https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/aleyna-cakirin-supheli-olumu-umitcan-uyguna-hapis-cezasi-1108942847.html

Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü: Ümitcan Uygun'a hapis cezası

Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü: Ümitcan Uygun'a hapis cezası

Sputnik Türkiye

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada Ümitcan Uygun'a 4 yıl hapis cezası verilirken, eziyet suçundan beraat etti. 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T17:07+0300

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Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un yargılandığı davada karar çıktı.Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Uygun, son savunmasında suçsuz olduğunu belirterek beraatini talep etti. Esen'in annesi Hatun Esen ise sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.Müşteki avukatı Umur Yıldırım, Uygun'un üst sınırdan cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını istedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin Esen'i intihara teşvik ettiğine ilişkin herhangi bir mesaj bulunmadığını savundu.Mahkeme, Ümitcan Uygun'u 'intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırırken, 'eziyet etme' suçundan beraatine hükmetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/aleyna-cakirin-olumune-iliskin-davada-sanik-umitcan-uygun-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1105589354.html

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