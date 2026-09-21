https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/eski-izmir-buyuksehir-belediye-baskani-burhan-ozfatura-hayatini-kaybetti-1108908650.html

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura hayatını kaybetti

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İzmir'in Balçova ilçesindeki evinde rahatsızlanan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T13:54+0300

2026-09-21T13:54+0300

2026-09-21T13:54+0300

türki̇ye

i̇zmir

belediye başkanı

burhan özfatura

anavatan partisi

doğru yol partisi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Burhan Özfatura, 83 yaşında yaşamını yitirdi. Önceki gün ani kalp durması nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan 83 yaşındaki Özfatura, kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti.Özfatura, 1984 yılında yapılan yerel seçimde Anavatan Partisi adayı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmış, 1989 yılındaki seçimleri kaybetmişti. Burhan Özfatura, 1994 yılında bu kez Doğru Yol Partisi (DYP) adayı olarak seçime girmiş ve yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.Görevini 1999 yılına kadar sürdüren Özfatura, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/dorukhan-buyukisikin-olumune-iliskin-ek-iddianame-demir-cubukla-oldurulmus-olabilir-1108908412.html

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i̇zmir, belediye başkanı, burhan özfatura, anavatan partisi, doğru yol partisi