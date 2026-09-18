https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/mutlak-butlan-yuzlesme-kitabinin-yazari-gursoy-mutlak-butlan-cikmasin-diye-arka-kapi-diplomasisi-1108864601.html
‘Mutlak Butlan-Yüzleşme’ kitabının yazarı Gürsoy: “Mutlak butlan çıkmasın diye arka kapı diplomasisi yapıldı”
‘Mutlak Butlan-Yüzleşme’ kitabının yazarı Gürsoy: “Mutlak butlan çıkmasın diye arka kapı diplomasisi yapıldı”
Sputnik Türkiye
Siyaset Bilimci Bülent Gürsoy, CHP kurultayına ilişkin mutlak butlan kararının çıkmasını engellemek amacıyla Özgür Özel ve ekibinin arka kapı diplomasisi... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T18:35+0300
2026-09-18T18:35+0300
2026-09-18T18:42+0300
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cumhuriyet halk partisi (chp)
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ekrem i̇mamoğlu
özgür özel
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Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan Siyaset Bilimci Bülent Gürsoy, CHP’deki yönetim değişimini ve kurultaya ilişkin mutlak butlan sürecini değerlendirdi.‘Kılıçdaroğlu’na karşı sistemli bir öfke oluşturuldu’Gürsoy, CHP’de yaşanan değişim sürecinin Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’i destekleyen medya tarafından tek taraflı aktarıldığını savunan Gürsoy, “Ben bu süreçlerin başından beri içindeyim. Tartışmalara her zaman taraf olarak katılan biri oldum. Dolayısıyla bütün o sürece, başkalarının bazen göremediği kadar içeriden tanıklık ettim. Bu nedenle konuyu baştan sona anlatmak istedim. Çünkü kamuoyu yaşananları hiçbir şekilde anlamadı. Bu mesele üzerinden 2 buçuk yılı aşan bir süreçte çok büyük bir propaganda yürütüldü. Özellikle Ekrem İmamoğlu’nun ve sonrasında birlikte hareket ettiği Özgür Özel’in arkasındaki medya bu konuyu insanların zihnine adeta beyin yıkarcasına, Goebbelsvari yöntemlerle işledi. Halk yaşananların gerçekte ne olduğunu anlayamadı. Bütün bu süreç sonunda Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı inanılmaz bir öfke oluşturuldu. En sonunda kendisine ‘hain’ denilerek süreç noktalandı. Bu nedenle bu kitabın yazılması gerekiyordu. Adına ‘Yüzleşme’ sözcüğünü de bu yüzden ekledik ki herkes bu süreçte yaşananlarla yüzleşsin. Çünkü bu işin gerçekleri anlatılanlardan çok farklı” dedi.‘Mutlak butlan çıkmasın diye arka kapı diplomasisi yapıldı’Gürsoy, Özgür Özel’in AK Parti içindeki bazı kesimlerle görüşerek CHP kurultayına ilişkin mutlak butlan kararının çıkmasını engellemeye çalıştığını savundu:‘İmamoğlu Zelenskiy yöntemi izledi’Gürsoy, Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki ekibin CHP’yi işlevsiz hale getirerek farklı siyasi eğilimleri bünyesinde toplayacak yeni bir parti kurmayı planladığını savundu. CHP’nin tarihsel değerlerinin ve köklü yapısının doğru hesaplanmadığını belirten Gürsoy, bu nedenle söz konusu planın uygulanamadığı görüşünde:‘CHP Kurultayı’nın önünde engel kalmadı’Gürsoy, CHP’de mahalle delege seçimlerinin ekim sonunda başlayacağını ve il kongrelerinin ocak ayına kadar tamamlanacağını söyledi. Kurultayın mart sonu veya nisan ortasında yapılabileceğini belirten Gürsoy, parti içinde temel konularda ayrışan isimlerin ayrılması nedeniyle çekişmenin sınırlı kalacağı görüşünde:Gürsoy ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’nin kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında Anıtkabir’e gidilmemesini Yavaş’ın ekibinin hatalı bulduğunu söyledi. Gürsoy, “CHP’nin kuruluş yıldönümünde Anıtkabir’e gitmeliydi. Kendi ekibi dahil ‘Hata oldu. Anıtkabir’e gidilmeliydi’ diyorlar.” diye konuştu.
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İsmet Özçelik
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MIA „Rossiya Segodnya“
İsmet Özçelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
radyo, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, kemal kılıçdaroğlu, ekrem i̇mamoğlu, özgür özel, mutlak butlan, abb, mansur yavaş
radyo, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, kemal kılıçdaroğlu, ekrem i̇mamoğlu, özgür özel, mutlak butlan, abb, mansur yavaş
‘Mutlak Butlan-Yüzleşme’ kitabının yazarı Gürsoy: “Mutlak butlan çıkmasın diye arka kapı diplomasisi yapıldı”
18:35 18.09.2026 (güncellendi: 18:42 18.09.2026)
Siyaset Bilimci Bülent Gürsoy, CHP kurultayına ilişkin mutlak butlan kararının çıkmasını engellemek amacıyla Özgür Özel ve ekibinin arka kapı diplomasisi yürüttüğünü savundu. Gürsoy, CHP kurultayının mart sonu veya nisan ortasında yapılabileceğini söyledi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan Siyaset Bilimci Bülent Gürsoy, CHP’deki yönetim değişimini ve kurultaya ilişkin mutlak butlan sürecini değerlendirdi.
‘Kılıçdaroğlu’na karşı sistemli bir öfke oluşturuldu’
Gürsoy, CHP’de yaşanan değişim sürecinin Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’i destekleyen medya tarafından tek taraflı aktarıldığını savunan Gürsoy, “Ben bu süreçlerin başından beri içindeyim. Tartışmalara her zaman taraf olarak katılan biri oldum. Dolayısıyla bütün o sürece, başkalarının bazen göremediği kadar içeriden tanıklık ettim. Bu nedenle konuyu baştan sona anlatmak istedim. Çünkü kamuoyu yaşananları hiçbir şekilde anlamadı. Bu mesele üzerinden 2 buçuk yılı aşan bir süreçte çok büyük bir propaganda yürütüldü. Özellikle Ekrem İmamoğlu’nun ve sonrasında birlikte hareket ettiği Özgür Özel’in arkasındaki medya bu konuyu insanların zihnine adeta beyin yıkarcasına, Goebbelsvari yöntemlerle işledi. Halk yaşananların gerçekte ne olduğunu anlayamadı. Bütün bu süreç sonunda Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı inanılmaz bir öfke oluşturuldu. En sonunda kendisine ‘hain’ denilerek süreç noktalandı. Bu nedenle bu kitabın yazılması gerekiyordu. Adına ‘Yüzleşme’ sözcüğünü de bu yüzden ekledik ki herkes bu süreçte yaşananlarla yüzleşsin. Çünkü bu işin gerçekleri anlatılanlardan çok farklı” dedi.
‘Mutlak butlan çıkmasın diye arka kapı diplomasisi yapıldı’
Gürsoy, Özgür Özel’in AK Parti içindeki bazı kesimlerle görüşerek CHP kurultayına ilişkin mutlak butlan kararının çıkmasını engellemeye çalıştığını savundu:
“Bunun zaman gerektirdiği kesin. Çünkü soruşturmaların başlaması, bilgilerin toplanması, Bursa’da başlayan dosyanın Ankara’ya gelmesi, yeni kişilerin dosyaya eklenmesi, ifadelerin alınması, CHP Genel Merkezi yöneticilerinin tek tek dinlenmesi ve fer’î müdahillerin sürece katılması zaman aldı. Aslında süreç daha da uzayabilirdi.
Ama sorduğunuz soru çok önemli. Özgür Özel, kapalı grup toplantısında milletvekillerine, ‘Mutlak butlan kararı çıkarsa bileklerimi keserim’ dedi. Biz bunu duyduk, daha sonra bilgi kamuoyuna da sızdı. Çünkü kapı arkası diplomasisiyle birtakım iş birlikleri yapılıyordu ve bu ilişkilere güveniliyordu. Sürekli ‘Yargıya müdahale ediliyor, yargı siyasallaşıyor’ diyorlar. Oysa arka plandan baskı kurarak bu kararın çıkmasını engellemeye çalıştılar. Şimdi de ‘Siyasi yargı mutlak butlan kararı verdi; Kemal Kılıçdaroğlu’nu geri getirdi’ diyorlar. Hayır, tam tersine yargıyı siyasallaştırmak için büyük bir mücadele verildi.
Özgür Özel ile AK Parti’nin bir kanadı arasında kamuoyunun önünde gelişen ve arka kapı diplomasisiyle yürütülen ilişkiler oldu. İsimler de verilebilir ama şu anda buna gerek yok. Buna rağmen kararı engelleyemediler. Yargı gereğini yaptı. Mahkeme, ‘CHP’ye mutlak butlan kararı verelim, Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel ekibi gitsin, Kemal Kılıçdaroğlu geri gelsin’ diye karar vermedi. Böyle bir şey zaten olamaz.
Öncelikle bunun anlaşılması gerekiyor. ‘Mutlak butlan kararını siyasi irade verdi, iktidar verdi’ demek doğru değil. Tam tersine Özgür Özel, AK Parti içindeki bazı kesimlerle iş birliği yaparak bu kararı engellemeye çalıştı. Ancak engelleyemedi.”
‘İmamoğlu Zelenskiy yöntemi izledi’
Gürsoy, Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki ekibin CHP’yi işlevsiz hale getirerek farklı siyasi eğilimleri bünyesinde toplayacak yeni bir parti kurmayı planladığını savundu. CHP’nin tarihsel değerlerinin ve köklü yapısının doğru hesaplanmadığını belirten Gürsoy, bu nedenle söz konusu planın uygulanamadığı görüşünde:
“Yeni Parti’yi daha önceden kurmayı planlamışlardı. Çünkü Ekrem İmamoğlu, ‘Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihsel yükleri var. Ben bunları taşıyamam, taşımak istemiyorum’ diyordu.
Asıl yapmak istedikleri şuydu; bunun işaretleri de zamanla ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi’ni bir şekilde felç ederek kapatılacak noktaya getirmek, ardından geçmişteki ANAP gibi dört eğilimi bünyesinde barındıran yeni bir parti kurmak istiyorlardı. Böylece CHP’nin ‘tarihsel yüklerinden’ kurtulacak ve bambaşka bir yapı oluşturacaklardı.
Zelenskiy benzeri bir hikâyeyle, arkalarına İngiltere ve Amerika gibi ülkelerin desteğini de alarak Türkiye’de yönetimi ele geçirmeyi hedeflediklerini düşünüyorum. Yönetimi ele geçirdikten sonra kime hizmet edecekleri de belliydi. Böyle bir plan içerisindeydiler ancak süreç tam olarak istedikleri gibi yürümedi.
Çünkü CHP’nin ‘tarihsel yükleri’ dedikleri değerlerin ne kadar güçlü tarihsel köklere sahip olduğunu doğru değerlendiremediler. CHP’nin tarihsel yükü nedir? Kurtuluş Savaşı mı, devrimler mi, Altı Ok ilkeleri mi, Mustafa Kemal Atatürk’ün ortaya koyduğu sistem mi? Geçmişte yaşanmış birkaç olayı ‘tarihsel yük’ olarak değerlendirerek böyle bir sonuca varılabilir mi? Cumhuriyet Halk Partisi ortadan kaldırılabilir mi? Şimdi bunun mümkün olmadığını görmeye başladılar. Bu nedenle moral çöküntüsü içindeler ve ne yapacaklarını bilmiyorlar. Hayal ettikleri planı uygulayamıyorlar, bundan sonra da uygulayamayacaklar.”
‘CHP Kurultayı’nın önünde engel kalmadı’
Gürsoy, CHP’de mahalle delege seçimlerinin ekim sonunda başlayacağını ve il kongrelerinin ocak ayına kadar tamamlanacağını söyledi. Kurultayın mart sonu veya nisan ortasında yapılabileceğini belirten Gürsoy, parti içinde temel konularda ayrışan isimlerin ayrılması nedeniyle çekişmenin sınırlı kalacağı görüşünde:
“Ekim ayının 20’si civarı üye listesi asılacak. Ondan bir hafta sonra mahalli delege seçimleri başlıyor. Ocak’a kadar gidiyor süreç. İl kongreleri bittiğinde kurultay delegeleri seçilmiş oluyor. Tahminen 45 gün sonra, Mart sonu gibi Kurultay yapılabilir. Takvim böyle. Bu tür şeylerde normalde Kurultay takvimleri 4 aydır. 4 ayda bütün mahalleden başlayan süreç biter, delegeler seçilmiş olur. Sonra bir gün belirlenir. O günü MYK kararı ile Parti Meclisi belirler. Onu uzatmak isterseniz uzatır, kısaltmak isterseniz kısaltırsınız. Mart sonu, Nisan ortası yapılabilir. Çok daha ileri gideceğini ben düşünmüyorum. Parti içerisinde gidenler de gittiği için zaten orada bir kavga, gürültü olmayacak. Zaten kendi içinde aynı hedefe yürüyen partililerin bir karar kurultayı olacak. Esasta farklı düşünenler ayrıldı. Klana içinde parti yönetimi anlamında aday olmak isteyenler olabilir. O kurultayın kendi dinamiği. Ama esasta farklı düşünenler zaten ayrıldı.”
Gürsoy ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’nin kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında Anıtkabir’e gidilmemesini Yavaş’ın ekibinin hatalı bulduğunu söyledi. Gürsoy, “CHP’nin kuruluş yıldönümünde Anıtkabir’e gitmeliydi. Kendi ekibi dahil ‘Hata oldu. Anıtkabir’e gidilmeliydi’ diyorlar.” diye konuştu.