https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/fon-krizi-yatirimciyi-vurdu-1-haftada-275-milyar-lira-eridi-1108916022.html
Fon krizi yatırımcıyı vurdu: 1 haftada 275 milyar lira eridi
Fon krizi yatırımcıyı vurdu: 1 haftada 275 milyar lira eridi
Sputnik Türkiye
Gazeteci Zülfikar Doğan’a göre yaklaşık 10 aydır bilinen manipülasyonlara zamanında müdahale edilmemesi fon krizine yol açtı. Bir haftada 275 milyar liranın... 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T19:12+0300
2026-09-21T19:12+0300
2026-09-21T19:12+0300
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borsa i̇stanbul
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
fon
kriz
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Zülfikar Doğan, Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Ankara’dan Haber Var programında 130 fon hakkında verilen tasfiye kararını ve piyasada yaşanan sert dalgalanmaları değerlendirdi. Doğan, denetimdeki gecikmeyi, Borsa İstanbul’a yansıyan satış dalgasını ve küçük yatırımcıların paralarını geri alma sürecinde yaşayabileceği kayıpları anlattı.‘Fon krizine göz göre göre gelindi’Bazı fonlardaki manipülasyonların yaklaşık 10 ay önceden bilinmesine rağmen gerekli adımların zamanında atılmadığını söyleyen Doğan, gecikmenin küçük yatırımcıların ciddi kayıplar yaşamasına yol açtığını ifade etti:‘Fon yatırımcıları paralarının yüzde 10-15’ini ancak geri alabilir’Doğan, SPK’nin 7 portföy yönetim şirketine ait 130 fonun tasfiyesine karar verdiğini, fonlardan bir haftada 275 milyar lira çıktığını söyledi. Tasfiye süresinin 6 aya uzatıldığını belirten Doğan, fonların değer kaybı nedeniyle yatırımcıların ana paralarının yalnızca küçük bir bölümünü geri alabileceği görüşünde:
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Zülfikar Doğan
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Zülfikar Doğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105337955_0:0:1488:1488_100x100_80_0_0_5c0d35a8fa04cb9dcd4e85628db1976d.jpg
radyo, sermaye piyasası kurulu (spk), borsa i̇stanbul, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, fon, kriz, türkiye varlık fonu
radyo, sermaye piyasası kurulu (spk), borsa i̇stanbul, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, fon, kriz, türkiye varlık fonu
Fon krizi yatırımcıyı vurdu: 1 haftada 275 milyar lira eridi
Gazeteci Zülfikar Doğan’a göre yaklaşık 10 aydır bilinen manipülasyonlara zamanında müdahale edilmemesi fon krizine yol açtı. Bir haftada 275 milyar liranın çıktığı 130 fonun tasfiyeye alınmasıyla yatırımcıların büyük kayıplarla karşılaşabileceğini belirten Doğan, “Bu fonda payı olanlar 5 bin lira yatırmışsa belki 500 lira alacak” dedi.
Zülfikar Doğan, Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Ankara’dan Haber Var programında 130 fon hakkında verilen tasfiye kararını ve piyasada yaşanan sert dalgalanmaları değerlendirdi. Doğan, denetimdeki gecikmeyi, Borsa İstanbul’a yansıyan satış dalgasını ve küçük yatırımcıların paralarını geri alma sürecinde yaşayabileceği kayıpları anlattı.
‘Fon krizine göz göre göre gelindi’
Bazı fonlardaki manipülasyonların yaklaşık 10 ay önceden bilinmesine rağmen gerekli adımların zamanında atılmadığını söyleyen Doğan, gecikmenin küçük yatırımcıların ciddi kayıplar yaşamasına yol açtığını ifade etti:
“Herkes her şeyin ne olduğunu bildiği halde neredeyse 10 aydır adım atılmadığı için Türkiye göz göre göre bir fon krizi yaşadı. Geçtiğimiz yıl 4 Kasım 2025’te Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sermaye Piyasaları Kongresi’nde yaptığı konuşmada ‘Bazı fonlarda manipülasyonlar olduğunu biliyoruz. Bu konuda tespitlerimiz var; bununla ilgili önlemleri en kısa sürede alacağız’ diyordu. Bu açıklamadan sonra Sermaye Piyasası Kurulu da ‘Bazı fonlarda birtakım manipülasyonlar var. Bunun farkındayız. Bir çalışma grubu oluşturduk ve fonlarla ilgili yeni mevzuat çalışmalarını başlattık’ dedi. Bakanlık da bu düzenleme çalışmalarına onay verdiğini duyurdu. Bundan 9 buçuk-10 ay önce Borsa İstanbul’da işlem gören ve fiyatları her geçen gün kat kat artan ve küçük yatırımcıların adeta hücum ettiği bu fonlardaki manipülasyonlar, yapay değer artışları herkesin gözü önünde yatırımcının parasının hiç edilmesine kadar geldi. Ta ki ağustos ayı sonunda SPK yeni fon rehberini yayınlayana kadar. Fonlarla ilgili daha şeffaf olunması, dolaşımdaki hisse miktarının ve bu hisselerinin sahiplerinin kamuoyuna açıklanması gibi birtakım düzenlemeler getirildi. İşte bu düzenlemeler yürürlüğe girer girmez de fonların gerçek yapısı ortaya çıktı.”
‘Fon yatırımcıları paralarının yüzde 10-15’ini ancak geri alabilir’
Doğan, SPK’nin 7 portföy yönetim şirketine ait 130 fonun tasfiyesine karar verdiğini, fonlardan bir haftada 275 milyar lira çıktığını söyledi. Tasfiye süresinin 6 aya uzatıldığını belirten Doğan, fonların değer kaybı nedeniyle yatırımcıların ana paralarının yalnızca küçük bir bölümünü geri alabileceği görüşünde:
“Fon ihraç eden 7 portföy yönetici şirkete yönelik alınan son kararla SPK, bu şirketler tarafından ihraç edilen 130 fonun tasfiyesine karar verdi. Çünkü bu fonlarda manipülasyon yapılıyor. Düşük oranda dolaşımda olan hisseler bu fonların içerisine alınarak manipülasyonla bu hisselerin değerleri gerçekte olmaması gereken düzeylere yükseltiliyor ve yatırımcılar bu fonları almaya teşvik ediliyor. Son tasfiye kararının alınmasından hemen önce bu 130 fonun portföy büyüklüğü 1 trilyon 54 milyar lira olarak görünüyordu. Son 1 haftada yoğun bir şekilde satış talepleri gelmeye başlayınca 825-830 milyar liraya kadar düştü. Herkes elindeki bu fon paylarını satmaya kalktı. Bu fonlarda manipülasyon yapıldığının açığa çıkması, bu fonların kurucuları, yöneticileri, CEO’larının gözaltına alınması ve fonlarla ilgili tasfiye sürecinin yürütmek için 2 bankasının görevlendirilmesinden sonra herkes elindeki bu fon paylarını satmaya kalktı. 1 hafta içerisinde fonlardan çıkan para 275 milyar liraya ulaştı ve fonlar dibe vurdu. Borsa da bundan olumsuz etkilendi. İhraç edilen bu fonların içerisinde mutlaka bir kısım hisse senedi de bulunuyor. Bunlar bir anda satışa geçilince borsadaki hemen hemen tüm hisselerde sert düşüşler yaşandı. Borsa İstanbul yönetimi birkaç kez devre kesicileri uygulamak zorunda kaldı. Türkiye Varlık Fonu ve kamu bankaları devreye girerek borsanın daha fazla dibe vurmasını önlemek için hisse alımları yaptılar. Böylelikle borsada bir toparlanma oldu.
Daha önce SPK tasfiye süresini 3 ay olarak açıklamıştı, ama bugün yeni bir kararla bu süre 6 aya çıkartıldı. Ancak şu anda bile bu fonların piyasa değerleri pula dönüşmüş durumda. Şunu en baştan vurgulamak gerekiyor: Kimse bu fonlara yatırdığı parayı, yatırdığı tutarda geri alabileceğini ümit etmesin. Çünkü bu kadar fon ve hisse 6 aya bile yayılsa satıldığında çok ciddi değer kayıpları olacak. Bu fonlara yatırım yapanlar yatırdıkları paranın yüzde 10-15’ini bile geri alabilirlerse kendilerini şanslı saysınlar diyebiliriz. İş Bankası ve Ziraat Bankası bu fonları satıp paraları ödeyecek ama 6 ay sonra bu fonun piyasa değerine göre bunu yapacak. Bu fonda payı olanlar 5 bin lira yatırmışsa belki 500 lira alacak.”