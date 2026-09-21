Büyüme verileri, erken seçim için ne anlatıyor?

“Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Önümüzde yaklaşan seçimleri inşallah başarıyla atlatacağımıza olan inancımı yeniliyorum’ cümlesini kurmuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Erdoğan'ın seçileceği bir seçim gerçekleştireceğiz demişti. O da çok konuşuldu, çok tartışıldı. Benim okuyabildiğim kadarıyla AK Parti içerisinden gelen bilgilere bakılırsa 2027'yi kapsayan bir erken seçim hazırlığı yok. Mehmet Uçum, 16 Nisan 2028'i işaret etmişti ve seçimin o tarihte yapılabileceği şeklinde bir açıklaması olmuştu. Anayasa'nın 116'ncı maddesi diyor ki Meclis üye tam sayısının beşte üçü, yani 360 vekilin oyuyla seçimlerin yenilenmesi kararı verilebiliyor. Benim görebildiğim kadarıyla AK Parti, MHP ve Cumhur İttifakı'nın bileşenlerine bakılırsa 360'a şu an ulaşılamıyor. 360 oy için hangi partiye ihtiyaç var? DEM Parti'ye. DEM Parti'nin 56 milletvekili bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha erken seçim kararıyla birlikte aday olması için bu anlamda bir destek de gerekli. Benim görebildiğim kadarıyla CHP'ye ya da İYİ Parti'ye iktidar partisi 'Hadi seçime gidelim, erken seçime gidelim' dese, bu erken seçim 15 gün önce bile olsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının önünü açacağı bir seçim bile olsa buna hayır demeyeceklerini düşünüyorum. Aksi takdirde bütün o seçim tartışmaları, muhalefetin sandıktan kaçtığı ya da Erdoğan'ın adaylığını engellemek için bu öneriyi kabul etmediği tezi üzerine kurulacaktır. Yeni ittifaklara hazır olalım. Siyaseten ezberleri bir kenara bırakacağımız bir döneme giriyoruz. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan dikkat çekici bir açıklamada bulundu. 501 sistemi nedeniyle siyasi partilerle iş birliğinin zorunlu olduğunu söyledi. 'Siyaset anlayışımız sadece muhalefette kalmak ya da iktidarı eleştirmek üzerine kurulamaz' dedi. Ardından 'Ben Cumhur İttifakı'na hayatta olmaz, bunlarla bir araya gelinmez diyen bir siyasetçi değilim. Elbette onlarla da bir araya gelebilirim' şeklinde bir açıklaması oldu.Benim dikkatimi çeken konu, seçim sathı mahalline girdiğimizde bambaşka, yepyeni fotoğraflarla karşı karşıya kalabiliriz.”