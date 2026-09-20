https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/cin-9-uyduyu-ayni-anda-uzaya-gonderdi-1108891644.html
Çin 9 uyduyu aynı anda uzaya gönderdi
Çin 9 uyduyu aynı anda uzaya gönderdi
Sputnik Türkiye
Çin, katı yakıtla çalışan Licien-1 roketiyle 9 uyduyu uzaya gönderdi. Uydular planlanan yörüngelerine yerleşirken, fırlatış Licien-1 roketlerinin 17'nci taşıma... 20.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-20T15:59+0300
2026-09-20T15:59+0300
2026-09-20T15:59+0300
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Çin, katı yakıtla çalışan Licien-1 roketiyle 9 uyduyu uzaya gönderdi.Xinhua'nın haberine göre uydular, 'Licien-1 Y18' roketiyle Gobi Çölü'ndeki Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'ndeki platformdan fırlatıldı.9 uydunun planlanan yörünge konumlarına yerleştiği fırlatış, Licien-1 roketleriyle gerçekleştirilen 17'nci taşıma görevi oldu.Çin Bilimler Akademisinin (CAS) Mekanik Enstitüsüne bağlı CAS Space şirketince geliştirilen Licien-1 roketi, katı yakıtla çalışan fırlatma platformu olarak Alçak Yer Yörüngesi'ne 1.5 ton, Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 2 ton yük taşıyabiliyor.Adı Çince 'güçlü roket' anlamına gelen, İngilizcede 'Kinetica-1' olarak da anılan Licien-1, farklı türde ve çok sayıda ticari uydu fırlatılmasına yönelik küresel talebi karşılama hedefiyle geliştirildi.Licien roketleriyle bugüne dek toplam ağırlığı 21 tonu aşan 121 uydu ve 1 uzay aracı fırlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/dunya-liderleri-new-yorkta-bulusuyor-bm-genel-kurulu-22-eylulde-basliyor-1108889388.html
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çin, gobi çölü, cas, uydu, uzay, roket
çin, gobi çölü, cas, uydu, uzay, roket
Çin 9 uyduyu aynı anda uzaya gönderdi
Çin, katı yakıtla çalışan Licien-1 roketiyle 9 uyduyu uzaya gönderdi. Uydular planlanan yörüngelerine yerleşirken, fırlatış Licien-1 roketlerinin 17'nci taşıma görevi oldu.
Çin, katı yakıtla çalışan Licien-1 roketiyle 9 uyduyu uzaya gönderdi.
Xinhua'nın haberine göre uydular, 'Licien-1 Y18' roketiyle Gobi Çölü'ndeki Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'ndeki platformdan fırlatıldı.
9 uydunun planlanan yörünge konumlarına yerleştiği fırlatış, Licien-1 roketleriyle gerçekleştirilen 17'nci taşıma görevi oldu.
Çin Bilimler Akademisinin (CAS) Mekanik Enstitüsüne bağlı CAS Space şirketince geliştirilen Licien-1 roketi, katı yakıtla çalışan fırlatma platformu olarak Alçak Yer Yörüngesi'ne 1.5 ton, Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 2 ton yük taşıyabiliyor.
Adı Çince 'güçlü roket' anlamına gelen, İngilizcede 'Kinetica-1' olarak da anılan Licien-1, farklı türde ve çok sayıda ticari uydu fırlatılmasına yönelik küresel talebi karşılama hedefiyle geliştirildi.
Licien roketleriyle bugüne dek toplam ağırlığı 21 tonu aşan 121 uydu ve 1 uzay aracı fırlatıldı.