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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/turkiyede-gecen-ay-66-meteorolojik-afet-yasandi--1108876939.html
Türkiye'de geçen ay 66 'meteorolojik afet' yaşandı
Türkiye'de geçen ay 66 'meteorolojik afet' yaşandı
Sputnik Türkiye
Türkiye'de ağustos ayında 66 şiddetli meteorolojik olay yaşandı. 19.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-19T14:08+0300
2026-09-19T14:08+0300
türki̇ye
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
meteoroloji
sel felaketi
dolu yağışı
afet
doğal afet
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Türkiye, ağustos ayında sel, heyelan, fırtına ve hortum olmak üzere 66 'meteorolojik afet' yaşadı. Bazı illerde ise yağışlar normalin 4 katına ulaştı. Selden fırtınaya, hortumdan yıldırıma Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Ağustos Ayı Zirai Meteoroloji Bülteni'nden derlediği bilgilere göre, geçen ay yurt genelinde 66 meteorolojik karakterli doğal afet yaşandı. Bunlar arasında ilk sırayı 28 olayla şiddetli yağış ve sel aldı. Ağustosta ayrıca 14 dolu, 10 yıldırım düşmesi, 8 heyelan, 5 fırtına ve 1 hortum olayı kaydedildi.Buna göre, ay boyunca meydana gelen meteorolojik karakterli doğal afetlerin yaklaşık yüzde 42'sini şiddetli yağış ve sel olayları oluşturdu.Bazı illerde yağışlar normalinin 4 katını aştıAğustos ayında kuvvetli yağışlar bazı illerde sel, taşkın ve su baskınlarına yol açtı.Giresun'da sağanak nedeniyle çok sayıda su baskını ve taşkın ihbarı alınırken, bazı yollarda ulaşım aksadı. Malatya'nın Hekimhan ilçesinde ev ve ambarları su bastı, Adana'da ise bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Ayın son günlerinde Ardahan, Kars ve Erzincan'da da sağanak ve dolu etkili olurken, bazı bölgelerde sel, taşkın ve tarım arazilerinde zarar meydana geldi.Öte yandan, Türkiye genelinde ağustosta metrekareye ortalama​​​​​​​ 16,2 kilogram yağış kaydedildi. Ağustos yağışları normaline göre yüzde 10, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 100'den fazla arttı. Yağışlar Karaman, Mersin, Hatay, Kayseri, Adana, Malatya, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman ve Bingöl çevrelerinde yer yer normallerinin 4 katından fazla gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/saganak-yagis-rizede-sel-ve-heyelanlara-neden-oldu-yollar-kapandi-arabalar-su-altinda-kaldi-1108870931.html
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çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, meteoroloji, sel felaketi, dolu yağışı, afet, doğal afet
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, meteoroloji, sel felaketi, dolu yağışı, afet, doğal afet

Türkiye'de geçen ay 66 'meteorolojik afet' yaşandı

14:08 19.09.2026
© Fikret DelalRize
Rize - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2026
© Fikret Delal
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Türkiye'de ağustos ayında 66 şiddetli meteorolojik olay yaşandı.
Türkiye, ağustos ayında sel, heyelan, fırtına ve hortum olmak üzere 66 'meteorolojik afet' yaşadı. Bazı illerde ise yağışlar normalin 4 katına ulaştı.

Selden fırtınaya, hortumdan yıldırıma

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Ağustos Ayı Zirai Meteoroloji Bülteni'nden derlediği bilgilere göre, geçen ay yurt genelinde 66 meteorolojik karakterli doğal afet yaşandı. Bunlar arasında ilk sırayı 28 olayla şiddetli yağış ve sel aldı. Ağustosta ayrıca 14 dolu, 10 yıldırım düşmesi, 8 heyelan, 5 fırtına ve 1 hortum olayı kaydedildi.
Buna göre, ay boyunca meydana gelen meteorolojik karakterli doğal afetlerin yaklaşık yüzde 42'sini şiddetli yağış ve sel olayları oluşturdu.

Bazı illerde yağışlar normalinin 4 katını aştı

Ağustos ayında kuvvetli yağışlar bazı illerde sel, taşkın ve su baskınlarına yol açtı.
Giresun'da sağanak nedeniyle çok sayıda su baskını ve taşkın ihbarı alınırken, bazı yollarda ulaşım aksadı. Malatya'nın Hekimhan ilçesinde ev ve ambarları su bastı, Adana'da ise bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Ayın son günlerinde Ardahan, Kars ve Erzincan'da da sağanak ve dolu etkili olurken, bazı bölgelerde sel, taşkın ve tarım arazilerinde zarar meydana geldi.
Öte yandan, Türkiye genelinde ağustosta metrekareye ortalama​​​​​​​ 16,2 kilogram yağış kaydedildi. Ağustos yağışları normaline göre yüzde 10, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 100'den fazla arttı. Yağışlar Karaman, Mersin, Hatay, Kayseri, Adana, Malatya, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman ve Bingöl çevrelerinde yer yer normallerinin 4 katından fazla gerçekleşti.
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