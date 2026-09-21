Fon krizi yatırımcıyı vurdu: 1 haftada 275 milyar lira eridi

“Fon ihraç eden 7 portföy yönetici şirkete yönelik alınan son kararla SPK, bu şirketler tarafından ihraç edilen 130 fonun tasfiyesine karar verdi. Çünkü bu fonlarda manipülasyon yapılıyor. Düşük oranda dolaşımda olan hisseler bu fonların içerisine alınarak manipülasyonla bu hisselerin değerleri gerçekte olmaması gereken düzeylere yükseltiliyor ve yatırımcılar bu fonları almaya teşvik ediliyor. Son tasfiye kararının alınmasından hemen önce bu 130 fonun portföy büyüklüğü 1 trilyon 54 milyar lira olarak görünüyordu. Son 1 haftada yoğun bir şekilde satış talepleri gelmeye başlayınca 825-830 milyar liraya kadar düştü. Herkes elindeki bu fon paylarını satmaya kalktı. Bu fonlarda manipülasyon yapıldığının açığa çıkması, bu fonların kurucuları, yöneticileri, CEO’larının gözaltına alınması ve fonlarla ilgili tasfiye sürecinin yürütmek için 2 bankasının görevlendirilmesinden sonra herkes elindeki bu fon paylarını satmaya kalktı. 1 hafta içerisinde fonlardan çıkan para 275 milyar liraya ulaştı ve fonlar dibe vurdu. Borsa da bundan olumsuz etkilendi. İhraç edilen bu fonların içerisinde mutlaka bir kısım hisse senedi de bulunuyor. Bunlar bir anda satışa geçilince borsadaki hemen hemen tüm hisselerde sert düşüşler yaşandı. Borsa İstanbul yönetimi birkaç kez devre kesicileri uygulamak zorunda kaldı. Türkiye Varlık Fonu ve kamu bankaları devreye girerek borsanın daha fazla dibe vurmasını önlemek için hisse alımları yaptılar. Böylelikle borsada bir toparlanma oldu.

Daha önce SPK tasfiye süresini 3 ay olarak açıklamıştı, ama bugün yeni bir kararla bu süre 6 aya çıkartıldı. Ancak şu anda bile bu fonların piyasa değerleri pula dönüşmüş durumda. Şunu en baştan vurgulamak gerekiyor: Kimse bu fonlara yatırdığı parayı, yatırdığı tutarda geri alabileceğini ümit etmesin. Çünkü bu kadar fon ve hisse 6 aya bile yayılsa satıldığında çok ciddi değer kayıpları olacak. Bu fonlara yatırım yapanlar yatırdıkları paranın yüzde 10-15’ini bile geri alabilirlerse kendilerini şanslı saysınlar diyebiliriz. İş Bankası ve Ziraat Bankası bu fonları satıp paraları ödeyecek ama 6 ay sonra bu fonun piyasa değerine göre bunu yapacak. Bu fonda payı olanlar 5 bin lira yatırmışsa belki 500 lira alacak.”