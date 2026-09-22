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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/cumhurbaskani-erdogan-egitim-camiamiza-gecmis-olsun-dileklerimi-iletiyorum-1108946456.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen ve 11 kişinin yaralandığı okul saldırısı olayına ilişkin geçmiş olsun mesajı... 22.09.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
recep tayyip erdoğan
ak parti
okul
saldırı
saldırı girişimi
silahlı saldırı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Manisa'daki okul saldırısı hakkında bir paylaşım yaptı.Paylaşımında olayın ilgili birimler tarafından titizlikle soruşturulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/cumhurbaskani-erdogan-bm-veto-hakki-ve-daimi-uyelik-kalksin-1108923650.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, okul, saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı
recep tayyip erdoğan, ak parti, okul, saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

18:38 22.09.2026 (güncellendi: 18:39 22.09.2026)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen ve 11 kişinin yaralandığı okul saldırısı olayına ilişkin geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Manisa'daki okul saldırısı hakkında bir paylaşım yaptı.
Paylaşımında olayın ilgili birimler tarafından titizlikle soruşturulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
Bu sabah Manisa’mızın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda yaralanan 11 evladımıza, bu elim hadiseden etkilenen tüm yavrularımıza, ailelerine, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu müessif hadise, ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz, gereken tüm tedbirleri almaktadır. Milletimize geçmiş olsun.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
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