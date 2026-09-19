https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/istanbullular-dikkat-yarin-iki-ilcede-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1108879401.html
İstanbullular dikkat: Yarın iki ilçede bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbullular dikkat: Yarın iki ilçede bazı yollar trafiğe kapatılacak
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yarın düzenlenecek koşu nedeniyle Fatih ve Beyoğlu'nda bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı. 19.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-19T16:05+0300
2026-09-19T16:05+0300
2026-09-19T17:09+0300
türki̇ye
i̇stanbul
kapalı yollar
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İstanbul'da düzenlenecek koşu etkinliği nedeniyle yarın Fatih ve Beyoğlu'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul'da hangi yollar kapatılacak?İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın gerçekleşecek koşu etkinliği nedeniyle saat 06.00'dan program bitimine kadar Fatih ve Beyoğlu'nda kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.Bu kapsamda Fatih'te Kadir Has, Abdülezelpaşa ve Ayvansaray caddelerinin Eyüpsultan istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi'nin Atatürk Bulvarı bağlantısı ile Atatürk Köprüsü'nün Fatih istikameti trafiğe kapatılacak.Fevzipaşa Caddesi ile Galata Köprüsü ise alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.Beyoğlu'nda ise Refik Saydam ve Tersane caddelerinin Atatürk Köprüsü'ne katılım yolları trafiğe kapatılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/saganak-yagis-rizede-sel-ve-heyelanlara-neden-oldu-yollar-kapandi-arabalar-su-altinda-kaldi-1108870931.html
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i̇stanbul
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i̇stanbul, kapalı yollar
İstanbullular dikkat: Yarın iki ilçede bazı yollar trafiğe kapatılacak
16:05 19.09.2026 (güncellendi: 17:09 19.09.2026)
İstanbul'da yarın düzenlenecek koşu nedeniyle Fatih ve Beyoğlu'nda bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı.
İstanbul'da düzenlenecek koşu etkinliği nedeniyle yarın Fatih ve Beyoğlu'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul'da hangi yollar kapatılacak?
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın gerçekleşecek koşu etkinliği nedeniyle saat 06.00'dan program bitimine kadar Fatih ve Beyoğlu'nda kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
Bu kapsamda Fatih'te Kadir Has, Abdülezelpaşa ve Ayvansaray caddelerinin Eyüpsultan istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi'nin Atatürk Bulvarı bağlantısı ile Atatürk Köprüsü'nün Fatih istikameti trafiğe kapatılacak.
Fevzipaşa Caddesi ile Galata Köprüsü ise alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.
Beyoğlu'nda ise Refik Saydam ve Tersane caddelerinin Atatürk Köprüsü'ne katılım yolları trafiğe kapatılacak.