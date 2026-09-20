https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/toki-yuzde-25-indirim-kampanyasi-basliyor-basvuru-sartlari-neler-1108887761.html

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor, başvuru şartları neler?

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor, başvuru şartları neler?

Sputnik Türkiye

TOKİ'den edindiği bilgiye göre, kampanya kapsamında, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına mevcut borç... 20.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-20T12:18+0300

2026-09-20T12:18+0300

2026-09-20T12:22+0300

türki̇ye

toki̇

konut

indirim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100550965_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_66d8748936a9385ff29a3f5156c3be7f.jpg

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor.Başvuru tarihleriKampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar, 22 Eylül Salı gününden 19 Ekim'e kadar satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankalara başvurabilecek.Alıcılar, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini de aynı tarihler arasında ilgili bankalardan öğrenebilecek.Borcunun tamamını kapatamayacak konut ve iş yeri alıcılarına da kampanyadan kısmi olarak yararlanma imkanı sunulacak.Buna göre, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapılacak peşin ödeme tutarına yüzde 25 indirim uygulanacak.Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının faydalanacağı öngörülüyor.Kampanyadan yararlanma şartları neler?Kampanyadan, geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025'in sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek.Başvuru tarihi itibarıyla borç kapatmanın gerçekleştirileceği aya ait taksitlerin ödenmiş olması, geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranacak.Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları ise kampanyadan faydalanamayacak.Tapu işlemleri için gerekli belgelerKat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan yararlanarak borcunu kapatan alıcılara tapuları verilecek.Bu kapsamdaki vatandaşların bankaya başvururken ilgili belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belge ile DASK poliçesini yanlarında bulundurmaları gerekecek.Kampanya kapsamındaki konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerini kapatmak için gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.Kampanya süresinin sona ermesinin ardından yapılacak borç kapatma veya kısmi ödemelerde yüzde 25 indirim uygulanmayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/tokinin-kampanyasi-yarin-basliyor-64-ildeki-20-bin-konut-icin-acik-satis-yapilacak-1106494274.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

toki̇, konut, indirim