https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/erken-secimde-360-oy-hesabi-ve-yeni-ittifak-tartismalari-1108901696.html
Büyüme verileri, erken seçim için ne anlatıyor?
Büyüme verileri, erken seçim için ne anlatıyor?
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, erken seçim tartışmaları ve olası yeni siyasi... 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T10:55+0300
2026-09-21T10:55+0300
2026-09-21T10:55+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaklaşan seçimlere ilişkin sözleri ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamaları, erken seçim tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Tartışmaların odağında ise seçimlerin yenilenmesi için Meclis’te gereken 360 oy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığı yer alıyor.Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında konuyu ele alan gazeteci Güçlü Özgan, AK Parti içerisinden gelen bilgilere göre 2027 yılını kapsayan bir erken seçim hazırlığı bulunmadığını söyledi. Cumhur İttifakı’nın mevcut milletvekili sayısıyla 360 oya ulaşamadığına dikkat çeken Özgan, DEM Parti’nin olası desteğine ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın yeni siyasi iş birliklerine ilişkin açıklamalarına değindi.Erken seçim kararında ekonomik koşulların da etkili olabileceğini belirten Özgan, ekonomist İnan Mutlu’nun AK Parti’nin geçmiş seçimlerdeki büyüme oranları üzerinden yaptığı değerlendirmeyi aktardı.Özgan, şöyle konuştu:Erken seçim kararında siyasi dengelerin yanı sıra ekonomik koşulların da etkili olabileceğini belirten Özgan, ekonomist İnan Mutlu’nun büyüme verileri üzerinden yaptığı değerlendirmeye dikkat çekti:
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Güçlü Özgan
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Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, mehmet uçum, ak parti, i̇yi̇ parti, saadet partisi
radyo sputnik, radyo, radyo, mehmet uçum, ak parti, i̇yi̇ parti, saadet partisi
Büyüme verileri, erken seçim için ne anlatıyor?
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, erken seçim tartışmaları ve olası yeni siyasi ittifaklar oldu. Meclis’te seçimlerin yenilenmesi için gereken 360 oya dikkat çeken Özgan, “Seçim sathı mahalline girdiğimizde bambaşka, yepyeni fotoğraflarla karşı karşıya kalabiliriz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaklaşan seçimlere ilişkin sözleri ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamaları, erken seçim tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Tartışmaların odağında ise seçimlerin yenilenmesi için Meclis’te gereken 360 oy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığı yer alıyor.
Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında konuyu ele alan gazeteci Güçlü Özgan, AK Parti içerisinden gelen bilgilere göre 2027 yılını kapsayan bir erken seçim hazırlığı bulunmadığını söyledi. Cumhur İttifakı’nın mevcut milletvekili sayısıyla 360 oya ulaşamadığına dikkat çeken Özgan, DEM Parti’nin olası desteğine ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın yeni siyasi iş birliklerine ilişkin açıklamalarına değindi.
Erken seçim kararında ekonomik koşulların da etkili olabileceğini belirten Özgan, ekonomist İnan Mutlu’nun AK Parti’nin geçmiş seçimlerdeki büyüme oranları üzerinden yaptığı değerlendirmeyi aktardı.
“Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Önümüzde yaklaşan seçimleri inşallah başarıyla atlatacağımıza olan inancımı yeniliyorum’ cümlesini kurmuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Erdoğan'ın seçileceği bir seçim gerçekleştireceğiz demişti. O da çok konuşuldu, çok tartışıldı. Benim okuyabildiğim kadarıyla AK Parti içerisinden gelen bilgilere bakılırsa 2027'yi kapsayan bir erken seçim hazırlığı yok. Mehmet Uçum, 16 Nisan 2028'i işaret etmişti ve seçimin o tarihte yapılabileceği şeklinde bir açıklaması olmuştu. Anayasa'nın 116'ncı maddesi diyor ki Meclis üye tam sayısının beşte üçü, yani 360 vekilin oyuyla seçimlerin yenilenmesi kararı verilebiliyor. Benim görebildiğim kadarıyla AK Parti, MHP ve Cumhur İttifakı'nın bileşenlerine bakılırsa 360'a şu an ulaşılamıyor. 360 oy için hangi partiye ihtiyaç var? DEM Parti'ye. DEM Parti'nin 56 milletvekili bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha erken seçim kararıyla birlikte aday olması için bu anlamda bir destek de gerekli. Benim görebildiğim kadarıyla CHP'ye ya da İYİ Parti'ye iktidar partisi 'Hadi seçime gidelim, erken seçime gidelim' dese, bu erken seçim 15 gün önce bile olsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının önünü açacağı bir seçim bile olsa buna hayır demeyeceklerini düşünüyorum. Aksi takdirde bütün o seçim tartışmaları, muhalefetin sandıktan kaçtığı ya da Erdoğan'ın adaylığını engellemek için bu öneriyi kabul etmediği tezi üzerine kurulacaktır. Yeni ittifaklara hazır olalım. Siyaseten ezberleri bir kenara bırakacağımız bir döneme giriyoruz. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan dikkat çekici bir açıklamada bulundu. 501 sistemi nedeniyle siyasi partilerle iş birliğinin zorunlu olduğunu söyledi. 'Siyaset anlayışımız sadece muhalefette kalmak ya da iktidarı eleştirmek üzerine kurulamaz' dedi. Ardından 'Ben Cumhur İttifakı'na hayatta olmaz, bunlarla bir araya gelinmez diyen bir siyasetçi değilim. Elbette onlarla da bir araya gelebilirim' şeklinde bir açıklaması oldu.Benim dikkatimi çeken konu, seçim sathı mahalline girdiğimizde bambaşka, yepyeni fotoğraflarla karşı karşıya kalabiliriz.”
Erken seçim kararında siyasi dengelerin yanı sıra ekonomik koşulların da etkili olabileceğini belirten Özgan, ekonomist İnan Mutlu’nun büyüme verileri üzerinden yaptığı değerlendirmeye dikkat çekti:
Adalet ve Kalkınma Partisi açısından baktığımızda erken seçim kararı alınmasını siyasi, ekonomik, sosyolojik, hatta uluslararası ilişkiler açısından pek çok konjonktürel tablo etkiliyor. Ekonomist İnan Mutlu, bütçe açıkları üzerinden bakıldığında ‘2027'de seçim var diyenler bir şeyi unutuyorlar’ diyor. Ben son dönemde daha çok siyasi dengelere bakarak bu okumayı yapıyorum ama ekonomi de elbette en önemli nedenlerden bir tanesi. İnan Mutlu diyor ki AK Parti yüzde 5'in altında büyüme ile sadece 2015 yılında seçimlere girdi. O seçimlerin sonucunu hatırlıyorsunuz değil mi? Tek başına iktidarı kaybetmişti. Ondan sonra hükümet kurma çabaları, hükümetlerin kurulamaması ve yine bir erken seçim kararı alınmıştı.2015 seçimlerini bir hatırlayın. İnan Mutlu, 2026 yılını hatırlatıyor. ‘Yüzde 3,3 büyüme sonrası 2027'de sizce AK Parti seçim yapar mı?’ diye de soruyor. Ekonomi perspektifinden okuduğumuz zaman gerçekten de çok makul, çok da mantıklı geldi bana.”