https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/istanbullular-dikkat-yarin-iki-ilcede-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1108879401.html

İstanbullular dikkat: Yarın iki ilçede bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat: Yarın iki ilçede bazı yollar trafiğe kapatılacak

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yarın düzenlenecek koşu nedeniyle Fatih ve Beyoğlu'nda bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı. 19.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-19T16:05+0300

2026-09-19T16:05+0300

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türki̇ye

i̇stanbul

kapalı yollar

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İstanbul'da düzenlenecek koşu etkinliği nedeniyle yarın Fatih ve Beyoğlu'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul'da hangi yollar kapatılacak?İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın gerçekleşecek koşu etkinliği nedeniyle saat 06.00'dan program bitimine kadar Fatih ve Beyoğlu'nda kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.Bu kapsamda Fatih'te Kadir Has, Abdülezelpaşa ve Ayvansaray caddelerinin Eyüpsultan istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi'nin Atatürk Bulvarı bağlantısı ile Atatürk Köprüsü'nün Fatih istikameti trafiğe kapatılacak.Fevzipaşa Caddesi ile Galata Köprüsü ise alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.Beyoğlu'nda ise Refik Saydam ve Tersane caddelerinin Atatürk Köprüsü'ne katılım yolları trafiğe kapatılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/saganak-yagis-rizede-sel-ve-heyelanlara-neden-oldu-yollar-kapandi-arabalar-su-altinda-kaldi-1108870931.html

türki̇ye

i̇stanbul

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Sputnik Türkiye

i̇stanbul, kapalı yollar