Otomobilin gücü mü, pilotun yeteneği mi? Türk pilot tartışmayı bitirdi
Serhat Ayan
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Milli Sporcu Ali Türkkan, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda Türkiye adına bir ilki gerçekleştirerek şampiyonluğa ulaştı. Türkkan, başarıya giden süreçte pilotajın yanı sıra doğa, parkur şartları, takım çalışması ve otomobilin performansıyla mücadele ettiklerini söyledi.
Milli Sporcu ve Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda elde ettiği şampiyonluğun Türkiye adına bir ilk olduğunu belirtti. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi programına konuk olan Türkkan, şampiyonluğa uzanan süreci ve ralli sporunun zorluklarını anlattı.
Türkkan, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda elde ettiği şampiyonluğun Türkiye adına ilk olduğunu belirterek, başarının devamının gelmesini umduğunu söyledi:
“Bu başarı Dünya Gençler Ralli Şampiyonluğu'dur. Söylediğiniz gibi ilktir. Ama umarım tek olarak kalmayacaktır. En azından şu an ilk ve tek diyebiliriz. Dünya Ralli Şampiyonası'nda 5 yarış üzerinden organize edilen Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nın 5 yarışının ikisini kazandık. Son yarışta da podyumdaydık. Bu sayede puan avantajıyla Dünya Şampiyonluğu'nu kazanan ekip olduk.”
“Geçen sene şampiyonluğu ufak bir hatayla kaçırdık”
Türkkan, aynı klasmanda 2024 ve 2025 yıllarında dünya üçüncülüğü elde ettiklerini, geçen sezon ise şampiyonluğu son yarışta kaybettiklerini anlattı:
“Tabii iki senedir, aslında 2024 ve 2025'te dünya üçüncülüğümüz var aynı klasmanda. Geçen sene de son yarışa şampiyon adayı olarak gitmiştik. Ama ufak bir hatayla şampiyonluğu kaçırmıştık. Bu sene aynı hatayı yapmadık. Bu sene oyunu daha iyi kurduk diyelim ve şampiyonluğu kazandık.”
“Gençler Şampiyonası'nda herkes aynı otomobille yarışıyor”
Türkkan, Gençler Şampiyonası'nda tüm pilotların aynı otomobille yarışmasının, pilotlar arasındaki farkın daha belirgin şekilde ortaya çıkmasını sağladığını şu sözlerle ifade etti:
“Diğer klasmanlarda farklı otomobil markaları farklı özellikleriyle öne çıkıyor. İşte bir tanesinin düzlük hızı çok iyi, hızlı yarışlarda öne çıkıyor. Diğerinin yol tutuşu iyi, asfalt yarışlarda öne çıkıyor ve sıralamalar zaman zaman pilottan bağımsız olarak otomobilin avantajına göre değişebiliyor.
Ancak Gençler Şampiyonası'nda bu olmasın, her şey eşit olsun, sonucu belirleyen tek faktör pilotların hızları ve onların farkları olsun diye herkes Ford Fiesta Rally3 Evo ile yarışıyor.”
“İlk mücadelemiz doğaya karşı”
Ralli parkurlarındaki zorlu koşullara da değinen Türkkan, pilotların yalnızca rakipleriyle değil, aynı zamanda doğa ve parkur şartlarıyla da mücadele ettiğini söyledi.
Türkkan şunları söyledi:
“Biz bir dağın başında, belki normal bir otomobilin hiç gidemeyeceği yollarda çok yüksek süratlerle otomobil kullanıyoruz. Taşlar, kayalar, su geçişleri, sis geliyor, yağmur yağıyor, bir sürü şey oluyor. İlk mücadelemiz doğaya karşı. Bunu tabii ki otomobilin içinde kopilotumla birlikte yapıyorum. Bizim birlikte uyumumuz ve takım çalışması sonucunda verebildiğimiz bir mücadele.”
“Kullandığımız otomobilin de buna eşlik edebilmesi gerekiyor”
Türkkan, pilot performansının yanı sıra otomobilin hazırlanması ve yarışa en iyi şekilde getirilmesinin de başarıda önemli olduğunu vurguladı.
Türkkan “Sonuçta biz ne kadar iyi olursak olalım, kullandığımız otomobilin de buna eşlik edebilmesi gerekiyor. Bu otomobili hazırlayan ekipler, üreten mühendisler, onlar da sizi servis alanında destekliyor. Bu otomobili en iyi şekilde o yarışa getirmeye çalışıyorlar. O yüzden her şeye karşı bir mücadele... Neresinden tutsanız bir mücadele var gerçekten ralli sporunda” dedi.