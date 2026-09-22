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Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü: Ümitcan Uygun'a hapis cezası
Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü: Ümitcan Uygun'a hapis cezası
Sputnik Türkiye
Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada Ümitcan Uygun'a 4 yıl hapis cezası verilirken, eziyet suçundan beraat etti. 22.09.2026, Sputnik Türkiye
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Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un yargılandığı davada karar çıktı.Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Uygun, son savunmasında suçsuz olduğunu belirterek beraatini talep etti. Esen'in annesi Hatun Esen ise sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.Müşteki avukatı Umur Yıldırım, Uygun'un üst sınırdan cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını istedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin Esen'i intihara teşvik ettiğine ilişkin herhangi bir mesaj bulunmadığını savundu.Mahkeme, Ümitcan Uygun'u 'intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırırken, 'eziyet etme' suçundan beraatine hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/aleyna-cakirin-olumune-iliskin-davada-sanik-umitcan-uygun-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1105589354.html
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aleyna çakır, sema esen, ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni, ölüm oranı, şüpheli ölüm
aleyna çakır, sema esen, ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni, ölüm oranı, şüpheli ölüm

Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü: Ümitcan Uygun'a hapis cezası

17:07 22.09.2026 (güncellendi: 17:25 22.09.2026)
© AAÜmitcan Uygun
Ümitcan Uygun - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
© AA
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Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada Ümitcan Uygun'a 4 yıl hapis cezası verilirken, eziyet suçundan beraat etti.
Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un yargılandığı davada karar çıktı.
Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Uygun, son savunmasında suçsuz olduğunu belirterek beraatini talep etti. Esen'in annesi Hatun Esen ise sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.
Müşteki avukatı Umur Yıldırım, Uygun'un üst sınırdan cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını istedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin Esen'i intihara teşvik ettiğine ilişkin herhangi bir mesaj bulunmadığını savundu.
Mahkeme, Ümitcan Uygun'u 'intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırırken, 'eziyet etme' suçundan beraatine hükmetti.
Esra Hankulu'nun komşusu konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2026
TÜRKİYE
Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin davada sanık Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu
8 Mayıs, 12:33
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