmenlerin norm fazlası ya da norm açığını gösterdi. Fakat Ağustos ayının ikinci yarısında yapılan kayıtlarda gördük ki okul müdürünün tahmin ettiği, nüfus verilerinin gösterdiği kadar öğrenci kaydı olmadı. Öğretmen orada norm fazlası durumuna düştü. Bir diğer sorunumuz da bütün bu atamalar konusunda bugün neredeyse 1 milyon öğretmenimiz atama bekliyor ve atanamıyor. Bir yandan da emeklilik şartlarının iyileşmesini bekleyen öğretmenlerimiz var. Bakanlığın asıl çözmesi gereken sorun, öğretmenlerin emeklilik koşullarının iyileştirilmesidir en temelde. Bir diğeri de tasarruf tedbirleri. Sınıf mevcutlarını 30'da tutuyorlar. Halbuki bu mevcutların artık 20 ve altına düşmesi gerekiyor.”