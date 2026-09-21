https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/gazzede-kadinlarin-yukunu-hafifletecek-proje-camasirhane-acildi-1108917994.html

Gazze'de kadınların yükünü hafifletecek proje: Çamaşırhane açıldı

Gazze'de kadınların yükünü hafifletecek proje: Çamaşırhane açıldı

Sputnik Türkiye

Gazze Şeridi'ndeki kadınlar savaşın, kuşatmanın ve göçün gölgesinde ağır bir yük taşıyor. 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T20:53+0300

2026-09-21T20:53+0300

2026-09-21T20:53+0300

multi̇medya

vi̇deo

gazze

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/15/1108918106_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_abb2dc2770e99d5b84a81f00793543b0.jpg

Bu yük, kendilerine yiyecek, su bulma ve çocuklarının bakımıyla sınırlı kalmayıp, son güçlerini alan yorucu günlük bir işe, yani son derece zor koşullarda elleriyle çamaşır yıkamaya kadar uzanıyor.Bu yükü hafifletme çabasıyla Gazze'de yerinden edilmiş kişiler için kıyafet yıkamaya yönelik insani bir girişim başlatıldı. Proje, çamaşırhane hizmeti sunuyor ve yaygın hastalıklar ile salgınlardan korunmak için çocuklara temiz kıyafetler sağlıyor.

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Gazze'de kadınların yükünü hafifletecek proje: Çamaşırhane açıldı Sputnik Türkiye Gazze'de kadınların yükünü hafifletecek proje: Çamaşırhane açıldı 2026-09-21T20:53+0300 true PT2M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vi̇deo, gazze, видео