Kaşif Kozinoğlu ile son görüşen isim ilk kez konuştu!
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları CHP 23.24 ve 25. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir ve Orman Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ali Kavgacı oldu.
CHP’nin 23.24. ve 25. dönem milletvekilliğini yapan Prof. Dr. Nurettin Demir, 12Punto’daki köşesinde Kaşif Kozinoğlu ile cezaevindeki görüşmesini ele aldı. Prof. Dr. Demir, 2011’de şüpheli şekilde yaşamını yitiren Kozinoğlu ile arasında geçen görüşmeyi ilk kez Radyo Sputnik’te Gazeteci Mustafa Hoş’a analttı. Prof. Dr. Nurettin Demir, şöyle konuştu:
CHP cezaevi komisüyesiydim. Cezaevlerine gideriz.Önceden isimler belirlenir.10 kişi, 15 kişi neyse. Milletvekilleri sırayla A kişiliği, B kişiliği, C kişiliğine alır veyahut karşılıklı görüşür. Sohbet ederiz.Cezaevinin koşulları, kendi sağlık sorunları, şikayetlerini filan. Bunların notlarını alırız. O notlardan sonra genellikle mecliste gidiyoruz.Bir gündeme getiririz. Benim şeyime Kâşif Bey çıktı. Sohbet ediyoruz.Tabii çok sıkıntılıydı. Ben de doktor olunca işte ilaçlarımı değiştiriyorlar. Şu ne oluyor? Bu oluyor falan diye böyle bir sıkıntılı hali vardı.Yani bizi yok edecekler, bizi öldürecekler. Burada perişanız, durumumuz ağır filan gibi. Öyle sabah sohbet arasında söylemiştik.Bir sonraki büyük mahkeme salonunda işte sanıklar kendilerini savunuyorlar. Onlar da kulise gelmişlerTuncay Özkan'la birlikte o zaman Tuncay Bey de oradaydı. Bir daha böyle sohbet ettik. Ondan sonra iki ay sonra da adam öldü ama ölüm düzeni gerçekten bir ihmal mi yoksa bir enfaks mı yoksa bir cinayet mi bunu bilmek çok zor yani öyle bir ihtimal veremedik. İhtimali veremediğimiz için de o öyle şeyde kaldı ama ne zaman ki öldü ve tekrar bu soruşturma açıldı aklıma geldi.O yazım içinde zaten yazıyor orada. Kaşif Kozinoğlu'nun öldürülme ihtimali. Hatırlamıyorum ama tansiyon ilacı olabilir.Bilemiyorum tam onu neler işte neler konuştuk konuşmadık mı onları hatırlamakta zorlanıyorum. Ancak öldükten sonra hastaneye gitmesi için bir saat gibi bir zaman geçmiş. Yani bu önemli bir bulgu. Hatta orada da yazıyorum. Eğer bu Kaşif Kozinoğlu cezaevine alınmadan önce bir sağlık kontrolünden geçirilmişse orada bir kalp hastalığı sorunu var mıydı yok muydu? Ya da bunun muayenesi yapıldı mı? Onu kayıtlara bakmak lazım. O zamanlar işte Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı bizi engellemek için eline geleni yapıyordu.Yani bir şey önlem almaya gitmiyordu. O zaman FETÖ biliyorsunuz çok revaçta bir dönemdi. Sizler bizim söylediklerimizi dinlemiyordu.Dolayısıyla bunları da kale almıyordu yani. Önemli nokta bu. Sonuçta o Kaşif Kozinoğlu'nun size söylediği ilaçlarımla sürekli oynuyorlar, değiştiriyorlar.Beni öldürecekler, bir şey yapın ya da yapılmalı. Kemal Bey'e bunu iletin diye bana söylediğini hatırlıyorum ayrıca. İletmişimdir.Yani söylediğimizle aynı. Veyahut da günlük biz bütün görüşmelerimizle bir özet bir şekilde verirdik. Şununla görüştük, bununla görüştük diye.Sohbet şeklinde, rapor aldık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Türkiye genelinde 27 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Orman Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ali Kavgacı kararın detaylarını şöyle anlattı:
Şu an bahsetmiş olduğunuz ek 16 maddesi kapsamında 4000 hektar civarında bir alan işte biliyorsunuz çıkarıldı.Daha öncesinde bu ekonomi aslında 2018 yılının nisan ayında yürürlüğe girmiş olan bir ek maddeydi. Zaten yürürlüğe girdiğinden bugüne kadar oldukça tartışmalı bir madde olarak gündemde duruyor. Bununla birlikte zaten çıktığında da bir anayasaya aykırılık söz konusu var mı diye bir tartışma vardı.Nitekim anayasa mahkemesine gidilmişti. Red kararı gelmiş anayasa mahkemesinden şey karşılıklı konusunda 6000 hektar civar bakın 2018'den düne kadar diyelim 6000 hektar civarında yaklaşık bir alan bu madde kapsamında orman dışına çıkarılmışta bununla birlikte 4000 daha eklenince yaklaşık 10 bin hektarlık bir alan yaklaşık 8 yılda orman dışına çıkarılmış oluyor. Bu şu açıdan yani orman dışına Türkiye'de bir alanı çıkarılması veya orman vasfının yok sayılması hususu aslında geçmişten günümüzde biliyorsunuz sizler de belki yayınlarınıza yoğun bir şekilde geçmişte değerlendiririz.2B maddesi var yine orman kanunu biliyorsunuz işte 31-12-1981 tarihinden önce orman dışına çıkmış bir şekilde alanların 2B maddesi kapsamında sayılması ve bunun satışı hususu bakın bu madde kapsamında 660 bin hektar orman dışına çıkarıldı. Yani bu 10 binin 66 katı fazlası şimdi zaman içinde şu görmek lazım bu orman alanı dışına çıkma hususu bir alışkanlık haline geliyor maalesef bu tarafı çok şey handikap yaratıcı bir olay çünkü bu niçin oluyor aslında bir takım sorunları çözme adı altında biz bunu yapıyoruz yani ne oluyor zaman içinde orman işgalleri yaşanıyor bir şekilde bu orman işgalleri örneğin yerleşimlerin ormanın içinde nüfuzu gibi değil mi? Aslında bu zaten günümüzde çok büyük bir problem haline geldi biliyorsunuz orman yangınları noktasında yerleşimlerin orman alanına girmesi zaman ne yapıyor? Bugün yerleşim yangında ne neden oluyor orman ne kadar tehlikeli boyuta geldi ama bizim bunu durdurmamız lazım yasal süreçlerde bunu durdurabiliriz ama biz daha çok bu alanları bir şekilde legalleştirme düzeyinde yasaları ortaya koyuyoruz ki bu bir taraftan evet iyi oldu diyelim tınak içinde ama bir taraftan daha ben açarsam demek ki zamanla bu bana geçiyor algısı da yaratıyor dolayısıyla burada durmadan ormanın kaybı yönünde ormanın aleyhine bir durum söz konusu oluyor ki bu da gelecek açısından devamlı açısından en azından çözüm açısından çok pozitif bir ortam yaratmıyor diyebiliriz.