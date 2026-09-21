https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/otomobilin-gucu-mu-pilotun-yetenegi-mi-turk-pilot-tartismayi-bitirdi-1108912550.html

Otomobilin gücü mü, pilotun yeteneği mi? Türk pilot tartışmayı bitirdi

Otomobilin gücü mü, pilotun yeteneği mi? Türk pilot tartışmayı bitirdi

Sputnik Türkiye

Milli Sporcu Ali Türkkan, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda Türkiye adına bir ilki gerçekleştirerek şampiyonluğa ulaştı. Türkkan, başarıya giden süreçte... 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T16:35+0300

2026-09-21T16:35+0300

2026-09-21T16:35+0300

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Milli Sporcu ve Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda elde ettiği şampiyonluğun Türkiye adına bir ilk olduğunu belirtti. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi programına konuk olan Türkkan, şampiyonluğa uzanan süreci ve ralli sporunun zorluklarını anlattı.Türkkan, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda elde ettiği şampiyonluğun Türkiye adına ilk olduğunu belirterek, başarının devamının gelmesini umduğunu söyledi:“Geçen sene şampiyonluğu ufak bir hatayla kaçırdık”Türkkan, aynı klasmanda 2024 ve 2025 yıllarında dünya üçüncülüğü elde ettiklerini, geçen sezon ise şampiyonluğu son yarışta kaybettiklerini anlattı:“Gençler Şampiyonası'nda herkes aynı otomobille yarışıyor”Türkkan, Gençler Şampiyonası'nda tüm pilotların aynı otomobille yarışmasının, pilotlar arasındaki farkın daha belirgin şekilde ortaya çıkmasını sağladığını şu sözlerle ifade etti:“İlk mücadelemiz doğaya karşı”Ralli parkurlarındaki zorlu koşullara da değinen Türkkan, pilotların yalnızca rakipleriyle değil, aynı zamanda doğa ve parkur şartlarıyla da mücadele ettiğini söyledi.Türkkan şunları söyledi:“Kullandığımız otomobilin de buna eşlik edebilmesi gerekiyor”Türkkan, pilot performansının yanı sıra otomobilin hazırlanması ve yarışa en iyi şekilde getirilmesinin de başarıda önemli olduğunu vurguladı.Türkkan “Sonuçta biz ne kadar iyi olursak olalım, kullandığımız otomobilin de buna eşlik edebilmesi gerekiyor. Bu otomobili hazırlayan ekipler, üreten mühendisler, onlar da sizi servis alanında destekliyor. Bu otomobili en iyi şekilde o yarışa getirmeye çalışıyorlar. O yüzden her şeye karşı bir mücadele... Neresinden tutsanız bir mücadele var gerçekten ralli sporunda” dedi.

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2026

Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

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Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

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