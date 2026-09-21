Prof. Dr. Yalçın Karatepe: Bana izin verseler 10 dakikada bulurum!

Çok kuvvetli muhtemel benim düşüncem öyle. Çok da yoğun araştırdığınız, takip ettiğinizi de biliyorum.Kara para ihtimali Çok yüksek. Bir kere bakın, burada kazanılan paralar zaten kara para. O piyasa dolandırıcılığından şu anda şey yürütülüyor ya, bunun arkasında piyasa dolandırıcılığından başka birçok şey de çıkacak.Birçok dolandırıcılıklar da çıkacak. Bunların hepsi zaten kara para. En az 4-5 defa paylaştım.Eğer DDK, yani devlet denetleme kurumuna göre verilsin, 15 gün içerisinde BDDK, MASAK ve STK koordinasyonunda 15 gün içerisinde kimin ne aldığı, ne verdiği, kimlerin bu paraların nereye gittiği 15 gün içerisinde bu tablo çıkartılır. Zaten bunlar bilinmeyen değil ki Mustafa Bey. Belki en az üzülmesi gerekenlerden birisiniz çünkü çok uyardınız.Bu yüzden gözaltına alındınız. En son konuştuğumuzda, yayına sizi aldığımda o torununuzun önünde yaşatılanlar sırf bugünler olmasın diyeydi. Ben torunumun yanında ilk gözaltı işlemine tabi tutulmuştum.Kasım 2025'te. Beni şikayet eden kişi de tam torunumun yaş günü olan 19 Eylül'de gözaltına alındı. Bu tesadüf mü, ilahi adalet mi, böyle bir şey gerçekleşti.Çok uyardık, çok geliyor dedik, tedbir alın dedik, önlem alın dedik ama nedense bu konularda hiçbir önlem alınmadı. Hatta biliyoruz, farkındayız demiş olmalarına rağmen bu önlemler alınmadı. Uluslararası arenada Türkiye'nin itibarının bu kadar sarsıldığı sermaye piyasası işlemleriyle ilgili söylüyorum.Bu kadar çok yüksek mağdurun yaratıldığı, bakın nereden baksanız aileleriyle birlikte bugün yaklaşık 5 milyon mağdurdan bahsediyoruz. 5 milyon mağdurdan bahsediyoruz ve bu kadar da otoritenin biliyoruz, görüyoruz, farkındayız demiş olmalarına rağmen bu felaket ve bu büyük tahrip edici tablo ortaya çıktı. Gücümüz ölçüsündeki çok gücümüz var, biz de bunları yapardık ama yapmayız.Ahlak meselesi demişti. Çok doğru ama istese de yapamazdı zaten. Neden? Çünkü yukarılardan siyasi ve bürokratik olarak çok büyük destekler almadan bu organize işlemlerin Türkiye'nin sermaye piyasası tarihinde bir ilktir bakın.İlk defa bu kadar yüksek tahribat yaratan bir tabloyla karşılaşıyoruz. Yaklaşık işte 5 milyon kişiyi etkileyen ve 86 milyonu da dolaylı olarak etkileyecek olan, Cumhuriyet tarihinde de sayılıdır tahribat yaratan olaylardan bir tanesidir bu. Dolayısıyla çok yüksek mevkilerden destek görmeden, onların yol açması gerçekleşmeden bu tür işlemler uzun süre, ki çok uzun süre devam etti yaklaşık 3-4 yıllık bir dönemden bahsediyoruz.Bu şekilde devam edemezdi, mümkün değil. Onun için yapılması gereken en önemli iş bu kişilere bu işlemleri yapması için kimler destek verdi, kimler görmezden geldi. Şimdi evet herkes başta SPK'yı ondan sonra BDDK'yı suçluyor ama yani evet onların da çok tabii ki suçu var fakat ben baştan itibaren SPK'nın, özellikle SPK'nın görevini yapmasının engellendiğini, set çekildiğini düşünenlerdenim.