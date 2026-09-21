https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/iste-erken-secim-icin-iki-tarih-1108912768.html

İşte erken seçim için iki tarih

İşte erken seçim için iki tarih

Sputnik Türkiye

Gazeteci Ercan Gürses, erken seçim tartışmalarını ve seçimle ilgili gündemdeki tarihleri değerlendirdi. Gürses, tarihle ilgili iki seçenek üzerinde... 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T16:42+0300

2026-09-21T16:42+0300

2026-09-21T16:42+0300

ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇

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Gazeteci Ercan Gürses, Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında seçim takvimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mehmet Uçum'un 16 Nisan 2028 tarihini işaret etmesini değerlendiren Gürses, seçimin öne alınmasının kesin olduğunu savunarak, tartışmanın 2027 yılı mı yoksa 2028 yılı mı olacağı noktasında yoğunlaştığını söyledi.Gürses, normal seçim takviminin korunması halinde Cumhurbaşkanı'nın yeniden adaylığı konusunda hukuki bir düzenleme ihtiyacı doğacağını belirterek, erken seçim kararının Meclis'te alınabileceğini ifade etti.Gürses şunları söyledi:“Meclis bir erken seçim kararı alacak”Gürses, 2028 yılında yapılacak seçimin zamanlamasının ekonomi politikaları açısından da değerlendirildiğini söyledi:“2028 ihtimalini güçlendiren ana faktör ekonomi”Gürses, seçim tarihinin 2028'e bırakılması ihtimalinin ekonomik gelişmelerle de bağlantılı olduğunu söyledi:“Bu işin adı konulmalı bir an önce”Gürses, iktidara yakın isimlerden Aydın Ünal'ın seçim takviminin son ana bırakılmaması yönündeki uyarısına da dikkat çekti.Gürses şunları söyledi:“Şu anda bir mutabakat yok”Gürses, erken seçim kararının alınabilmesi için gerekli 360 milletvekilinin henüz bulunmadığını belirterek, muhalefet partilerinin tutumunun belirleyici olabileceğini şu sözlerle anlattı:“İlave destek de alınabileceği hesaplanıyor”Gürses, gerekli oy sayısına ulaşılması için farklı siyasi gruplardan destek aranabileceğini ifade etti:

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radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, mehmet uçum, dem parti, meclis