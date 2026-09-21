“Suudilerin ’11 Eylül yaratma’ çabası boşa çıktı”

“Yaşananları Sana hükümeti ve Ensarullah Hareketi açısından iki başlıkta değerlendirmek gerek. Kendi özel durumları var ve bölgesel gelişmeler söz konusu. Suudi Arabistan ile devam eden bir çatışma süreci söz konusuydu. Ateşkes sürecinde sözler verildi ancak Ensarullah’a verilen bu sözler yerine getirilmedi. Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında bir kriz olmuştu ve Suudiler Birleşik Arap Emirlikleri’ne ultimatom vermişti. Diğer tarafın da yani Aden hükümetinin de Suudilerle hareket ettiğini söylememiz lazım. Ensarullah, kendi öznel durumuyla ilgili olarak sanırım zamanın geldiğini ve bu zamanlamanın iyi olduğunu düşünerek harekete geçti. Suudi Arabistan yarımadası tarafına baktığımızda orada da gelgitler yaşandığını görmüştük. Ancak Hudeyde Limanı’nı aldıktan sonra Ensarullah önemli bir yeri ele geçirmiş oldu. Sonrasında da İran meselesi geldi. Hürmüz tarafı da Suudiler için rahat bir yer olmayınca doğu ve batı boru hattıyla Kızıldeniz’e yöneldiler. Bu bir süredir devam ediyordu ve Ensarullah engel olmuyordu. Ancak ABD’nin İran ile devam ettirdiği bu süreçte sürekli zamana oynaması ve birbirine çelişik birtakım politikalar ve fiiliyata yer verilmiş olması, Suudi Arabistan’ın da sözleri yerine getirmemiş olması Ensarullah’ı harekete geçirdi. Kızıldeniz’in tamamını kontrol altına aldılar. Babülmendeb’in hemen ağzında yer alan ada geçidi ikiye bölüyor ve Cibuti’ye yakın. Cibuti’de ABD’nin ve diğer bazı devletlerin üsleri var. Ensarullah Hareketi Amerikan üssüne de 30 kilometre yaklaşmış oldu. Suudi Arabistan’ın petrol akışını da engellediği için Suudiler ABD ve İsrail’in İran’a dönük saldırısında önemli bir bileşen halinde. ABD-İsrail ve dünya piyasaları nezdinde de zorlanabilecek bir bileşen. Amerika’nın İran’a dönük politikalarını da etkileyebilecek bir bileşen. Bu bileşen de Ensarullah’ın yeniden hedefine girdi. Şu an böyle bir hamle yaptılar ve bu da etkili oldu gibi görünüyor.”