https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/fed-sonrasi-sert-dususten-sonra-abd-borsalarinda-toparlanma-avrupada-dusus-asyada-yukselis-1108857965.html
Fed sonrası sert düşüşten sonra ABD borsalarında toparlanma, Avrupa'da düşüş, Asya'da yükseliş
Fed sonrası sert düşüşten sonra ABD borsalarında toparlanma, Avrupa'da düşüş, Asya'da yükseliş
Sputnik Türkiye
Ekonomi Haberleri: ABD'de hisse senedi vadeli işlemleri, Fed'in faiz artırımının ardından Wall Street'te görülen toparlanmanın etkisiyle güne yükselişle başladı. Teknoloji hisselerindeki güçlü seyir dikkat çekti.
2026-09-18T13:34+0300
2026-09-18T13:34+0300
2026-09-18T13:34+0300
ekonomi̇
abd
fed
standard&poor's (s&p)
s&p 500
merkez bankası
asya
new york borsasi
wall street
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ABD'de hisse senedi vadeli işlemleri, perşembe günü ana endekslerde yaşanan yükselişin ardından cuma günü hafif artıda seyretti.Dow Jones vadeli kontratları 55 puan veya yüzde 0.1 yükselirken, S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0.2 ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde 0.4 değer kazandı.ABD borsaları perşembe gününü yükselişle tamamladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 316 puan, yani yüzde 0.6 yükselirken, S&P 500 yüzde 1.1 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite yüzde 1.7 arttı.Fed kararının ardından sert düşüşPiyasalardaki yükseliş, Fed'in çarşamba günü politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından geldi. Fed, faiz oranını yüzde 3.75-4 aralığına yükselterek Temmuz 2023'ten bu yana ilk faiz artışını gerçekleştirdi. Fed yetkililerinin projeksiyonlarında 2026'nın geri kalanında en az bir faiz artışı daha öngörenlerin sayısının da arttığı görüldü.Faiz kararının ardından çarşamba günü sert gerileyen büyük endeksler, ertesi gün kayıplarını kısmen telafi etti. Özellikle teknoloji hisselerindeki yükseliş, yatırımcıların yüksek faiz ve enflasyon ortamına ilişkin endişelerin ötesinde yapay zeka sektöründeki büyüme beklentilerine odaklandığı şeklinde yorumlandı.Asya'da yükseliş, Avrupa'da düşüşAsya piyasalarında ise cuma günü genel olarak pozitif bir seyir izlendi. Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 1.38 yükselirken, Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 2.66 değer kazandı. Çin ana karasındaki CSI 300 endeksi yüzde 1.06 yükseldi. Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi ise yatay kapandı.Avrupa borsalarında ise yön aşağı döndü. Bölgenin gösterge Stoxx 600 endeksi yüzde 0.4 gerileyerek iki günlük yükseliş serisine ara verdi.
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abd, fed, standard&poor's (s&p), s&p 500, merkez bankası, asya, new york borsasi, wall street
abd, fed, standard&poor's (s&p), s&p 500, merkez bankası, asya, new york borsasi, wall street
Fed sonrası sert düşüşten sonra ABD borsalarında toparlanma, Avrupa'da düşüş, Asya'da yükseliş
ABD'de hisse senedi vadeli işlemleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımının ardından Wall Street'te görülen toparlanmanın etkisiyle cuma gününe yükselişle başladı. Teknoloji hisselerinde devam eden güçlü seyir dikkat çekti.
ABD'de hisse senedi vadeli işlemleri, perşembe günü ana endekslerde yaşanan yükselişin ardından cuma günü hafif artıda seyretti.
Dow Jones vadeli kontratları 55 puan veya yüzde 0.1 yükselirken, S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0.2 ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde 0.4 değer kazandı.
ABD borsaları perşembe gününü yükselişle tamamladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 316 puan, yani yüzde 0.6 yükselirken, S&P 500 yüzde 1.1 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite yüzde 1.7 arttı.
Fed kararının ardından sert düşüş
Piyasalardaki yükseliş, Fed'in çarşamba günü politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından geldi. Fed, faiz oranını yüzde 3.75-4 aralığına yükselterek Temmuz 2023'ten bu yana ilk faiz artışını gerçekleştirdi. Fed yetkililerinin projeksiyonlarında 2026'nın geri kalanında en az bir faiz artışı daha öngörenlerin sayısının da arttığı görüldü.
Faiz kararının ardından çarşamba günü sert gerileyen büyük endeksler, ertesi gün kayıplarını kısmen telafi etti. Özellikle teknoloji hisselerindeki yükseliş, yatırımcıların yüksek faiz ve enflasyon ortamına ilişkin endişelerin ötesinde yapay zeka sektöründeki büyüme beklentilerine odaklandığı şeklinde yorumlandı.
Asya'da yükseliş, Avrupa'da düşüş
Asya piyasalarında ise cuma günü genel olarak pozitif bir seyir izlendi. Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 1.38 yükselirken, Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 2.66 değer kazandı. Çin ana karasındaki CSI 300 endeksi yüzde 1.06 yükseldi. Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi ise yatay kapandı.
Avrupa borsalarında ise yön aşağı döndü. Bölgenin gösterge Stoxx 600 endeksi yüzde 0.4 gerileyerek iki günlük yükseliş serisine ara verdi.
Piyasaların odağında Fed'in faiz politikasıyla birlikte enflasyon, petrol fiyatları, şirket karlılıkları ve yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliği bulunuyor.