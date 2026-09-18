‘Mutlak Butlan-Yüzleşme’ kitabının yazarı Gürsoy: “Mutlak butlan çıkmasın diye arka kapı diplomasisi yapıldı”

“Bunun zaman gerektirdiği kesin. Çünkü soruşturmaların başlaması, bilgilerin toplanması, Bursa’da başlayan dosyanın Ankara’ya gelmesi, yeni kişilerin dosyaya eklenmesi, ifadelerin alınması, CHP Genel Merkezi yöneticilerinin tek tek dinlenmesi ve fer’î müdahillerin sürece katılması zaman aldı. Aslında süreç daha da uzayabilirdi.

Ama sorduğunuz soru çok önemli. Özgür Özel, kapalı grup toplantısında milletvekillerine, ‘Mutlak butlan kararı çıkarsa bileklerimi keserim’ dedi. Biz bunu duyduk, daha sonra bilgi kamuoyuna da sızdı. Çünkü kapı arkası diplomasisiyle birtakım iş birlikleri yapılıyordu ve bu ilişkilere güveniliyordu. Sürekli ‘Yargıya müdahale ediliyor, yargı siyasallaşıyor’ diyorlar. Oysa arka plandan baskı kurarak bu kararın çıkmasını engellemeye çalıştılar. Şimdi de ‘Siyasi yargı mutlak butlan kararı verdi; Kemal Kılıçdaroğlu’nu geri getirdi’ diyorlar. Hayır, tam tersine yargıyı siyasallaştırmak için büyük bir mücadele verildi.

Özgür Özel ile AK Parti’nin bir kanadı arasında kamuoyunun önünde gelişen ve arka kapı diplomasisiyle yürütülen ilişkiler oldu. İsimler de verilebilir ama şu anda buna gerek yok. Buna rağmen kararı engelleyemediler. Yargı gereğini yaptı. Mahkeme, ‘CHP’ye mutlak butlan kararı verelim, Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel ekibi gitsin, Kemal Kılıçdaroğlu geri gelsin’ diye karar vermedi. Böyle bir şey zaten olamaz.

Öncelikle bunun anlaşılması gerekiyor. ‘Mutlak butlan kararını siyasi irade verdi, iktidar verdi’ demek doğru değil. Tam tersine Özgür Özel, AK Parti içindeki bazı kesimlerle iş birliği yaparak bu kararı engellemeye çalıştı. Ancak engelleyemedi.”