İşte erken seçim için iki tarih
bölgenin kalbi
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Gazeteci Ercan Gürses, erken seçim tartışmalarını ve seçimle ilgili gündemdeki tarihleri değerlendirdi. Gürses, tarihle ilgili iki seçenek üzerinde durulduğunu, AK Parti cenahında “Cumhurbaşkanı’nın bu dönemki görev süresinde çok kayıp oluşturmayacak” formülün ağırlık kazandığını belirtti.
Gazeteci Ercan Gürses, Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında seçim takvimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mehmet Uçum'un 16 Nisan 2028 tarihini işaret etmesini değerlendiren Gürses, seçimin öne alınmasının kesin olduğunu savunarak, tartışmanın 2027 yılı mı yoksa 2028 yılı mı olacağı noktasında yoğunlaştığını söyledi.
Gürses, normal seçim takviminin korunması halinde Cumhurbaşkanı'nın yeniden adaylığı konusunda hukuki bir düzenleme ihtiyacı doğacağını belirterek, erken seçim kararının Meclis'te alınabileceğini ifade etti.
Gürses şunları söyledi:
“Cumhurbaşkanı aday olacak. Bu seçim öne alınacak, kesin. Bu konuda bir tartışma yok. Tartışılan konu şu: Bu seçim 2027 yılında haziran ya da sonbaharda mı? Ama sonradan anlayabiliyoruz ki şu anda konuşulan konu, özellikle AK Parti cenahında, 2028 yılında, yani mümkün mertebe Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu dönemki görev süresinde çok kayıp oluşturmayacak şekilde bir seçim yapmak.”
“Meclis bir erken seçim kararı alacak”
Gürses, 2028 yılında yapılacak seçimin zamanlamasının ekonomi politikaları açısından da değerlendirildiğini söyledi:
“Normal zamanda Mayıs 2028'de herhangi bir düzenleme olmadan seçim yapılırsa, normal zamanında, Sayın Cumhurbaşkanı aday olamıyor. Birinci ihtimal, Meclis bir erken seçim kararı alacak. Orada 360 milletvekili oy verecek, bu kararın alınması gerekiyor. O zaman erken seçimin ne kadar öne alındığı önemli değil. Sayın Adalet Bakanı bir ay öne alınmasını önerdi, 16 Nisan 2028. Mehmet Uçum da benzer bir tarih öneriyor. Net tarih önerilmesi çok önemli.”
“2028 ihtimalini güçlendiren ana faktör ekonomi”
Gürses, seçim tarihinin 2028'e bırakılması ihtimalinin ekonomik gelişmelerle de bağlantılı olduğunu söyledi:
“Ekonomiyle alakası var bu işin. 2027 yılında bütçe disiplinini, sıkılığı korumak, emekli maaşlarıyla ilgili olarak, işte enflasyonu bir miktar daha gerileterek, yani bir miktar piyasayı rahatlatarak daha iyi bir imkânla gitmek. 2028 ihtimalini güçlendiren de bence ana faktör buydu.”
“Bu işin adı konulmalı bir an önce”
Gürses, iktidara yakın isimlerden Aydın Ünal'ın seçim takviminin son ana bırakılmaması yönündeki uyarısına da dikkat çekti.
Gürses şunları söyledi:
“İktidara yakın bir isim, Aydın Ünal, Yeni Şafak'ta bir uyarı yaptı. Dedi ki: ‘Bu işin adı konulmalı bir an önce. Çünkü son anda bu işin içerisine dışarıdan bazı odaklar da girer, Meclis'te yapılacak bu oylamada 360 çıkmasına engel olmaya çalışabilirler. Her şey çantada keklik olmayabilir.’ uyarısını yaptı. O nedenle ‘Son ana bırakılmasın.’ diyor.”
“Şu anda bir mutabakat yok”
Gürses, erken seçim kararının alınabilmesi için gerekli 360 milletvekilinin henüz bulunmadığını belirterek, muhalefet partilerinin tutumunun belirleyici olabileceğini şu sözlerle anlattı:
“Burada tabii ki elbette şu anda bir mutabakat yok. DEM Parti çantada keklik değil, ama en azından reddedici değil DEM Parti. Bana kalırsa oranın hesabı yapılıyor. Yani yarın bir gün o 324'ten 360'a çıkılacaksa birinci faktör DEM Parti olacak.”
“İlave destek de alınabileceği hesaplanıyor”
Gürses, gerekli oy sayısına ulaşılması için farklı siyasi gruplardan destek aranabileceğini ifade etti:
“Ondan sonrasında Yeni Yol grubundan ya da başka gruplardan, Yeni Parti dışındaki partilerden ilave destek de alınabileceği hesaplanıyor. Ama orada da Aydın Ünal'ın uyarıları var. Diyor ki, yani bu işler eğer son ana kalırsa Cumhurbaşkanı'nın devam etmesini istemeyen, onun yoluna engel çıkarmaya çalışacak yabancı servisler işin içerisine girebilir.”