https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/gazzede-kadinlarin-yukunu-hafifletecek-proje-camasirhane-acildi-1108917994.html
Gazze'de kadınların yükünü hafifletecek proje: Çamaşırhane açıldı
Gazze'de kadınların yükünü hafifletecek proje: Çamaşırhane açıldı
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'ndeki kadınlar savaşın, kuşatmanın ve göçün gölgesinde ağır bir yük taşıyor. 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T20:53+0300
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Bu yük, kendilerine yiyecek, su bulma ve çocuklarının bakımıyla sınırlı kalmayıp, son güçlerini alan yorucu günlük bir işe, yani son derece zor koşullarda elleriyle çamaşır yıkamaya kadar uzanıyor.Bu yükü hafifletme çabasıyla Gazze'de yerinden edilmiş kişiler için kıyafet yıkamaya yönelik insani bir girişim başlatıldı. Proje, çamaşırhane hizmeti sunuyor ve yaygın hastalıklar ile salgınlardan korunmak için çocuklara temiz kıyafetler sağlıyor.
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Gazze'de kadınların yükünü hafifletecek proje: Çamaşırhane açıldı
Sputnik Türkiye
Gazze'de kadınların yükünü hafifletecek proje: Çamaşırhane açıldı
2026-09-21T20:53+0300
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Sputnik Türkiye
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vi̇deo, gazze, видео
Gazze'de kadınların yükünü hafifletecek proje: Çamaşırhane açıldı
Gazze Şeridi'ndeki kadınlar savaşın, kuşatmanın ve göçün gölgesinde ağır bir yük taşıyor.
Bu yük, kendilerine yiyecek, su bulma ve çocuklarının bakımıyla sınırlı kalmayıp, son güçlerini alan yorucu günlük bir işe, yani son derece zor koşullarda elleriyle çamaşır yıkamaya kadar uzanıyor.
Bu yükü hafifletme çabasıyla Gazze'de yerinden edilmiş kişiler için kıyafet yıkamaya yönelik insani bir girişim başlatıldı. Proje, çamaşırhane hizmeti sunuyor ve yaygın hastalıklar ile salgınlardan korunmak için çocuklara temiz kıyafetler sağlıyor.