Prof. Dr. Yalçın Karatepe: Bana izin verseler 10 dakikada bulurum!
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları İktisatçı Akademisyen Prof. Dr. Yalçın Karatepe ve Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak anlattı oldu.
Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, SPK tarafından tasfiyeye sokulan Tera'yı şikayet ettiği için geçmişte 2 defa gözaltına alındığını açıkladı. Radyo Sputnik yayınına bağlanan Başak, şunları söyledi:
Çok kuvvetli muhtemel benim düşüncem öyle. Çok da yoğun araştırdığınız, takip ettiğinizi de biliyorum.Kara para ihtimali Çok yüksek. Bir kere bakın, burada kazanılan paralar zaten kara para. O piyasa dolandırıcılığından şu anda şey yürütülüyor ya, bunun arkasında piyasa dolandırıcılığından başka birçok şey de çıkacak.Birçok dolandırıcılıklar da çıkacak. Bunların hepsi zaten kara para. En az 4-5 defa paylaştım.Eğer DDK, yani devlet denetleme kurumuna göre verilsin, 15 gün içerisinde BDDK, MASAK ve STK koordinasyonunda 15 gün içerisinde kimin ne aldığı, ne verdiği, kimlerin bu paraların nereye gittiği 15 gün içerisinde bu tablo çıkartılır. Zaten bunlar bilinmeyen değil ki Mustafa Bey. Belki en az üzülmesi gerekenlerden birisiniz çünkü çok uyardınız.Bu yüzden gözaltına alındınız. En son konuştuğumuzda, yayına sizi aldığımda o torununuzun önünde yaşatılanlar sırf bugünler olmasın diyeydi. Ben torunumun yanında ilk gözaltı işlemine tabi tutulmuştum.Kasım 2025'te. Beni şikayet eden kişi de tam torunumun yaş günü olan 19 Eylül'de gözaltına alındı. Bu tesadüf mü, ilahi adalet mi, böyle bir şey gerçekleşti.Çok uyardık, çok geliyor dedik, tedbir alın dedik, önlem alın dedik ama nedense bu konularda hiçbir önlem alınmadı. Hatta biliyoruz, farkındayız demiş olmalarına rağmen bu önlemler alınmadı. Uluslararası arenada Türkiye'nin itibarının bu kadar sarsıldığı sermaye piyasası işlemleriyle ilgili söylüyorum.Bu kadar çok yüksek mağdurun yaratıldığı, bakın nereden baksanız aileleriyle birlikte bugün yaklaşık 5 milyon mağdurdan bahsediyoruz. 5 milyon mağdurdan bahsediyoruz ve bu kadar da otoritenin biliyoruz, görüyoruz, farkındayız demiş olmalarına rağmen bu felaket ve bu büyük tahrip edici tablo ortaya çıktı. Gücümüz ölçüsündeki çok gücümüz var, biz de bunları yapardık ama yapmayız.Ahlak meselesi demişti. Çok doğru ama istese de yapamazdı zaten. Neden? Çünkü yukarılardan siyasi ve bürokratik olarak çok büyük destekler almadan bu organize işlemlerin Türkiye'nin sermaye piyasası tarihinde bir ilktir bakın.İlk defa bu kadar yüksek tahribat yaratan bir tabloyla karşılaşıyoruz. Yaklaşık işte 5 milyon kişiyi etkileyen ve 86 milyonu da dolaylı olarak etkileyecek olan, Cumhuriyet tarihinde de sayılıdır tahribat yaratan olaylardan bir tanesidir bu. Dolayısıyla çok yüksek mevkilerden destek görmeden, onların yol açması gerçekleşmeden bu tür işlemler uzun süre, ki çok uzun süre devam etti yaklaşık 3-4 yıllık bir dönemden bahsediyoruz.Bu şekilde devam edemezdi, mümkün değil. Onun için yapılması gereken en önemli iş bu kişilere bu işlemleri yapması için kimler destek verdi, kimler görmezden geldi. Şimdi evet herkes başta SPK'yı ondan sonra BDDK'yı suçluyor ama yani evet onların da çok tabii ki suçu var fakat ben baştan itibaren SPK'nın, özellikle SPK'nın görevini yapmasının engellendiğini, set çekildiğini düşünenlerdenim.
Gün geçtikçe daha da büyüyen fon vurgununda her gün yeni bir ayrıntı gündemi belirliyor. Vurgundan önce gerekli yerlerin neden denetlenmediği, kimlere yol verildiği ve 2021’den 2025’e kadar vurgunu asıl yapan 12 kişinin kim olduğu merak konusu. İktisatçı Akademisyen Prof. Dr. Yalçın Karatepe, canlı yayında şu açıklamaları yaptı:
SPK'nın açıklaması gerekiyor. Bunların kayıtlarının tamamı merkezi kayıt kuruluşunda Takas Bank'ta saklanıyor.Kim işlemi yaptı, bu fonun kurucuları kim, uzun süre elinde bulunduranlar kim, daha sonra halka açıldıktan sonra alıp satanlar kim. Hem o 12 kişinin kim olduğu tespit edilebilir. Gazine ve Maliye Bakanı'nın geçen Kasım ayında açıklaması vardı biliyorsunuz.Manifestasyonlar yapılıyor, biliyoruz diye çok net söylüyor. Bence özellikle o açıklamanın yapılmasından geçen haftaya kadar olan süre içerisinde. Onlardan kimin çıktığının ve hangi miktarda parayla çıktığını, ben küçük yatırımcıları kastetmiyorum.Kirasını yatırmıştır, 3 gün sonra çıkmıştır, onlar değil ama büyük ihtarda işlem yapanların kim olduğunda tespit edilmesi gerekir. Acaba bir takım insanların paralarının bu sistemden çıkmasına izin vermek için mi gecikildi? Eğer öyle bir durum var ise şimdiye kadar bu fondan yüklü miktarda satışı yaparak çıkanlar kimlerdir? Bu çıkışı yapanların iktidarla ilişkileri ya da bağlantıları nelerdir? Bunların da tespit edilmesi ve bunlara yönelik işlemlerin de yapılmasının ben önemli olduğunu düşünüyorum. Giriş yapanlar çıkarken girdikleri paranın kaç katı parayla çıktıklarının tespit edilmesi.Ve özellikle yüksek tutarlı işlem yapanların da bu süreçte bence mağdur olan küçük yatırımcının kayıtlarını telafi etmek için bu zararların onlara da rücu edilmesi. Onların mal varlıklarına tedbir konulması, onlar hakkında yasal işleme yapılması gerekir diye düşünüyorum. Bahsettiğimiz rakamları topladığımız zaman kabaca 41 milyon dolar gibi bir tutara denk geliyor.41 milyon dolar bizim gibi insanlar için oldukça büyük bir para. Ömrü hayatımızda ekranların dışında başka hiçbir yerde göremeyeceğimiz bir şey. Ama ortaya çıkan toplam zararla ilişkilendirdiğimiz zaman 20 milyar doların üzerinde bir kayıp olduğu konusunda... 24,5 milyar dolar da 511 bin yatırımcı.Şimdi 20 milyar esas alacak olsak yani hesaplaması kolay olması açısından söylüyorum. Bu yurt dışına sansür edilen para bu 20 milyarlık kaybın %1'inin 4'te 1'i. Yani %0,25'i kadar.Evet yurt dışına para götürülmesi bir şeyler işaret edilmez. Giden para o kadar küçük ki ortaya çıkan zarar karşılığında. Geri kalan para nerede? Kimlerin hesaplarında? Hangi kanallar üzerinden nerelere taşındı? Bunların da araştırılması gerekir diye düşünüyorum.Bunların her birinin kaydı çok fazla uğraşmadan, çok fazla bir zaman kaybetmeden hemen öğrenilecek bir şey mi? Elbette bana izin versinler 10 dakika içerisinde kimlerin olduğunu söyleyeyim. Veri tabanına açsınlar hemen 10 dakikada görelim. Bunu kayıt dışı olma ihtimali var mı? Hayır çünkü bu fonlarda işlem yapabilmeniz için sistem içerisinde bulunmanız gerekir.Nasıl parayı sokup çıkacaksınız ki başka türlü?