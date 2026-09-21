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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura hayatını kaybetti
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura hayatını kaybetti
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İzmir'in Balçova ilçesindeki evinde rahatsızlanan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 21.09.2026, Sputnik Türkiye
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İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Burhan Özfatura, 83 yaşında yaşamını yitirdi. Önceki gün ani kalp durması nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan 83 yaşındaki Özfatura, kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti.Özfatura, 1984 yılında yapılan yerel seçimde Anavatan Partisi adayı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmış, 1989 yılındaki seçimleri kaybetmişti. Burhan Özfatura, 1994 yılında bu kez Doğru Yol Partisi (DYP) adayı olarak seçime girmiş ve yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.Görevini 1999 yılına kadar sürdüren Özfatura, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/dorukhan-buyukisikin-olumune-iliskin-ek-iddianame-demir-cubukla-oldurulmus-olabilir-1108908412.html
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i̇zmir, belediye başkanı, burhan özfatura, anavatan partisi, doğru yol partisi
i̇zmir, belediye başkanı, burhan özfatura, anavatan partisi, doğru yol partisi

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura hayatını kaybetti

13:54 21.09.2026
© FotoğrafEski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura hayatını kaybetti
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
© Fotoğraf
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İzmir'in Balçova ilçesindeki evinde rahatsızlanan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Burhan Özfatura, 83 yaşında yaşamını yitirdi. Önceki gün ani kalp durması nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan 83 yaşındaki Özfatura, kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Özfatura, 1984 yılında yapılan yerel seçimde Anavatan Partisi adayı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmış, 1989 yılındaki seçimleri kaybetmişti. Burhan Özfatura, 1994 yılında bu kez Doğru Yol Partisi (DYP) adayı olarak seçime girmiş ve yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.
Görevini 1999 yılına kadar sürdüren Özfatura, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapmıştı.
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