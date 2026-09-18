https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/fed-sonrasi-sert-dususten-sonra-abd-borsalarinda-toparlanma-avrupada-dusus-asyada-yukselis-1108857965.html

Fed sonrası sert düşüşten sonra ABD borsalarında toparlanma, Avrupa'da düşüş, Asya'da yükseliş

Fed sonrası sert düşüşten sonra ABD borsalarında toparlanma, Avrupa'da düşüş, Asya'da yükseliş

Sputnik Türkiye

Ekonomi Haberleri: ABD'de hisse senedi vadeli işlemleri, Fed'in faiz artırımının ardından Wall Street'te görülen toparlanmanın etkisiyle güne yükselişle başladı. Teknoloji hisselerindeki güçlü seyir dikkat çekti.

2026-09-18T13:34+0300

2026-09-18T13:34+0300

2026-09-18T13:34+0300

ekonomi̇

abd

fed

standard&poor's (s&p)

s&p 500

merkez bankası

asya

new york borsasi

wall street

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ABD'de hisse senedi vadeli işlemleri, perşembe günü ana endekslerde yaşanan yükselişin ardından cuma günü hafif artıda seyretti.Dow Jones vadeli kontratları 55 puan veya yüzde 0.1 yükselirken, S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0.2 ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde 0.4 değer kazandı.ABD borsaları perşembe gününü yükselişle tamamladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 316 puan, yani yüzde 0.6 yükselirken, S&P 500 yüzde 1.1 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite yüzde 1.7 arttı.Fed kararının ardından sert düşüşPiyasalardaki yükseliş, Fed'in çarşamba günü politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından geldi. Fed, faiz oranını yüzde 3.75-4 aralığına yükselterek Temmuz 2023'ten bu yana ilk faiz artışını gerçekleştirdi. Fed yetkililerinin projeksiyonlarında 2026'nın geri kalanında en az bir faiz artışı daha öngörenlerin sayısının da arttığı görüldü.Faiz kararının ardından çarşamba günü sert gerileyen büyük endeksler, ertesi gün kayıplarını kısmen telafi etti. Özellikle teknoloji hisselerindeki yükseliş, yatırımcıların yüksek faiz ve enflasyon ortamına ilişkin endişelerin ötesinde yapay zeka sektöründeki büyüme beklentilerine odaklandığı şeklinde yorumlandı.Asya'da yükseliş, Avrupa'da düşüşAsya piyasalarında ise cuma günü genel olarak pozitif bir seyir izlendi. Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 1.38 yükselirken, Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 2.66 değer kazandı. Çin ana karasındaki CSI 300 endeksi yüzde 1.06 yükseldi. Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi ise yatay kapandı.Avrupa borsalarında ise yön aşağı döndü. Bölgenin gösterge Stoxx 600 endeksi yüzde 0.4 gerileyerek iki günlük yükseliş serisine ara verdi.

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abd, fed, standard&poor's (s&p), s&p 500, merkez bankası, asya, new york borsasi, wall street