Kaşif Kozinoğlu ile son görüşen isim ilk kez konuştu!

Şu an bahsetmiş olduğunuz ek 16 maddesi kapsamında 4000 hektar civarında bir alan işte biliyorsunuz çıkarıldı.Daha öncesinde bu ekonomi aslında 2018 yılının nisan ayında yürürlüğe girmiş olan bir ek maddeydi. Zaten yürürlüğe girdiğinden bugüne kadar oldukça tartışmalı bir madde olarak gündemde duruyor. Bununla birlikte zaten çıktığında da bir anayasaya aykırılık söz konusu var mı diye bir tartışma vardı.Nitekim anayasa mahkemesine gidilmişti. Red kararı gelmiş anayasa mahkemesinden şey karşılıklı konusunda 6000 hektar civar bakın 2018'den düne kadar diyelim 6000 hektar civarında yaklaşık bir alan bu madde kapsamında orman dışına çıkarılmışta bununla birlikte 4000 daha eklenince yaklaşık 10 bin hektarlık bir alan yaklaşık 8 yılda orman dışına çıkarılmış oluyor. Bu şu açıdan yani orman dışına Türkiye'de bir alanı çıkarılması veya orman vasfının yok sayılması hususu aslında geçmişten günümüzde biliyorsunuz sizler de belki yayınlarınıza yoğun bir şekilde geçmişte değerlendiririz.2B maddesi var yine orman kanunu biliyorsunuz işte 31-12-1981 tarihinden önce orman dışına çıkmış bir şekilde alanların 2B maddesi kapsamında sayılması ve bunun satışı hususu bakın bu madde kapsamında 660 bin hektar orman dışına çıkarıldı. Yani bu 10 binin 66 katı fazlası şimdi zaman içinde şu görmek lazım bu orman alanı dışına çıkma hususu bir alışkanlık haline geliyor maalesef bu tarafı çok şey handikap yaratıcı bir olay çünkü bu niçin oluyor aslında bir takım sorunları çözme adı altında biz bunu yapıyoruz yani ne oluyor zaman içinde orman işgalleri yaşanıyor bir şekilde bu orman işgalleri örneğin yerleşimlerin ormanın içinde nüfuzu gibi değil mi? Aslında bu zaten günümüzde çok büyük bir problem haline geldi biliyorsunuz orman yangınları noktasında yerleşimlerin orman alanına girmesi zaman ne yapıyor? Bugün yerleşim yangında ne neden oluyor orman ne kadar tehlikeli boyuta geldi ama bizim bunu durdurmamız lazım yasal süreçlerde bunu durdurabiliriz ama biz daha çok bu alanları bir şekilde legalleştirme düzeyinde yasaları ortaya koyuyoruz ki bu bir taraftan evet iyi oldu diyelim tınak içinde ama bir taraftan daha ben açarsam demek ki zamanla bu bana geçiyor algısı da yaratıyor dolayısıyla burada durmadan ormanın kaybı yönünde ormanın aleyhine bir durum söz konusu oluyor ki bu da gelecek açısından devamlı açısından en azından çözüm açısından çok pozitif bir ortam yaratmıyor diyebiliriz.