https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/egitim-is-genel-sekreteri-seher-ergin-aile-butunlugu-bos-norm-hesabina-indirgenemez-1108929427.html
Eğitim-İş Genel Sekreteri Seher Ergin: Aile bütünlüğü boş norm hesabına indirgenemez
Eğitim-İş Genel Sekreteri Seher Ergin: Aile bütünlüğü boş norm hesabına indirgenemez
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, Eğitim-İş Genel Sekreteri Seher Ergin oldu. Öğretmenlerin mazeret... 22.09.2026, Sputnik Türkiye
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Öğretmenlerin atama, yer değiştirme ve çalışma koşullarında yaşadığı belirsizlikler sürerken, aile birliği ve sağlık mazereti nedeniyle tayin bekleyen binlerce öğretmenin talepleri yeniden gündemde. Eğitim sendikaları, mazeret tayinlerinde ataması gerçekleşmeyen öğretmenler için il ve ilçe emri uygulamasının hayata geçirilmesini istiyor.Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Eğitim-İş Genel Sekreteri Seher Ergin, mazeret atamalarında herhangi bir ilerleme kaydedilemediğini belirterek öğretmenlerin sorunlarını Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde gündeme taşıdıklarını söyledi.Ergin, şöyle konuştu:“Aile bütünlüğü boş norm hesabına indirgenemez”
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Güçlü Özgan
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Güçlü Özgan
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radyo sputnik, radyo, radyo, eğitim-i̇ş, milli eğitim bakanlığı (meb)
radyo sputnik, radyo, radyo, eğitim-i̇ş, milli eğitim bakanlığı (meb)
Eğitim-İş Genel Sekreteri Seher Ergin: Aile bütünlüğü boş norm hesabına indirgenemez
Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, Eğitim-İş Genel Sekreteri Seher Ergin oldu. Öğretmenlerin mazeret tayinlerinde yaşadığı sorunlara dikkat çeken Ergin, “Aile bütünlüğü boş norm hesabına indirgenemez” dedi.
Öğretmenlerin atama, yer değiştirme ve çalışma koşullarında yaşadığı belirsizlikler sürerken, aile birliği ve sağlık mazereti nedeniyle tayin bekleyen binlerce öğretmenin talepleri yeniden gündemde. Eğitim sendikaları, mazeret tayinlerinde ataması gerçekleşmeyen öğretmenler için il ve ilçe emri uygulamasının hayata geçirilmesini istiyor.
Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Eğitim-İş Genel Sekreteri Seher Ergin, mazeret atamalarında herhangi bir ilerleme kaydedilemediğini belirterek öğretmenlerin sorunlarını Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde gündeme taşıdıklarını söyledi.
“Bir mazeret ataması bekleyen binlerce öğretmen için bir süreç işliyor. Aşama dediğiniz aslında bizim kaydedebildiğimiz herhangi bir aşama yok. Süreç boyunca ne yazık ki bakanlığın plansızlığı dolayısıyla öğretmen atamaları konusu sendikamızın her an gündeminde oluyor. Eğitim sistemimizin en temel sorunlarından biri bugün öğretmenlerin atama, yer değiştirme ve çalışma koşullarında yaşadığı belirsizliklerdir. Biz Eğitim-İş olarak süreç boyunca sorunları yalnızca konuşmuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'na bu sorunlar konusunda sürekli olarak resmi başvurular yaptık. Bakanlık yetkilileriyle doğrudan görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmelerde bizzat ben de vardım. Mayıs-Haziran döneminde il içi ve il dışı atamalar oluyor. Ama o dönemde yapılması gereken atamalarda görüyoruz ki kıdem yılı, derecesi, puanı her ne kadar yüksek olursa olsun öğretmenlerimiz il içinde yer değiştiremeyebiliyor. Emeklilikten boşalan kadrolarımız mesela boş gösterilmeyebiliyor. Bugüne kadar Ekim-Kasım ayında hesaplanan norm güncellemeleri bu yıl öğrenci kayıtları alınmadan Ağustos ayında gerçekleştirildi. Okul müdürleri nüfus kayıtları verilerine göre okula yapılabilecek öğrenci kayıtlarını hesaplayarak kendilerince öğretmenlerin norm fazlası ya da norm açığını gösterdi. Fakat Ağustos ayının ikinci yarısında yapılan kayıtlarda gördük ki okul müdürünün tahmin ettiği, nüfus verilerinin gösterdiği kadar öğrenci kaydı olmadı. Öğretmen orada norm fazlası durumuna düştü. Bir diğer sorunumuz da bütün bu atamalar konusunda bugün neredeyse 1 milyon öğretmenimiz atama bekliyor ve atanamıyor. Bir yandan da emeklilik şartlarının iyileşmesini bekleyen öğretmenlerimiz var. Bakanlığın asıl çözmesi gereken sorun, öğretmenlerin emeklilik koşullarının iyileştirilmesidir en temelde. Bir diğeri de tasarruf tedbirleri. Sınıf mevcutlarını 30'da tutuyorlar. Halbuki bu mevcutların artık 20 ve altına düşmesi gerekiyor.”
“Aile bütünlüğü boş norm hesabına indirgenemez”
“Bu bizim kanayan yaramız, mazeret tayinlerinde il ve ilçe emrinin uygulanmaması. Senede iki kez yapılıyor, hem Ağustos hem Ocak aylarında. Senede iki kez mazeret tayinlerinde öğretmenlerimiz eş durumu ya da sağlık mazereti olsa dahi ne yazık ki atanacak yer bulamıyor illerde. Eş durumu nedeniyle ailesinden ayrı yaşayan, sağlık nedeniyle bulunduğu yerde kalamayan öğretmenlerimiz, aslında bir şekilde kontenjan yetersizliği gerekçesiyle mağdur ediliyor. Bakanlık 'Kontenjan yetersizliği var' diyor. Bizler Eğitim-İş olarak diyoruz ki aile bütünlüğü boş norm hesabına indirgenemez. Sağlıkta 'Seni atayamıyorum, orada benim normum yok' diyemez çünkü yaşam hakkı devreye giriyor. Bu nedenle mazeret tayinlerinde ataması gerçekleşmeyen tüm öğretmenler için il emri uygulamasının hayata geçirilmesini talep ediyor öğretmenlerimiz. Bizler de onların sesi olmaya çalışıyoruz. Özellikle büyük şehirlerde ve geniş coğrafi alanlara sahip illerde yalnızca il emri yeterli olmuyor. Bir öğretmeni il merkezine atayıp ailesinden yüzlerce kilometre uzağa bırakmak aile birliği sorununu çözmek anlamına gelmiyor. Ya da sağlığı dolayısıyla bir ile atayıp yüzlerce kilometre yol yapmasını istemek aslında o sorunun çözümü değil.Milli Eğitim Bakanı bu hafta bizzat açıkladı. Bu yıl il emri verilmeyeceğini duyurdu ve mazereti bulunan binlerce eğitim emekçisi aileleriyle birlikte bir kez daha mağdur edilmiş oldu.”