https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/baris-pehlivan-gercekten-o-kadar-korktum-ki-1108949154.html

Barış Pehlivan: Gerçekten o kadar korktum ki...

Barış Pehlivan: Gerçekten o kadar korktum ki...

Sputnik Türkiye

Barış Pehlivan, Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevine gönderilmesine neden olan “koz.doc” belgesinin kumpas kapsamında bilgisayarına yerleştirildiğini söyledi... 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T20:54+0300

2026-09-22T20:54+0300

2026-09-22T20:54+0300

fethi̇ yilmaz’la yazi-yorum

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kaşif kozinoğlu

silivri cezaevi

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Gazeteci Barış Pehlivan, Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevine girmesine neden olan “koz.doc” isimli belgeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pehlivan, kendi bilgisayarlarına sahte ve gizli belgelerin yerleştirildiğini, Kozinoğlu'nun söz konusu belgelere erişmesinin mümkün olmadığını belirterek, MİT tarafından hazırlanan bir raporun da dava dosyasına konulduğunu söyledi.Fethi Yılmaz'la Yazı-Yorum programına konuk olan Pehlivan, Kozinoğlu'nun tutuklanmasına neden olan belgelerden birinin kendi bilgisayarında bulunduğunu anlattı.Pehlivan şunları söyledi:“MİT raporu Kozinoğlu'nu aklayan bir rapordur”Pehlivan, bilgisayarlarına MİT, Genelkurmay Başkanlığı ve Emniyet'e ait olduğu belirtilen gizli belgelerin de yüklendiğini ifade ederek, bu belgelerin Kozinoğlu ile ilişkilendirilmeye çalışıldığını şu sözlerle anlattı:“Ya bu adamın ölümünü de bize yamarlar diye korkuyorsun”Kozinoğlu'nun cezaevinde hayatını kaybetmesinin kendisinde korku yarattığını anlatan Pehlivan, kendisi ve Barış Terkoğlu'nun da Silivri Cezaevi'nde 19 ay tutuklu kaldığını söyledi:“Kozinoğlu'nun cezaevine nasıl sokulduğu üzerine tartışmamız gerekiyor”Pehlivan, Kuddusi Okkır ve Ali Tatar'ın yaşadıklarını da hatırlatarak, Kozinoğlu'nun cezaevine götürülme sürecinin ayrıca ele alınması gerektiğini şöyle anlattı:“Daha kapsamlı konuşmamız gerekiyor”Pehlivan, Ergenekon soruşturması ve bu süreçte hayatını kaybeden bazı isimlere ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu.

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2026

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

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